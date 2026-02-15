Pronostico Farul Constanța vs FC Rapid București – Superliga Romania – 15 Febbraio 2026
La sfida tra Farul Constanța e FC Rapid București, in programma il 15 Febbraio 2026 per la Superliga Romania, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata.
Farul, squadra giovane e dinamica con forte identità offensiva, affronta un Rapid storicamente più strutturato e con ambizioni da alta classifica. L’analisi seguente integra statistiche stagionali, rendimento recente, fattore campo e tre modelli predittivi differenti per offrire una previsione completa e professionale.
Statistiche Stagionali
Farul Constanța
-
Media gol segnati: 1.48 a partita
-
Media gol subiti: 1.22 a partita
-
Possesso palla medio: 53%
-
Tiri a partita: 12.9
-
Percentuale Over 2.5: 56%
-
Media punti in casa: 1.75
Farul è una squadra con buona qualità tecnica e tendenza al possesso palla. In casa aumenta intensità e pressione offensiva.
FC Rapid București
-
Media gol segnati: 1.35 a partita
-
Media gol subiti: 1.05 a partita
-
Possesso palla medio: 50%
-
Tiri a partita: 11.6
-
Percentuale Under 2.5: 60%
-
Media punti in trasferta: 1.60
Il Rapid si distingue per solidità difensiva e organizzazione tattica. Le sue partite tendono a essere più equilibrate e meno spettacolari rispetto a quelle del Farul.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
Farul Constanța ███████████████ 1.48
Rapid București █████████████ 1.35
Grafico 2 – Media Gol Subiti
Farul Constanța ████████████ 1.22
Rapid București ██████████ 1.05
Grafico 3 – Tendenza Over/Under
Farul (Over 2.5) ████████████████ 56%
Rapid (Under 2.5) █████████████████ 60%
Analisi del Campo: Stadionul Central (Ovidiu)
-
Capienza: circa 4.500 spettatori
-
Media gol totali nelle gare interne Farul: 2.70
-
Percentuale vittorie interne: circa 52%
Il campo del Farul favorisce ritmo alto e costruzione tecnica. Tuttavia, le dimensioni relativamente compatte possono facilitare squadre organizzate difensivamente come il Rapid.
Le condizioni climatiche di febbraio in zona costiera possono influire sul ritmo e sulla gestione del possesso.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
Farul Constanța
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
Gol fatti: 8
-
Gol subiti: 5
FC Rapid București
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Gol fatti: 6
-
Gol subiti: 4
Il Farul mostra maggiore brillantezza offensiva, mentre il Rapid conferma solidità difensiva.
Confronto Tattico
Farul – 4-3-3
-
Costruzione dal basso
-
Ampiezza costante
-
Pressione alta in fase offensiva
Rapid – 4-2-3-1
-
Blocco medio compatto
-
Ripartenze rapide
-
Efficacia nei calci piazzati
Il duello a centrocampo sarà decisivo. Se il Rapid riesce a limitare la costruzione del Farul, la gara potrebbe diventare molto equilibrata.
Modelli Predittivi
Modello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva
Probabilità:
-
Vittoria Farul: 38%
-
Pareggio: 30%
-
Vittoria Rapid: 32%
Modello 2 – Forma Recente
Probabilità:
-
Vittoria Farul: 40%
-
Pareggio: 29%
-
Vittoria Rapid: 31%
Modello 3 – Fattore Campo Avanzato
Probabilità:
-
Vittoria Farul: 43%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria Rapid: 29%
Media Probabilità Finale
Farul Constanța: 40–43%
Pareggio: 28–30%
Rapid București: 29–32%
Scenari Possibili
-
Partita equilibrata con massimo 2 o 3 gol
-
Farul dominante nel possesso
-
Rapid pericoloso in contropiede
L’incrocio tra tendenza Over del Farul e Under del Rapid suggerisce una gara moderatamente equilibrata.
Mercati Interessanti
-
Farul Draw No Bet
-
Under 3.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno possibile ma non certo
Risultati plausibili:
-
1-1
-
2-1
-
1-0
Pronostico Finale
Considerando fattore campo, maggiore brillantezza offensiva del Farul e solidità difensiva del Rapid, la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania appare equilibrata ma leggermente favorevole ai padroni di casa.
Pronostico principale: Farul Constanța vincente
Opzione prudente: Farul Draw No Bet
Ci si attende una partita tattica ma dinamica, con possibile equilibrio nel primo tempo e maggiore spinta del Farul nella ripresa.