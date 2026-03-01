Pronostico FC Volendam vs Groningen – Eredivisie – 1 Marzo 2026
Il 1 marzo alle ore 09:30 si affrontano FC Volendam e Groningen, una sfida delicata nella parte centrale della classifica. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione e allontanarsi dalle zone più rischiose.
Analisi del contesto
Volendam in casa tende ad adottare un atteggiamento offensivo, cercando di sfruttare ritmo e intensità. Tuttavia, la squadra mostra spesso fragilità difensive contro avversari organizzati.
Groningen si presenta con maggiore equilibrio tattico e una struttura difensiva più solida. In trasferta mantiene un approccio pragmatico, puntando su gestione e ripartenze.
Statistiche stagionali
FC Volendam in casa
Media gol segnati: circa 1.4
Media gol subiti: circa 1.8
Groningen in trasferta
Media gol segnati: circa 1.3
Media gol subiti: circa 1.2
Il differenziale difensivo favorisce leggermente gli ospiti.
Forma recente
Volendam alterna buone prestazioni offensive a cali difensivi evidenti.
Groningen mostra maggiore continuità e capacità di controllare il ritmo contro squadre della stessa fascia.
Analisi tattica
Volendam dovrebbe mantenere baricentro medio-alto, ma dovrà evitare squilibri nelle transizioni difensive.
Groningen potrebbe sfruttare compattezza e velocità in ripartenza, cercando di colpire nei momenti chiave.
Probabilità stimate
Vittoria Volendam: 30%
Pareggio: 28%
Vittoria Groningen: 42%
Proiezione Expected Goals
Volendam: 1.35 – 1.60 xG
Groningen: 1.45 – 1.75 xG
Pronostico finale
Pronostico principale: X2
Risultato suggerito: 1-2
Alternative interessanti
Over 2.5
Entrambe le squadre segnano
Groningen over 1.5 gol
Conclusione: Groningen parte leggermente favorito grazie a maggiore solidità difensiva e continuità. Volendam potrà rendere la gara aperta, ma dovrà migliorare la gestione difensiva.