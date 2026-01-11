Pronostico Fiorentina vs AC Milan 11 Gennaio 2026

L’11 gennaio 2026, Fiorentina affronta AC Milan allo Stadio Artemio Franchi nella 20ª giornata di Serie A. I viola lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Milan è tra le prime posizioni e punta a restare vicino alla vetta in un campionato molto competitivo.

Descrizione Generale delle Squadre

Fiorentina attraversa una stagione difficile: lotta nei bassifondi della classifica e cerca continuità dopo risultati alterni, con qualche pareggio e vittoria sporadica.

AC Milan è in ottima forma e non perde da diverse giornate in campionato, dimostrando solidità e continuità di risultati, con una serie positiva di incontri.

Forme e Statistiche Recenti (ultime 5 partite)

Fiorentina: P, V, S, P, P

AC Milan: V, N, V, V, N

Risultati Precedenti (ultimi 3 scontri diretti)

Giocatori Chiave

Fiorentina: Moise Kean è uno dei riferimenti offensivi principali della squadra, capace di fare la differenza se trova spazio negli attacchi.

AC Milan: Rafael Leão è uno dei protagonisti della stagione rossonera, decisivo con i suoi gol e assist nelle ultime gare.

Fattori da Considerare

Campo: La Fiorentina gioca in casa ma è in difficoltà in classifica; l'Artemio Franchi però può spingere nei momenti decisivi. Forma recente: Il Milan è molto più costante e in serie positiva da molte giornate. Pressione psicologica: Fiorentina lotta per non retrocedere, mentre il Milan è concentrato sulla lotta per il titolo con una rosa più esperta e affiatata.

Previsione

Il pronostico vede l’AC Milan favorito per la vittoria grazie alla forma superiore, alla maggiore qualità della rosa e all’inerzia positiva accumulata nelle ultime giornate. La Fiorentina può rendere difficile il match e cercherà di sfruttare il fattore casa, ma sembra avere meno concretezza rispetto agli avversari.

Pronostico finale: vittoria AC Milan o X2 (pareggio‑vittoria Milan)

Risultato suggerito: 1‑2 o 0‑2