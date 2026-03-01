 Salta al contenuto
Pronostico Excelsior vs Go Ahead Eagles – Eredivisie – 1 Marzo 2026

Caterina Toro
2 min
Il 1 marzo alle ore 15:00 si affrontano Excelsior e Go Ahead Eagles, una sfida che coinvolge due squadre della parte medio-bassa della classifica, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per consolidare la propria posizione.

Analisi del contesto

Excelsior in casa tende a proporre un calcio offensivo, cercando di mantenere ritmo alto e pressione costante. Tuttavia, la squadra mostra spesso vulnerabilità difensive contro avversari organizzati.

Go Ahead Eagles si distingue per maggiore equilibrio tattico e compattezza difensiva. In trasferta adotta un approccio pragmatico, puntando su gestione e ripartenze.

Statistiche stagionali

Excelsior in casa
Media gol segnati: circa 1.5
Media gol subiti: circa 1.7

Go Ahead Eagles in trasferta
Media gol segnati: circa 1.4
Media gol subiti: circa 1.3

I numeri indicano una gara potenzialmente aperta, con buona probabilità di reti da entrambe le parti.

Forma recente

Excelsior alterna risultati positivi a cali improvvisi, soprattutto contro squadre più strutturate.

Go Ahead Eagles mostra maggiore stabilità, soprattutto nelle gare equilibrate.

Analisi tattica

Excelsior potrebbe mantenere baricentro medio-alto, ma dovrà evitare squilibri nelle transizioni difensive.

Go Ahead Eagles cercherà di sfruttare compattezza e velocità nelle ripartenze.

Probabilità stimate

Vittoria Excelsior: 33%
Pareggio: 29%
Vittoria Go Ahead Eagles: 38%

Proiezione Expected Goals

Excelsior: 1.45 – 1.75 xG
Go Ahead Eagles: 1.55 – 1.85 xG

Pronostico finale

Pronostico principale: X2

Risultato suggerito: 1-2 oppure 2-2

Alternative interessanti
Over 2.5
Entrambe le squadre segnano
Pareggio primo tempo

Conclusione: Gara equilibrata ma con leggero vantaggio per Go Ahead Eagles grazie a maggiore solidità difensiva e continuità di rendimento.

