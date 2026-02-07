Pronostico Fiorentina vs Torino – Serie A – 07 Febbraio 2026
La gara tra Fiorentina e Torino, valida per la Serie A e in programma il 07 febbraio 2026, si inserisce in un momento delicato della stagione per entrambe le squadre. I viola cercano continuità per restare agganciati alla zona europea, mentre il Torino punta a consolidare una posizione stabile nella parte centrale della classifica, senza rinunciare a eventuali ambizioni superiori.
Il contesto suggerisce una partita equilibrata, intensa e fortemente condizionata dalla fase tattica.
Scenario e importanza del match
-
Competizione: Serie A
-
Periodo: fase centrale del campionato
-
Fiorentina: obiettivo qualificazione europea
-
Torino: continuità di rendimento e solidità
Il risultato di questa partita può incidere in modo significativo sulla fiducia e sul cammino delle due squadre nel medio periodo.
Stato di forma dettagliato
Fiorentina
La Fiorentina si presenta con una struttura di gioco consolidata, basata sul controllo del pallone e sulla gestione delle fasi di possesso.
-
Ultime 5 partite: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta
-
Media gol segnati: circa 1,4 a partita
-
Media gol subiti: circa 1,2 a partita
-
Percentuale di possesso palla: superiore al 54%
In casa, la squadra viola riesce generalmente a esprimere un calcio più fluido, ma tende a faticare contro avversari molto compatti.
Torino
Il Torino continua a distinguersi per l’organizzazione difensiva e la capacità di restare sempre in partita.
-
Ultime 5 partite: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta
-
Media gol segnati: circa 1,1 a partita
-
Media gol subiti: circa 1,0 a partita
-
Clean sheet: frequenti, soprattutto contro squadre di pari livello
Fuori casa, i granata mantengono un atteggiamento prudente, privilegiando la gestione del risultato.
Confronto tattico approfondito
-
Fiorentina orientata al palleggio e al controllo del ritmo
-
Torino con baricentro medio-basso e marcature aggressive
-
Transizioni rapide da parte dei granata
-
Importanza delle palle inattive per entrambe le squadre
Il primo tempo potrebbe essere particolarmente bloccato, con poche occasioni nette.
Analisi del campo: Stadio Artemio Franchi
Il Franchi rappresenta un fattore da non sottovalutare:
-
Spazi favorevoli al gioco palla a terra
-
Pubblico molto vicino al terreno di gioco
-
Pressione costante nei momenti decisivi
Questo contesto favorisce la Fiorentina nel controllo del gioco, ma non elimina le difficoltà contro un Torino ben organizzato.
Storico dei precedenti
Negli ultimi scontri diretti in Serie A:
-
Alto numero di pareggi
-
Partite spesso decise da un solo gol
-
Media reti complessiva inferiore a 2,5
La storia recente conferma l’equilibrio tra le due squadre.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Media gol a partita
-
Fiorentina: 1,4
-
Torino: 1,1
Graf. 2 – Media gol subiti
-
Fiorentina: 1,2
-
Torino: 1,0
Grafica 3 – Rendimento casa e trasferta
-
Fiorentina: rendimento interno positivo
-
Torino: alta percentuale di pareggi esterni
Grafica 4 – Precedenti diretti
-
Match con poche reti
-
Grande equilibrio nei risultati
Lettura strategica del match
La partita si preannuncia:
-
Tattica
-
Equilibrata
-
Con ritmi controllati
Molto dipenderà dalla capacità della Fiorentina di scardinare la difesa del Torino e dalla concretezza granata nelle poche occasioni a disposizione.
Pronostico Fiorentina vs Torino
Tenendo conto di:
-
fattore campo
-
equilibrio tattico
-
rendimento difensivo del Torino
Pronostico finale
Leggero vantaggio Fiorentina, ma con partita aperta fino alla fine.
Opzioni consigliate:
-
Fiorentina o pareggio
-
Totale gol sotto 2,5
Una gara adatta a mercati prudenziali, dove la lettura del contesto vale più del nome sulla carta.