Pronostico Fiorentina vs Jagiellonia – Conference League Play Off – 26 Febbraio 2026
Stato di forma e rendimento stagionale
Fiorentina
Negli ultimi anni la Fiorentina ha consolidato la propria presenza europea, raggiungendo fasi avanzate di Conference League e mostrando continuità in Serie A.
Dati medi recenti tra campionato ed Europa:
-
Media gol segnati: 1.6 a partita
-
Media gol subiti: 1.2
-
Media tiri totali: 14
-
Gol attesi medi (xG): circa 1.7
-
Percentuale Over 2.5: circa 58%
-
Percentuale partite con almeno un gol segnato: superiore all’80%
In casa, la Fiorentina tende a mantenere un possesso palla superiore al 55%, con forte utilizzo delle corsie laterali e inserimenti centrali.
Jagiellonia
Il Jagiellonia è tra le squadre più competitive dell’Ekstraklasa polacca nelle ultime stagioni, con una media realizzativa elevata in ambito nazionale.
Dati medi recenti:
-
Media gol segnati in campionato: 1.8
-
Media gol subiti: 1.1
-
Media gol segnati in Europa: circa 1.2
-
Percentuale Under 3.5 in Europa: circa 72%
-
Media tiri a partita: 12
In ambito europeo il Jagiellonia tende a ridurre il ritmo offensivo e a privilegiare l’organizzazione difensiva.
Analisi tattica approfondita
Struttura della Fiorentina
Modulo prevalente: 4-2-3-1 o 4-3-3
Caratteristiche principali:
-
Costruzione dal basso con fraseggio corto
-
Centrocampo tecnico e dinamico
-
Ampiezza costante sulle fasce
-
Pressione coordinata in zona offensiva
La Fiorentina cerca di controllare il ritmo e di creare superiorità numerica sugli esterni, sfruttando cross e inserimenti tra le linee.
Struttura del Jagiellonia
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche principali:
-
Difesa compatta
-
Attacco diretto in verticale
-
Buona gestione delle transizioni
-
Grande attenzione alle palle inattive
In trasferta europea il Jagiellonia tende ad abbassare il baricentro, cercando di sfruttare eventuali errori dell’avversario.
Analisi del campo: Stadio Artemio Franchi
Il Franchi rappresenta un fattore importante nelle gare europee. La Fiorentina ha storicamente rendimento interno superiore rispetto alle trasferte.
Fattori determinanti:
-
Supporto del pubblico
-
Ritmo elevato nel primo tempo
-
Qualità tecnica superiore favorita dal manto erboso
A fine febbraio le condizioni climatiche a Firenze sono generalmente favorevoli a un calcio tecnico e veloce.
Confronto statistico chiave
Produzione offensiva:
-
Fiorentina: 1.6 gol medi
-
Jagiellonia: 1.8 in campionato, circa 1.2 in Europa
Solidità difensiva:
-
Fiorentina: 1.2 gol subiti
-
Jagiellonia: 1.1 in campionato
Gol attesi medi (xG indicativi):
-
Fiorentina: 1.7
-
Jagiellonia: 1.4
Percentuale partite con meno di 3.5 gol in Europa:
-
Fiorentina: circa 65%
-
Jagiellonia: oltre 70%
I dati indicano una gara potenzialmente controllata, con punteggio medio e non eccessivamente elevato.
Dinamica probabile della gara
Fase iniziale
Fiorentina con possesso palla e pressione offensiva.
Centrale
Jagiellonia compatto, pronto a sfruttare transizioni e palle inattive.
Fase finale
Possibile controllo del risultato da parte della squadra italiana in caso di vantaggio.
La differenza di esperienza europea potrebbe emergere soprattutto nella gestione dei momenti chiave.
Valutazione complessiva
Punti a favore della Fiorentina:
-
Maggiore esperienza internazionale
-
Qualità tecnica superiore
-
Fattore campo
Punti a favore del Jagiellonia:
-
Solidità difensiva
-
Buona organizzazione tattica
-
Capacità di restare in partita anche contro squadre più quotate
Pronostico finale
Considerando il contesto, la qualità della rosa e il fattore campo, la Fiorentina parte favorita.
Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Under 3.5
Opzione combinata: 1 + Under 3.5
Risultato più probabile: 2-0 oppure 2-1
La sfida del 26 Febbraio 2026 tra Fiorentina e Jagiellonia nei Play Off di Conference League si presenta con un vantaggio tecnico per la squadra italiana. Tuttavia, l’organizzazione difensiva del club polacco potrebbe mantenere la gara equilibrata per buona parte dell’incontro, rendendo decisivi i dettagli tattici e la gestione dei momenti chiave.