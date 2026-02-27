Pronostico Fleury-Merogis vs Concarneau – National – 27 Febbraio 2026
La sfida tra Fleury-Merogis e Concarneau, valida per il campionato National francese, in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte centrale della classifica. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione e mantenere margine rispetto alla zona retrocessione o avvicinarsi ai playoff.
Il match si disputerà allo Stade Robert Bobin di Bondoufle, impianto moderno che favorisce un gioco dinamico grazie a un terreno di buona qualità e dimensioni regolari.
Stato di Forma e Dati Statistici
Fleury-Merogis
Il Fleury-Merogis è una squadra organizzata, che tende a mantenere compattezza tra i reparti e a sfruttare le transizioni rapide. In casa mostra maggiore aggressività nei primi 30 minuti.
Dati medi stagionali recenti in National:
-
Gol segnati a partita: 1.2
-
Gol subiti a partita: 1.3
-
Possesso palla medio: 49%
-
Tiri medi a partita: 10.9
-
Expected Goals (xG) medio: 1.28
Il rendimento interno è discreto, con circa il 54% dei punti conquistati davanti al proprio pubblico.
Punti di forza:
-
Buona organizzazione difensiva
-
Intensità nei duelli
-
Efficacia sulle palle inattive
Punti critici:
-
Produzione offensiva non sempre costante
-
Difficoltà nel gestire le fasi di pressione alta
Concarneau
Il Concarneau propone un calcio più verticale, con ricerca immediata della profondità e buona capacità di adattamento tattico.
Dati medi stagionali recenti in National:
-
Gol segnati a partita: 1.3
-
Gol subiti a partita: 1.4
-
Possesso palla medio: 47%
-
Tiri medi a partita: 11.5
-
Expected Goals (xG) medio: 1.35
In trasferta la squadra concede leggermente di più, ma resta pericolosa in contropiede.
Punti di forza:
-
Transizioni rapide
-
Buona qualità sugli esterni
-
Intensità nei secondi tempi
Punti critici:
-
Fragilità difensiva
-
Difficoltà nel mantenere il controllo del possesso
Confronto Statistico
Produzione Offensiva Media
Fleury-Merogis ████████████ 1.2
Concarneau █████████████ 1.3
Gol Subiti
Fleury-Merogis █████████████ 1.3
Concarneau ██████████████ 1.4
Expected Goals (xG)
Fleury-Merogis ████████████ 1.28
Concarneau █████████████ 1.35
Possesso Medio
Fleury-Merogis ████████████ 49%
Concarneau ██████████ 47%
Analisi Tattica
Il Fleury-Merogis dovrebbe impostare la gara su:
-
Blocco medio compatto
-
Attenzione difensiva
-
Sfruttamento delle palle inattive
Il Concarneau potrebbe rispondere con:
-
Verticalizzazioni rapide
-
Pressione sulle fasce
-
Maggiore aggressività nel secondo tempo
La chiave sarà la gestione del ritmo e la capacità di limitare le ripartenze.
Analisi del Campo: Stade Robert Bobin
Lo Stade Robert Bobin è uno stadio che favorisce un gioco tecnico e organizzato.
Storicamente:
-
Il Fleury ottiene oltre il 54% dei punti in casa
-
Media gol interna attorno a 2.4
-
Primo tempo generalmente equilibrato
Il terreno regolare permette uno sviluppo fluido del gioco.
Precedenti Recenti
Negli ultimi confronti ufficiali:
-
Vittorie Fleury-Merogis: 1
-
Vittorie Concarneau: 2
-
Pareggi: 3
-
Media gol: 2.3 per partita
Le partite tra queste due squadre risultano spesso equilibrate.
Scenario Probabile
Primo tempo:
Ritmi controllati e fase di studio iniziale.
Secondo tempo:
Possibile aumento dell’intensità con maggiore spazio per le transizioni.
La gara potrebbe essere decisa da un episodio o da una palla inattiva.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Equilibrio statistico
-
Leggero vantaggio interno per il Fleury-Merogis
-
Tendenza a punteggi contenuti
Pronostico principale: Pareggio
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-1
Conclusione
La sfida tra Fleury-Merogis e Concarneau del 27 febbraio 2026 nel National francese si presenta equilibrata e tatticamente interessante. I numeri suggeriscono una gara combattuta, con poche differenze in termini di produzione offensiva e solidità difensiva.
Il fattore campo potrebbe offrire un lieve vantaggio al Fleury, ma il Concarneau dispone di armi sufficienti per restare competitivo fino al termine della gara.