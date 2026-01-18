Pronostico Feyenoord vs Sparta Rotterdam 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026, il Feyenoord ospita lo Sparta Rotterdam al De Kuip nella 19ª giornata dell’Eredivisie. I padroni di casa puntano a consolidare le zone alte della classifica, mentre lo Sparta cerca un risultato positivo per allontanarsi dalla parte bassa e dare continuità al proprio campionato.

Descrizione Generale delle Squadre

Feyenoord:

Il Feyenoord si conferma tra le squadre più forti del campionato olandese. Ha una rosa di alto livello, ottima organizzazione tattica e un attacco prolifico. In casa è particolarmente dominante, grazie anche al supporto del pubblico del De Kuip, e vanta una lunga striscia di vittorie contro avversari meno quotati.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Picerno vs Latina 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Sparta Rotterdam:

Lo Sparta è una squadra solida, ma con qualche limite soprattutto in trasferta. Ha qualità in alcune individualità e può rendersi pericoloso in ripartenza, ma spesso soffre contro squadre di livello superiore, come il Feyenoord, specialmente fuori casa.

Forma e Statistiche Recenti

Feyenoord: V, V, N, V, V Ti potrebbe interessare Pronostico Nottingham vs Arsenal 17 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Sparta Rotterdam: P, V, N, P, V

Scontri Diretti Recenti

Feyenoord 3‑1 Sparta Ti potrebbe interessare Pronostico Trapani vs Sorrento 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Sparta 0‑2 Feyenoord

Feyenoord 4‑0 Sparta

Giocatori Chiave

Feyenoord – Attacco e centrocampo offensivo:

La squadra può contare su elementi tecnici e veloci capaci di rompere le difese e trovare facilmente la via del gol. Il gioco sulle fasce e le incursioni centrali sono tra le armi più efficaci.

Sparta Rotterdam – Transizioni offensive:

Gli ospiti proveranno a colpire in contropiede, sfruttando eventuali spazi lasciati dal Feyenoord, ma dovranno mantenere alta la concentrazione difensiva per evitare un passivo pesante.

Fattori da Considerare

Campo: Il Feyenoord ha un rendimento eccellente in casa e lo stadio De Kuip è uno dei più difficili per gli avversari.

Motivazione: I padroni di casa vogliono i tre punti per continuare a inseguire il titolo; lo Sparta cercherà di resistere e approfittare di eventuali occasioni sporadiche.

Forma: Il Feyenoord è in ottima forma, mentre lo Sparta ha mostrato alti e bassi nelle ultime settimane.

Previsione

Il Feyenoord è nettamente favorito. La qualità della rosa, il fattore campo e la storia recente degli scontri diretti sono tutti elementi che puntano verso una vittoria dei padroni di casa. Lo Sparta potrebbe riuscire a segnare un gol, ma è molto probabile che la squadra di Rotterdam sud domini l’incontro.

Pronostico finale: Vince Feyenoord (1), risultato possibile 2‑0 o 3‑1.