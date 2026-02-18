Farnborough vs Dagenham & Redbridge

La sfida tra Farnborough e Dagenham & Redbridge, valida per la National League South e in programma il 18 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto tra due squadre con ambizioni importanti nella corsa ai playoff. La National League South è un campionato noto per l’intensità fisica, l’equilibrio tattico e le partite spesso decise da episodi.

In questa analisi approfondita esamineremo statistiche stagionali, rendimento interno ed esterno, produzione offensiva, solidità difensiva e impatto del fattore campo, per formulare un pronostico professionale e coerente con i numeri reali del campionato.

Analisi Farnborough

Il Farnborough si è dimostrato una squadra particolarmente competitiva tra le mura amiche. Il suo gioco si basa su compattezza difensiva e transizioni rapide sugli esterni.

Statistiche stagionali (media a partita)

Il dato sui gol subiti evidenzia una fase difensiva piuttosto organizzata, soprattutto contro squadre di pari livello.

Rendimento in casa

Vittorie interne: 57%

Gol segnati in casa: 1,62

Gol subiti in casa: 0,97

Clean sheet interni: 41%

Grafico – Farnborough (Casa)

Gol segnati: ████████████ 1,62

Gol subiti: ████████ 0,97

Tiri in porta: █████████ 4,2

Possesso medio: █████████ 48%

Il Farnborough tende a concedere meno di un gol a partita in casa, un dato significativo in questa categoria.

Analisi Dagenham & Redbridge

Il Dagenham & Redbridge è una squadra con maggiore esperienza a livello nazionale. Il suo stile di gioco è più offensivo rispetto alla media del campionato.

Statistiche stagionali (media a partita)

Gol segnati: 1,71

Gol subiti: 1,36

Tiri totali: 13,4

Tiri in porta: 5,1

Possesso palla medio: 51%

Partite Over 2.5: 61%

Il Dagenham crea molte occasioni, ma concede anche spazi in fase difensiva.

Rendimento in trasferta

Vittorie esterne: 43%

Gol segnati fuori casa: 1,58

Gol subiti fuori casa: 1,42

Gol segnati in 81% delle trasferte

Grafico – Produzione Offensiva Dag & Red

Tiri totali: █████████████ 13,4

Tiri in porta: ███████████ 5,1

Gol segnati: █████████████ 1,71

Over 2.5: ████████████ 61%

La media tiri in porta superiore a cinque evidenzia un attacco costante e propositivo.

Analisi Tattica della Partita

Saunders Transport Community Stadium – Fattore Campo

Il campo del Farnborough favorisce partite intense e fisiche. Le dimensioni e l’atmosfera rendono complicata la gestione del ritmo per le squadre ospiti.

Il Dagenham dovrà essere attento nelle transizioni difensive, specialmente contro una squadra che sfrutta bene le seconde palle.

Chiavi Strategiche

Pressione alta del Dagenham Solidità difensiva del Farnborough in casa Duelli a centrocampo Gestione delle palle inattive

Se il Dagenham riesce a imporre il proprio ritmo, la partita potrebbe diventare più aperta nel secondo tempo.

Focus sui Dati Chiave

Indice offensivo Dag & Red: █████████████ 8/10

Solidità difensiva Farnborough: ██████████ 7/10

Probabilità Over 2.5: ████████████ 60%

Probabilità Entrambe a Segno: ███████████ 58%

Probabilità Gol Dagenham: ███████████████ 75%

Confronto Statistico

Media gol Farnborough: 1,39

Media gol Dag & Red: 1,71

Media gol concessi Farnborough: 1,18

Media gol concessi Dag & Red: 1,36

Differenziale reti Farnborough: +0,21

Differenziale reti Dag & Red: +0,35

Il leggero vantaggio nel differenziale reti è a favore del Dagenham, ma il rendimento casalingo del Farnborough equilibra il confronto.

Pronostico Finale

Analizzando i dati stagionali, il rendimento casa-trasferta e la produzione offensiva, la partita si preannuncia equilibrata ma con una leggera superiorità tecnica del Dagenham & Redbridge.

Il Farnborough, però, ha dimostrato di saper sfruttare il fattore campo e potrebbe mantenere il match in equilibrio fino agli ultimi minuti.

Pronostico consigliato

Entrambe le squadre a segno

Over 2.5 gol

Dagenham & Redbridge vincente o pareggio

Risultato stimato

Farnborough 1 – 2 Dagenham & Redbridge

Conclusioni per gli Scommettitori

Dal punto di vista statistico, la giocata Over 2.5 appare coerente con i numeri offensivi del Dagenham e con la media reti complessiva della categoria. Anche l’opzione Entrambe a Segno trova supporto nei dati difensivi delle due squadre.

La gara si prospetta intensa, fisica e con diverse occasioni da entrambe le parti. Se il Dagenham riuscirà a sfruttare la propria maggiore qualità offensiva, potrà conquistare punti fondamentali nella corsa ai playoff.

Un pronostico costruito su dati concreti e analisi tattica suggerisce una leggera superiorità del Dagenham & Redbridge in una sfida competitiva e potenzialmente ricca di reti nella National League South.