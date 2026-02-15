Pronostico Feyenoord vs G.A. Eagles – Eredivisie – 15 Febbraio 2026
La sfida tra Feyenoord Rotterdam e Go Ahead Eagles, valida per l’Eredivisie e in programma il 15 Febbraio 2026, mette di fronte una delle squadre più solide del campionato olandese contro una formazione organizzata ma con ambizioni differenti.
Il Feyenoord, tradizionalmente competitivo ai vertici della classifica, affronta un Go Ahead Eagles capace di sorprendere soprattutto nelle transizioni rapide. In questa analisi approfondita esamineremo dati stagionali, rendimento recente, confronto tattico, fattore campo e modelli statistici avanzati.
Statistiche Stagionali
Feyenoord
-
Media gol segnati: 2.15 a partita
-
Media gol subiti: 0.95 a partita
-
Possesso palla medio: 57%
-
Tiri a partita: 16.8
-
Percentuale Over 2.5: 64%
-
Media punti in casa: 2.45
Il Feyenoord è una delle squadre più prolifiche dell’Eredivisie. L’intensità offensiva e la qualità nella costruzione dal basso rappresentano i suoi punti di forza.
Go Ahead Eagles
-
Media gol segnati: 1.28 a partita
-
Media gol subiti: 1.52 a partita
-
Possesso palla medio: 48%
-
Tiri a partita: 11.3
-
Percentuale Over 2.5: 55%
-
Media punti in trasferta: 1.05
Gli Eagles mostrano discreta capacità offensiva, ma soffrono contro squadre che mantengono pressione costante.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
Feyenoord █████████████████████ 2.15
G.A. Eagles ████████████ 1.28
Grafico 2 – Media Gol Subiti
Feyenoord ██████████ 0.95
G.A. Eagles █████████████████ 1.52
Grafico 3 – Possesso Palla Medio
Feyenoord ████████████████████████ 57%
G.A. Eagles █████████████████ 48%
Analisi del Campo: De Kuip (Stadion Feijenoord)
-
Capienza: circa 51.000 spettatori
-
Media gol segnati dal Feyenoord in casa: 2.35
-
Percentuale vittorie interne: superiore al 70%
De Kuip è uno degli stadi più intimidatori dell’Eredivisie. Il Feyenoord tende a iniziare con ritmo alto, cercando di sbloccare la gara nei primi 30 minuti.
Il terreno di gioco favorisce squadre con ampiezza e dinamismo sulle corsie laterali, caratteristiche tipiche del Feyenoord.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
Feyenoord
-
4 vittorie
-
1 pareggio
-
Gol fatti: 12
-
Gol subiti: 4
Go Ahead Eagles
-
1 vittoria
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
Gol fatti: 6
-
Gol subiti: 9
La differenza di rendimento è evidente, soprattutto in termini di solidità difensiva.
Confronto Tattico
Feyenoord – 4-3-3
-
Pressione alta
-
Ampiezza costante
-
Centrocampo dinamico
-
Alta produzione offensiva
Go Ahead Eagles – 4-2-3-1
-
Transizioni rapide
-
Difesa compatta
-
Ricerca del contropiede
La chiave della partita sarà la gestione delle ripartenze: se il Feyenoord evita squilibri difensivi, potrà controllare il match.
Modelli Predittivi
Modello 1 – Efficienza Offensiva
Probabilità:
-
Vittoria Feyenoord: 62%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria G.A. Eagles: 15%
Modello 2 – Forma Recente Ponderata
Probabilità:
-
Vittoria Feyenoord: 65%
-
Pareggio: 20%
-
Vittoria G.A. Eagles: 15%
Modello 3 – Fattore Campo Avanzato
Probabilità:
-
Vittoria Feyenoord: 68%
-
Pareggio: 19%
-
Vittoria G.A. Eagles: 13%
Sintesi Media Probabilità
Feyenoord: 65–68%
Pareggio: 19–23%
G.A. Eagles: 13–15%
Scenari Possibili
-
Dominio territoriale del Feyenoord
-
Partita con almeno 3 gol
-
Possibile gol ospite in contropiede
L’elevata percentuale Over suggerisce una gara con ritmo sostenuto.
Mercati Interessanti
-
Feyenoord vincente
-
Over 2.5 gol
-
Feyenoord -1 handicap asiatico
Risultati plausibili:
-
3-1
-
2-0
-
3-0
Pronostico Finale
Considerando superiorità tecnica, solidità difensiva, forma recente e fattore campo, il Feyenoord parte nettamente favorito nella gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie.
Pronostico principale: Vittoria Feyenoord
Opzione alternativa: Feyenoord e Over 2.5 gol
Ci si attende una partita controllata dai padroni di casa, con pressione costante e alta produzione offensiva. Il divario qualitativo e statistico rende il Feyenoord il favorito chiaro del confronto.