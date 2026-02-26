 Salta al contenuto
Pronostico Fiorentina vs Jagiellonia – Conference League Play Off – 26 Febbraio 2026

Rossana Filippi
4 min
Fiorentina vs Jagiellonia

Lo Stadio Artemio Franchi sarà il teatro della sfida tra Fiorentina e Jagiellonia nei Play Off di Conference League, un confronto che oppone l’esperienza europea del club viola alla crescita costante della formazione polacca nelle competizioni internazionali. Da una parte una squadra abituata ai ritmi della Serie A e alle pressioni delle gare a eliminazione diretta, dall’altra una realtà organizzata e compatta, protagonista di stagioni molto solide in Ekstraklasa.

L’analisi che segue si basa su dati statistici delle ultime stagioni, rendimento europeo recente, indicatori avanzati e valutazione del fattore campo, con un approccio tecnico e professionale orientato a una previsione coerente con i numeri e le caratteristiche tattiche delle due squadre.

Stato di forma e rendimento stagionale

Fiorentina

Negli ultimi anni la Fiorentina ha consolidato la propria presenza europea, raggiungendo fasi avanzate di Conference League e mostrando continuità in Serie A.

Dati medi recenti tra campionato ed Europa:

In casa, la Fiorentina tende a mantenere un possesso palla superiore al 55%, con forte utilizzo delle corsie laterali e inserimenti centrali.

Jagiellonia

Il Jagiellonia è tra le squadre più competitive dell’Ekstraklasa polacca nelle ultime stagioni, con una media realizzativa elevata in ambito nazionale.

Dati medi recenti:

  • Media gol segnati in campionato: 1.8

  • Media gol subiti: 1.1

  • Media gol segnati in Europa: circa 1.2

  • Percentuale Under 3.5 in Europa: circa 72%

  • Media tiri a partita: 12

In ambito europeo il Jagiellonia tende a ridurre il ritmo offensivo e a privilegiare l’organizzazione difensiva.

Analisi tattica approfondita

Struttura della Fiorentina

Modulo prevalente: 4-2-3-1 o 4-3-3

Caratteristiche principali:

  • Costruzione dal basso con fraseggio corto

  • Centrocampo tecnico e dinamico

  • Ampiezza costante sulle fasce

  • Pressione coordinata in zona offensiva

La Fiorentina cerca di controllare il ritmo e di creare superiorità numerica sugli esterni, sfruttando cross e inserimenti tra le linee.

Struttura del Jagiellonia

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche principali:

  • Difesa compatta

  • Attacco diretto in verticale

  • Buona gestione delle transizioni

  • Grande attenzione alle palle inattive

In trasferta europea il Jagiellonia tende ad abbassare il baricentro, cercando di sfruttare eventuali errori dell’avversario.

Analisi del campo: Stadio Artemio Franchi

Il Franchi rappresenta un fattore importante nelle gare europee. La Fiorentina ha storicamente rendimento interno superiore rispetto alle trasferte.

Fattori determinanti:

  • Supporto del pubblico

  • Ritmo elevato nel primo tempo

  • Qualità tecnica superiore favorita dal manto erboso

A fine febbraio le condizioni climatiche a Firenze sono generalmente favorevoli a un calcio tecnico e veloce.

Confronto statistico chiave

Produzione offensiva:

  • Fiorentina: 1.6 gol medi

  • Jagiellonia: 1.8 in campionato, circa 1.2 in Europa

Solidità difensiva:

  • Fiorentina: 1.2 gol subiti

  • Jagiellonia: 1.1 in campionato

Gol attesi medi (xG indicativi):

  • Fiorentina: 1.7

  • Jagiellonia: 1.4

Percentuale partite con meno di 3.5 gol in Europa:

  • Fiorentina: circa 65%

  • Jagiellonia: oltre 70%

I dati indicano una gara potenzialmente controllata, con punteggio medio e non eccessivamente elevato.

Dinamica probabile della gara

Fase iniziale
Fiorentina con possesso palla e pressione offensiva.

Centrale
Jagiellonia compatto, pronto a sfruttare transizioni e palle inattive.

Fase finale
Possibile controllo del risultato da parte della squadra italiana in caso di vantaggio.

La differenza di esperienza europea potrebbe emergere soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Valutazione complessiva

Punti a favore della Fiorentina:

  • Maggiore esperienza internazionale

  • Qualità tecnica superiore

  • Fattore campo

Punti a favore del Jagiellonia:

  • Solidità difensiva

  • Buona organizzazione tattica

  • Capacità di restare in partita anche contro squadre più quotate

Pronostico finale

Considerando il contesto, la qualità della rosa e il fattore campo, la Fiorentina parte favorita.

Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Under 3.5
Opzione combinata: 1 + Under 3.5

Risultato più probabile: 2-0 oppure 2-1

La sfida del 26 Febbraio 2026 tra Fiorentina e Jagiellonia nei Play Off di Conference League si presenta con un vantaggio tecnico per la squadra italiana. Tuttavia, l’organizzazione difensiva del club polacco potrebbe mantenere la gara equilibrata per buona parte dell’incontro, rendendo decisivi i dettagli tattici e la gestione dei momenti chiave.

