Pronostico Famalicão vs AFS – Liga Portugal – 09 Febbraio 2026
La gara tra Famalicão e AFS, valida per la Liga Portugal, in programma il 09 Febbraio 2026, propone una sfida interessante tra una squadra ormai consolidata nella massima serie portoghese e una formazione che storicamente fatica a mantenere continuità lontano dal proprio stadio. Un match che, sulla carta, pende verso i padroni di casa, ma che merita un’analisi approfondita su numeri, contesto e fattore campo.
Analisi Famalicão
Il Famalicão è una squadra che negli ultimi anni ha costruito la propria identità su organizzazione tattica, intensità e buon equilibrio tra le fasi di gioco. In casa, il rendimento è spesso superiore rispetto alle gare esterne.
Rendimento casalingo
Analizzando le ultime stagioni di Liga Portugal:
-
Percentuale di imbattibilità interna superiore al 65%
-
Media gol segnati in casa intorno a 1,4–1,6 a partita
-
Miglior rendimento contro squadre di medio-bassa classifica
Il Famalicão tende a gestire il ritmo, evitando partite troppo aperte e cercando di colpire nei momenti chiave.
Struttura di gioco
-
Linee compatte
-
Buona occupazione degli spazi centrali
-
Transizioni rapide sugli esterni
Questo tipo di assetto risulta efficace contro squadre che faticano a mantenere il possesso palla per lunghi tratti.
Analisi AFS
L’AFS è una squadra che, nelle sue recenti presenze in competizioni di alto livello, ha mostrato limiti strutturali soprattutto in trasferta, dove tende a subire il gioco avversario.
Rendimento esterno
Dai dati delle ultime stagioni:
-
Media gol segnati fuori casa inferiore a 1 gol per partita
-
Percentuale di sconfitte esterne superiore al 60%
-
Difficoltà evidenti contro squadre ben organizzate tatticamente
L’AFS tende a schierarsi con un blocco basso, cercando di ridurre gli spazi, ma spesso fatica a risalire il campo con continuità.
Criticità principali
-
Produzione offensiva limitata
-
Scarsa efficacia nel pressing
-
Calo di concentrazione nella seconda metà di gara
Precedenti e Contesto
Nei confronti diretti più recenti disputati sul campo del Famalicão:
-
Bilancio favorevole ai padroni di casa
-
Partite spesso a punteggio contenuto
-
Ritmi controllati, con poche occasioni concesse
Il dato storico conferma una maggiore affidabilità del Famalicão in casa.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Famalicão in casa
-
Gol segnati: regolari
-
Gol subiti: contenuti
-
Percentuale di possesso: medio-alta
Graf. 2 – AFS in trasferta
-
Gol subiti: sopra la media
-
Tiri concessi: elevati
-
Possesso palla: basso
Grafica 3 – Andamento secondo tempo
-
Famalicão più incisivo dopo l’intervallo
-
AFS tende a perdere compattezza dal 60° minuto
Analisi del Campo
Lo Stádio Municipal de Famalicão è un impianto che favorisce il gioco ordinato e le squadre ben strutturate. Il terreno di gioco e l’ambiente permettono:
-
Maggiore controllo del ritmo
-
Pressing organizzato
-
Minor numero di partite caotiche
Un contesto ideale per una squadra che fa dell’equilibrio uno dei suoi punti di forza.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore organizzazione del Famalicão
-
Rendimento casalingo positivo
-
Difficoltà dell’AFS in trasferta
-
Storico favorevole ai padroni di casa
il pronostico più coerente è:
Vittoria Famalicão
Match che potrebbe svilupparsi su:
-
Gara tattica
-
Meno di 3,5 gol complessivi
-
Controllo del risultato da parte del Famalicão
Conclusione
Il Famalicão parte con un vantaggio chiaro in termini di struttura, continuità e fattore campo. L’AFS dovrà disputare una partita estremamente ordinata per restare competitivo. Sul lungo periodo dei 90 minuti, la maggiore solidità dei padroni di casa tende a emergere, soprattutto nella seconda parte di gara.