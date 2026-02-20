La sfida tra Estrela Amadora e Tondela, valida per la Liga Portugal, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto cruciale nella parte medio-bassa della classifica. Il match si giocherà allo Stadio José Gomes, impianto compatto con circa 9.000 posti, dove il fattore campo ha spesso avuto un peso rilevante.

Febbraio è un mese delicato nel campionato portoghese: le squadre iniziano a definire il proprio destino tra salvezza e lotta per la parte sinistra della classifica.

Situazione in Classifica

Dopo circa 22 giornate di campionato:

L' Estrela Amadora si trova in posizione leggermente più favorevole, con una media di circa 1,2 punti a partita.

Il Tondela occupa una posizione immediatamente inferiore, con una media di circa 1,0 punti per gara.

La distanza è ridotta e il risultato di questo confronto potrebbe influire in modo significativo sulla lotta salvezza.

Stato di Forma Recente

Estrela – Ultime 10 Partite

L’Estrela è una squadra equilibrata, che predilige un sistema 4-3-3 con attenzione alla fase difensiva. In casa tende a mantenere ritmo controllato e grande disciplina tattica.

Rendimento interno:

Media gol segnati in casa: 1,4

Media gol subiti in casa: 1,2

Clean sheet casalinghi: 30%

Tondela – Ultime 10 Partite

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 5

Media gol segnati: 1,0

Media gol subiti: 1,6

Percentuale Over 2.5: 52%

Il Tondela è una squadra che fatica in fase difensiva, soprattutto contro avversari organizzati.

Rendimento in trasferta:

Media gol segnati: 0,9

Media gol subiti: 1,8

Clean sheet esterni: 20%

Le difficoltà lontano da casa sono un elemento chiave dell’analisi.

Confronti Diretti

Negli ultimi 8 incontri ufficiali tra Estrela e Tondela:

Vittorie Estrela: 3

Vittorie Tondela: 3

Pareggi: 2

Media gol totale: 2,3

Entrambe a segno: 58%

Il bilancio è equilibrato, con partite spesso decise da episodi.

Analisi del Campo: Stadio José Gomes

Lo Stadio José Gomes presenta:

Dimensioni standard

Ambiente compatto

Pressione significativa del pubblico

Nel mese di febbraio il clima può essere fresco ma generalmente favorevole al gioco tecnico. L’Estrela sfrutta bene la compattezza dello stadio per mantenere intensità costante.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Estrela

Tiri medi a partita: 11

Tiri in porta: 4

xG medio: 1,3

Tondela

Tiri medi: 10

Tiri in porta: 3,5

xG medio: 1,1

Il vantaggio offensivo dell’Estrela è lieve ma significativo.

Solidità Difensiva

Estrela

Gol concessi: 1,4

Clean sheet: 28%

Tondela

Gol concessi: 1,6

Clean sheet: 22%

Entrambe le squadre concedono occasioni, ma il Tondela appare più vulnerabile.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati

Estrela: 1,2

Tondela: 1,0

Media Gol Subiti

Estrela: 1,4

Tondela: 1,6

Percentuale Vittorie Ultime 10

Estrela: 30%

Tondela: 20%

I numeri suggeriscono un leggero vantaggio per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

L’Estrela probabilmente:

Controllerà il possesso

Cercherà di colpire sulle fasce

Gestirà ritmo e transizioni

Il Tondela:

Difenderà con blocco medio-basso

Proverà a sfruttare ripartenze rapide

Cercherà equilibrio nel centrocampo

La chiave sarà la gestione degli spazi tra le linee. Se l’Estrela manterrà compattezza, potrebbe sfruttare le difficoltà difensive del Tondela.

Pronostico Finale

Considerando:

Leggero vantaggio tecnico dell’Estrela

Miglior rendimento casalingo

Difficoltà del Tondela in trasferta

Storico equilibrato

Il pronostico principale è:

Vittoria Estrela

Risultato probabile: 1-0

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

Under 2.5 gol

Estrela segna nel primo tempo

Pareggio primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra Estrela e Tondela si presenta equilibrata ma con un leggero favore per i padroni di casa. L’Estrela mostra maggiore solidità e rendimento interno superiore.

Il Tondela potrà restare competitivo, ma le difficoltà difensive in trasferta potrebbero risultare decisive. In uno scenario tattico prudente, l’Estrela parte leggermente favorita per conquistare i tre punti.