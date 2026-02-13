Pronostico Excelsior vs AZ Alkmaar – Eredivisie – 14 Febbraio 2026
La partita tra Excelsior e AZ Alkmaar, valida per la 23ª giornata di Eredivisie del 14 Febbraio 2026, rappresenta un confronto tra due squadre con obiettivi differenti. L’Excelsior lotta per mantenere distanza dalla zona retrocessione, mentre l’AZ Alkmaar è pienamente coinvolto nella corsa per un posto europeo.
L’incontro si giocherà al Van Donge & De Roo Stadion di Rotterdam, un impianto compatto che spesso favorisce partite dinamiche e con molte occasioni da gol.
Situazione in Classifica Prima della Giornata
Excelsior
-
Posizione: 15ª
-
Punti: 20
-
Gol fatti: 27
-
Gol subiti: 44
-
Media gol segnati: 1,22 a partita
-
Media gol subiti: 2,00 a partita
AZ Alkmaar
-
Posizione: 4ª
-
Punti: 44
-
Gol fatti: 47
-
Gol subiti: 24
-
Media gol segnati: 2,13 a partita
-
Media gol subiti: 1,09 a partita
Il divario statistico tra le due squadre è evidente, soprattutto in fase difensiva.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Excelsior
-
1 vittoria
-
1 pareggio
-
3 sconfitte
-
6 gol segnati
-
11 gol subiti
AZ Alkmaar
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
10 gol segnati
-
5 gol subiti
L’AZ arriva in un momento di maggiore stabilità e con una media realizzativa superiore.
Analisi Tattica
Excelsior
L’Excelsior si schiera generalmente con un 4-3-3 offensivo, ma spesso fatica in fase di non possesso.
Dati chiave Excelsior
-
Possesso medio: 47%
-
Tiri a partita: 11,8
-
Tiri in porta: 4,1
-
xG medio: 1,31
-
Corner medi: 4,6
Punto di forza: coraggio offensivo.
Punto debole: difesa vulnerabile sulle transizioni.
AZ Alkmaar
L’AZ utilizza un 4-2-3-1 dinamico, con grande qualità tecnica a centrocampo e movimenti offensivi coordinati.
Dati chiave AZ Alkmaar
-
Possesso medio: 56%
-
Tiri a partita: 15,4
-
Tiri in porta: 6,2
-
xG medio: 1,98
-
Precisione passaggi: 86%
Punto di forza: organizzazione offensiva e profondità.
Punto debole: talvolta concede spazi in contropiede.
Analisi del Campo: Van Donge & De Roo Stadion
Il campo dell’Excelsior è noto per favorire partite aperte. Statisticamente:
-
70% delle partite casalinghe dell’Excelsior hanno registrato Over 2.5 gol
-
L’AZ segna in trasferta una media di 2,1 gol a partita
-
L’Excelsior subisce 2,2 gol medi in casa
Le dimensioni compatte favoriscono ritmo elevato e pressing.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Excelsior
-
Primo tempo: 0,59 gol
-
Secondo tempo: 0,63 gol
AZ Alkmaar
-
Primo tempo: 0,94 gol
-
Secondo tempo: 1,19 gol
L’AZ tende ad aumentare la pressione nella ripresa.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
4 vittorie AZ Alkmaar
-
1 pareggio
-
Media gol totale: 3,4 a partita
Precedenti nettamente favorevoli all’AZ, con partite spesso ricche di reti.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Excelsior: 1,22 gol medi
-
AZ Alkmaar: 2,13 gol medi
Expected Goals
-
Excelsior: 1,31
-
AZ Alkmaar: 1,98
Gol Subiti
-
Excelsior: 2,00
-
AZ Alkmaar: 1,09
Tiri a partita
-
Excelsior: 11,8
-
AZ Alkmaar: 15,4
I numeri indicano un netto vantaggio tecnico e offensivo per l’AZ.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Excelsior: 20%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria AZ Alkmaar: 57%
L’AZ parte favorito secondo modelli statistici basati su rendimento, xG e differenza reti.
Chiavi della Partita
-
Pressione offensiva iniziale dell’AZ
-
Capacità dell’Excelsior di sfruttare contropiedi
-
Gestione difensiva nei secondi tempi
Se l’AZ trova il vantaggio nel primo tempo, la partita potrebbe aprirsi ulteriormente.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore rendimento offensivo dell’AZ
-
Fragilità difensiva dell’Excelsior
-
Storico favorevole agli ospiti
-
Media gol elevata in Eredivisie
Il pronostico più credibile è:
AZ Alkmaar vincente 1-3
Opzione alternativa:
-
Over 2.5 gol
-
AZ segna in entrambi i tempi
Conclusione
Excelsior vs AZ Alkmaar del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara con potenziale elevato di gol. L’AZ Alkmaar appare superiore sotto ogni profilo statistico, mentre l’Excelsior dovrà puntare su intensità e contropiede per restare competitivo.
Una partita che potrebbe confermare la solidità dell’AZ nella corsa europea, con una prestazione offensiva dominante.