Pronostico Everton vs Burnley Premier League 03 Marzo 2026
La sfida tra Everton e Burnley, valida per la Premier League e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta un confronto diretto cruciale nella zona centrale-bassa della classifica. Entrambe le squadre puntano alla continuità e alla sicurezza aritmetica, in un campionato dove ogni punto pesa.
In questa analisi approfondiamo rendimento stagionale, produzione offensiva, solidità difensiva, andamento casa/trasferta e caratteristiche del campo per costruire un pronostico strutturato su dati concreti.
Analisi dell’Everton
L’Everton ha mostrato una stagione altalenante, ma a Goodison Park riesce spesso ad aumentare intensità e solidità difensiva. La squadra tende a impostare partite fisiche, con pressing medio-alto e grande attenzione alle palle inattive.
Media stagionale Everton
- Gol segnati: 1.28 a partita
- Gol subiti: 1.46 a partita
- Tiri totali: 12.1
- Tiri in porta: 4.3
- Possesso palla medio: 49%
- Media punti in casa: 1.62
Grafico rendimento gol Everton
Gol segnati
█████████████
Gol subiti
███████████████
Il dato evidenzia una leggera fragilità difensiva, ma in casa l’Everton concede meno occasioni rispetto alla media esterna.
Analisi del Burnley
Il Burnley presenta una struttura più prudente, con organizzazione difensiva compatta e ricerca della verticalità immediata. In trasferta tende a chiudersi e sfruttare ripartenze rapide.
Media stagionale Burnley
- Gol segnati: 1.14 a partita
- Gol subiti: 1.58 a partita
- Tiri totali: 10.8
- Tiri in porta: 3.9
- Possesso palla medio: 44%
- Media punti in trasferta: 1.10
Grafico rendimento gol Burnley
Gol segnati
████████████
Gol subiti
████████████████
Il Burnley fatica contro squadre che mantengono pressione costante e ritmo elevato.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|Everton
|Burnley
|Gol medi segnati
|1.28
|1.14
|Gol medi subiti
|1.46
|1.58
|Tiri totali
|12.1
|10.8
|Possesso medio
|49%
|44%
Grafico comparativo produzione offensiva
Everton
█████████████
Burnley
████████████
I numeri indicano un leggero vantaggio offensivo per l’Everton, soprattutto nel fattore campo.
Analisi del Campo: Goodison Park
Goodison Park è uno degli stadi più tradizionali della Premier League, noto per atmosfera intensa e pubblico molto vicino al terreno di gioco.
Fattori determinanti:
- Ritmo alto nei primi 30 minuti
- Molti duelli fisici
- Percentuale significativa di gol su palla inattiva
Il campo favorisce squadre aggressive e organizzate difensivamente.
Chiavi Tattiche del Match
- Pressione iniziale dell’Everton per sfruttare il fattore casa
- Blocco basso del Burnley
- Importanza delle seconde palle
- Precisione nelle palle inattive
Se l’Everton riuscirà a sbloccare la gara nel primo tempo, potrà gestire ritmo e possesso. Il Burnley punterà su equilibrio e contropiede.
Scenario Probabile
Considerando:
- Everton più produttivo in casa
- Burnley meno efficace in trasferta
- Differenza reti leggermente favorevole ai padroni di casa
La partita appare equilibrata ma con lieve vantaggio per l’Everton.
Pronostico Finale
Pronostico principale: Vittoria Everton
Alternativa: Everton Draw No Bet
Opzione gol: Under 3.5
Risultato probabile: Everton 2 – 1 Burnley oppure 1 – 0
Conclusione
La gara del 03 marzo 2026 di Premier League tra Everton e Burnley si presenta intensa e tatticamente chiusa. Le statistiche stagionali indicano una leggera superiorità per l’Everton, soprattutto grazie al fattore campo e alla maggiore produzione offensiva.
Pronostico costruito su basi numeriche, studio tattico e contesto ambientale, con previsione orientata verso un successo interno in una partita combattuta.