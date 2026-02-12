Pronostico FC Dordrecht – FC Emmen | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La Eerste Divisie è un campionato dove la continuità e la qualità delle transizioni offensive spesso decidono più della gestione “lenta” del possesso. FC Dordrecht e FC Emmen arrivano a questa sfida con ambizioni vicine: rimanere nel gruppo che lotta per la zona alta e, soprattutto, costruire punti pesanti contro una diretta concorrente.
La partita ha un peso specifico elevato perché mette di fronte due squadre dal profilo simile: entrambe possono segnare con facilità, ma raramente concedono “zero” dietro. Per questo motivo, oltre al segno finale, entrano in gioco mercati come Over e Goal.
Analisi FC Dordrecht
Il Dordrecht tende a sviluppare un gioco verticale, con uscite rapide e sfruttamento delle corsie. Nelle gare in casa la squadra alza i giri: pressa più alto e cerca spesso il vantaggio entro la prima ora di gioco, per poi gestire con densità centrale.
Punti di forza
-
Buona frequenza di occasioni create nei primi 30 minuti
-
Spinta sugli esterni e inserimenti della mezzala lato palla
-
Rendimento interno generalmente positivo rispetto alla media
Punti critici
-
In fase di non possesso concede conclusioni da fuori se la linea di centrocampo si spezza
-
Quando perde il duello fisico a centrocampo tende ad allungarsi, esponendosi alle transizioni
Analisi FC Emmen
L’Emmen è spesso più “elastico”: alterna pressione e attesa, cercando di colpire nelle fasi di recupero palla. In trasferta di solito abbassa leggermente il baricentro, ma se trova spazio tra le linee diventa pericoloso grazie alle combinazioni rapide.
Punti di forza
-
Transizioni offensive efficaci
-
Capacità di trovare il gol anche in gare bloccate
-
Buona varietà di soluzioni: cross, imbucate centrali, seconda palla
Punti critici
-
La fase difensiva non è sempre pulita: soffre i cambi di lato rapidi
-
Se va sotto nel punteggio, si apre e concede ripartenze
Analisi del campo
Il Matchoholic Stadion (Dordrecht) è un contesto dove i ritmi possono alzarsi rapidamente: quando la squadra di casa trova fiducia, tende ad aumentare intensità e volume offensivo. In un match come questo, con due squadre predisposte al gioco verticale, il “fattore campo” conta soprattutto nei dettagli: duelli, seconde palle, gestione dei momenti.
Aspetti chiave legati al campo:
-
Pressione iniziale del Dordrecht più aggressiva rispetto alle gare esterne
-
Emmen spesso più prudente nei primi 15–20 minuti fuori casa
-
Se arriva il primo gol presto, cresce la probabilità di Over
Confronto statistico (modello editoriale con dati verosímili)
Di seguito trovi un set di numeri “credibili” (modello) che puoi sostituire con i reali quando li hai.
Dordrecht (modello stagione fino a ~26 gare)
-
Gol fatti: 44
-
Gol subiti: 35
-
Media gol segnati: 1,69
-
Media gol concessi: 1,34
Emmen (modello stagione fino a ~26 gare)
-
Gol fatti: 41
-
Gol subiti: 39
-
Media gol segnati: 1,57
-
Media gol concessi: 1,50
Lettura rapida:
-
Dordrecht leggermente più produttivo davanti e un filo più solido dietro
-
Emmen con profilo da squadra “da gol”, spesso dentro partite aperte
Grafici (contenuto pronto per WordPress, senza HTML)
Qui sotto hai 3 dataset che puoi incollare in un plugin grafici (o in un blocco “Tabella” e poi trasformare in grafico). Sono pensati per sembrare un report tipster.
Grafico 1: Forma ultime 5 (punti)
Tipo consigliato: linea
-
Dordrecht: 3, 1, 3, 0, 3
-
Emmen: 1, 3, 0, 1, 3
Interpretazione:
-
Dordrecht alterna, ma mantiene picchi da vittoria
-
Emmen più “a onde”: risultati spezzati, meno continuità
Grafico 2: Gol fatti vs gol subiti (totali)
Tipo consigliato: barre
-
Dordrecht GF: 44
-
Dordrecht GS: 35
-
Emmen GF: 41
-
Emmen GS: 39
Interpretazione:
-
Match potenzialmente da 2–3 gol complessivi
-
Emmen concede mediamente di più: vulnerabile se Dordrecht trova ritmo
Grafico 3: Rendimento casa/trasferta (vittorie)
Tipo consigliato: barre affiancate
-
Dordrecht vittorie in casa: 8
-
Emmen vittorie in trasferta: 5
Interpretazione:
-
Leggero vantaggio del fattore casa
-
Emmen però non è “inermi” fuori: sa vincere anche in trasferta
Modello predittivo (stima probabilistica)
Sulla base del profilo offensivo/difensivo e del rendimento casa/trasferta, un modello semplice produce questo quadro:
-
Vittoria Dordrecht: 45%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria Emmen: 27%
Mercati goal (stima):
-
Over 2.5: 58%
-
Goal (entrambe segnano): 55–60% (match tipico da reti da entrambe)
Pronostico finale
Il Dordrecht parte con un vantaggio moderato grazie al fattore campo e a una struttura leggermente più equilibrata tra produzione offensiva e concessioni difensive. L’Emmen resta comunque pericoloso, soprattutto se la gara si “spacca” e si gioca di transizioni.
Pronostico principale: 1 (Dordrecht)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: 1X + Over 1.5
Risultato esatto più probabile: 2-1
Seconda ipotesi: 1-1 (se Emmen regge il primo tempo e colpisce in ripartenza)