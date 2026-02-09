 Salta al contenuto
Pronostico Famalicão vs AFS – Liga Portugal – 09 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Famalicão vs AFS

La gara tra Famalicão e AFS, valida per la Liga Portugal, in programma il 09 Febbraio 2026, propone una sfida interessante tra una squadra ormai consolidata nella massima serie portoghese e una formazione che storicamente fatica a mantenere continuità lontano dal proprio stadio. Un match che, sulla carta, pende verso i padroni di casa, ma che merita un’analisi approfondita su numeri, contesto e fattore campo.

Analisi Famalicão

Il Famalicão è una squadra che negli ultimi anni ha costruito la propria identità su organizzazione tattica, intensità e buon equilibrio tra le fasi di gioco. In casa, il rendimento è spesso superiore rispetto alle gare esterne.

Rendimento casalingo

Analizzando le ultime stagioni di Liga Portugal:

Il Famalicão tende a gestire il ritmo, evitando partite troppo aperte e cercando di colpire nei momenti chiave.

Struttura di gioco

Questo tipo di assetto risulta efficace contro squadre che faticano a mantenere il possesso palla per lunghi tratti.

Analisi AFS

L’AFS è una squadra che, nelle sue recenti presenze in competizioni di alto livello, ha mostrato limiti strutturali soprattutto in trasferta, dove tende a subire il gioco avversario.

Rendimento esterno

Dai dati delle ultime stagioni:

  • Media gol segnati fuori casa inferiore a 1 gol per partita

  • Percentuale di sconfitte esterne superiore al 60%

  • Difficoltà evidenti contro squadre ben organizzate tatticamente

L’AFS tende a schierarsi con un blocco basso, cercando di ridurre gli spazi, ma spesso fatica a risalire il campo con continuità.

Criticità principali

  • Produzione offensiva limitata

  • Scarsa efficacia nel pressing

  • Calo di concentrazione nella seconda metà di gara

Precedenti e Contesto

Nei confronti diretti più recenti disputati sul campo del Famalicão:

  • Bilancio favorevole ai padroni di casa

  • Partite spesso a punteggio contenuto

  • Ritmi controllati, con poche occasioni concesse

Il dato storico conferma una maggiore affidabilità del Famalicão in casa.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1 – Famalicão in casa

  • Gol segnati: regolari

  • Gol subiti: contenuti

  • Percentuale di possesso: medio-alta

Graf. 2 – AFS in trasferta

  • Gol subiti: sopra la media

  • Tiri concessi: elevati

  • Possesso palla: basso

Grafica 3 – Andamento secondo tempo

  • Famalicão più incisivo dopo l’intervallo

  • AFS tende a perdere compattezza dal 60° minuto

Analisi del Campo

Lo Stádio Municipal de Famalicão è un impianto che favorisce il gioco ordinato e le squadre ben strutturate. Il terreno di gioco e l’ambiente permettono:

  • Maggiore controllo del ritmo

  • Pressing organizzato

  • Minor numero di partite caotiche

Un contesto ideale per una squadra che fa dell’equilibrio uno dei suoi punti di forza.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Migliore organizzazione del Famalicão

  • Rendimento casalingo positivo

  • Difficoltà dell’AFS in trasferta

  • Storico favorevole ai padroni di casa

il pronostico più coerente è:

Vittoria Famalicão

Match che potrebbe svilupparsi su:

  • Gara tattica

  • Meno di 3,5 gol complessivi

  • Controllo del risultato da parte del Famalicão

Conclusione

Il Famalicão parte con un vantaggio chiaro in termini di struttura, continuità e fattore campo. L’AFS dovrà disputare una partita estremamente ordinata per restare competitivo. Sul lungo periodo dei 90 minuti, la maggiore solidità dei padroni di casa tende a emergere, soprattutto nella seconda parte di gara.

