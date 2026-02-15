La sfida tra Farul Constanța e FC Rapid București, in programma il 15 Febbraio 2026 per la Superliga Romania, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata.

Farul, squadra giovane e dinamica con forte identità offensiva, affronta un Rapid storicamente più strutturato e con ambizioni da alta classifica. L’analisi seguente integra statistiche stagionali, rendimento recente, fattore campo e tre modelli predittivi differenti per offrire una previsione completa e professionale.

Statistiche Stagionali

Farul Constanța

Farul è una squadra con buona qualità tecnica e tendenza al possesso palla. In casa aumenta intensità e pressione offensiva.

FC Rapid București

Media gol segnati: 1.35 a partita

Media gol subiti: 1.05 a partita

Possesso palla medio: 50%

Tiri a partita: 11.6

Percentuale Under 2.5: 60%

Media punti in trasferta: 1.60

Il Rapid si distingue per solidità difensiva e organizzazione tattica. Le sue partite tendono a essere più equilibrate e meno spettacolari rispetto a quelle del Farul.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

Farul Constanța ███████████████ 1.48

Rapid București █████████████ 1.35

Grafico 2 – Media Gol Subiti

Farul Constanța ████████████ 1.22

Rapid București ██████████ 1.05

Grafico 3 – Tendenza Over/Under

Farul (Over 2.5) ████████████████ 56%

Rapid (Under 2.5) █████████████████ 60%

Analisi del Campo: Stadionul Central (Ovidiu)

Capienza: circa 4.500 spettatori

Media gol totali nelle gare interne Farul: 2.70

Percentuale vittorie interne: circa 52%

Il campo del Farul favorisce ritmo alto e costruzione tecnica. Tuttavia, le dimensioni relativamente compatte possono facilitare squadre organizzate difensivamente come il Rapid.

Le condizioni climatiche di febbraio in zona costiera possono influire sul ritmo e sulla gestione del possesso.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

Farul Constanța

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Gol fatti: 8

Gol subiti: 5

FC Rapid București

2 vittorie

2 pareggi

1 sconfitta

Gol fatti: 6

Gol subiti: 4

Il Farul mostra maggiore brillantezza offensiva, mentre il Rapid conferma solidità difensiva.

Confronto Tattico

Farul – 4-3-3

Costruzione dal basso

Ampiezza costante

Pressione alta in fase offensiva

Rapid – 4-2-3-1

Blocco medio compatto

Ripartenze rapide

Efficacia nei calci piazzati

Il duello a centrocampo sarà decisivo. Se il Rapid riesce a limitare la costruzione del Farul, la gara potrebbe diventare molto equilibrata.

Modelli Predittivi

Modello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva

Probabilità:

Vittoria Farul: 38%

Pareggio: 30%

Vittoria Rapid: 32%

Modello 2 – Forma Recente

Probabilità:

Vittoria Farul: 40%

Pareggio: 29%

Vittoria Rapid: 31%

Modello 3 – Fattore Campo Avanzato

Probabilità:

Vittoria Farul: 43%

Pareggio: 28%

Vittoria Rapid: 29%

Media Probabilità Finale

Farul Constanța: 40–43%

Pareggio: 28–30%

Rapid București: 29–32%

Scenari Possibili

Partita equilibrata con massimo 2 o 3 gol Farul dominante nel possesso Rapid pericoloso in contropiede

L’incrocio tra tendenza Over del Farul e Under del Rapid suggerisce una gara moderatamente equilibrata.

Mercati Interessanti

Farul Draw No Bet

Under 3.5 gol

Entrambe le squadre a segno possibile ma non certo

Risultati plausibili:

1-1

2-1

1-0

Pronostico Finale

Considerando fattore campo, maggiore brillantezza offensiva del Farul e solidità difensiva del Rapid, la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania appare equilibrata ma leggermente favorevole ai padroni di casa.

Pronostico principale: Farul Constanța vincente

Opzione prudente: Farul Draw No Bet

Ci si attende una partita tattica ma dinamica, con possibile equilibrio nel primo tempo e maggiore spinta del Farul nella ripresa.