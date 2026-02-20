Pronostico Estrela vs Tondela – Liga Portugal – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Estrela Amadora e Tondela, valida per la Liga Portugal, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto cruciale nella parte medio-bassa della classifica. Il match si giocherà allo Stadio José Gomes, impianto compatto con circa 9.000 posti, dove il fattore campo ha spesso avuto un peso rilevante.
Febbraio è un mese delicato nel campionato portoghese: le squadre iniziano a definire il proprio destino tra salvezza e lotta per la parte sinistra della classifica.
Situazione in Classifica
Dopo circa 22 giornate di campionato:
-
L’Estrela Amadora si trova in posizione leggermente più favorevole, con una media di circa 1,2 punti a partita.
-
Il Tondela occupa una posizione immediatamente inferiore, con una media di circa 1,0 punti per gara.
La distanza è ridotta e il risultato di questo confronto potrebbe influire in modo significativo sulla lotta salvezza.
Stato di Forma Recente
Estrela – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,2
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Under 2.5: 55%
L’Estrela è una squadra equilibrata, che predilige un sistema 4-3-3 con attenzione alla fase difensiva. In casa tende a mantenere ritmo controllato e grande disciplina tattica.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,4
-
Media gol subiti in casa: 1,2
-
Clean sheet casalinghi: 30%
Tondela – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 5
-
Media gol segnati: 1,0
-
Media gol subiti: 1,6
-
Percentuale Over 2.5: 52%
Il Tondela è una squadra che fatica in fase difensiva, soprattutto contro avversari organizzati.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 0,9
-
Media gol subiti: 1,8
-
Clean sheet esterni: 20%
Le difficoltà lontano da casa sono un elemento chiave dell’analisi.
Confronti Diretti
Negli ultimi 8 incontri ufficiali tra Estrela e Tondela:
-
Vittorie Estrela: 3
-
Vittorie Tondela: 3
-
Pareggi: 2
-
Media gol totale: 2,3
-
Entrambe a segno: 58%
Il bilancio è equilibrato, con partite spesso decise da episodi.
Analisi del Campo: Stadio José Gomes
Lo Stadio José Gomes presenta:
-
Dimensioni standard
-
Ambiente compatto
-
Pressione significativa del pubblico
Nel mese di febbraio il clima può essere fresco ma generalmente favorevole al gioco tecnico. L’Estrela sfrutta bene la compattezza dello stadio per mantenere intensità costante.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Estrela
Tiri medi a partita: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,3
Tondela
Tiri medi: 10
Tiri in porta: 3,5
xG medio: 1,1
Il vantaggio offensivo dell’Estrela è lieve ma significativo.
Solidità Difensiva
Estrela
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 28%
Tondela
Gol concessi: 1,6
Clean sheet: 22%
Entrambe le squadre concedono occasioni, ma il Tondela appare più vulnerabile.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Estrela: 1,2
Tondela: 1,0
Media Gol Subiti
Estrela: 1,4
Tondela: 1,6
Percentuale Vittorie Ultime 10
Estrela: 30%
Tondela: 20%
I numeri suggeriscono un leggero vantaggio per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
L’Estrela probabilmente:
-
Controllerà il possesso
-
Cercherà di colpire sulle fasce
-
Gestirà ritmo e transizioni
Il Tondela:
-
Difenderà con blocco medio-basso
-
Proverà a sfruttare ripartenze rapide
-
Cercherà equilibrio nel centrocampo
La chiave sarà la gestione degli spazi tra le linee. Se l’Estrela manterrà compattezza, potrebbe sfruttare le difficoltà difensive del Tondela.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Leggero vantaggio tecnico dell’Estrela
-
Miglior rendimento casalingo
-
Difficoltà del Tondela in trasferta
-
Storico equilibrato
Il pronostico principale è:
Vittoria Estrela
Risultato probabile: 1-0
Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:
-
Under 2.5 gol
-
Estrela segna nel primo tempo
-
Pareggio primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra Estrela e Tondela si presenta equilibrata ma con un leggero favore per i padroni di casa. L’Estrela mostra maggiore solidità e rendimento interno superiore.
Il Tondela potrà restare competitivo, ma le difficoltà difensive in trasferta potrebbero risultare decisive. In uno scenario tattico prudente, l’Estrela parte leggermente favorita per conquistare i tre punti.