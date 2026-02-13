Espanyol vs Celta de Vigo

La sfida tra Espanyol e Celta de Vigo, valida per LaLiga EA Sports del 14 Febbraio 2026, rappresenta un confronto estremamente interessante nella zona centrale della classifica. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione caratterizzata da momenti di alti e bassi, ma con identità tattiche ben definite.

Il match si giocherà all’RCDE Stadium di Cornellà-El Prat, un impianto moderno con una capienza superiore ai 40.000 spettatori, dove l’Espanyol ha costruito gran parte dei suoi punti stagionali.

Situazione in Classifica (aggiornata prima della giornata)

Espanyol

Celta de Vigo

Posizione: 10ª

Punti: 33

Gol fatti: 31

Gol subiti: 29

Media gol segnati: 1,29 a partita

Media gol concessi: 1,20 a partita

Il Celta arriva leggermente avanti in classifica, ma il margine è minimo. Si tratta quindi di uno scontro diretto per consolidare la permanenza nella parte medio-alta della graduatoria.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Espanyol

1 vittoria

2 pareggi

2 sconfitte

6 gol segnati

7 gol subiti

Celta de Vigo

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

7 gol segnati

6 gol subiti

Il Celta appare leggermente più solido in fase offensiva, ma entrambe le squadre mostrano una certa discontinuità.

Analisi Tattica

Espanyol

L’Espanyol tende a schierarsi con un 4-2-3-1, puntando su:

Pressing medio-alto

Transizioni rapide sulle fasce

Ricerca del centravanti con cross laterali

In casa la squadra catalana alza il baricentro e prova a dominare il possesso (media 51% al RCDE Stadium). Tuttavia, soffre contro squadre che attaccano tra le linee.

Punti di forza:

Intensità nei primi 30 minuti

Buona organizzazione difensiva su palla inattiva

Supporto del pubblico

Punti deboli:

Difficoltà nel mantenere ritmo alto per 90 minuti

Vulnerabilità sulle ripartenze centrali

Celta de Vigo

Il Celta utilizza prevalentemente un 4-3-3 fluido, con:

Costruzione dal basso

Centrocampo tecnico

Attacco basato su inserimenti delle ali

Fuori casa il Celta mantiene una media possesso del 48%, ma risulta molto efficace in contropiede.

Punti di forza:

Verticalizzazioni rapide

Buona precisione nei tiri da fuori area

Compattezza tra i reparti

Punti deboli:

Calo di concentrazione nei finali di partita

Sofferenza sui cross alti

Dati Avanzati

Espanyol (stagione in corso)

xG medio: 1,24

Tiri a partita: 11,3

Tiri in porta: 4,2

Corner medi: 4,8

Celta de Vigo

xG medio: 1,38

Tiri a partita: 12,6

Tiri in porta: 4,7

Corner medi: 5,1

Il Celta produce leggermente più occasioni qualitative, ma la differenza non è marcata.

Storico Scontri Diretti (ultimi 5)

2 vittorie Celta

2 pareggi

1 vittoria Espanyol

Media gol totale: 2,4 a partita

Le partite tra queste due squadre sono spesso equilibrate e raramente superano i 3 gol complessivi.

Analisi del Campo

Il RCDE Stadium è un terreno di gioco ampio, con dimensioni che favoriscono:

Squadre che giocano sugli esterni

Ritmi sostenuti nei primi tempi

Statisticamente, l’Espanyol segna il 60% dei suoi gol casalinghi nel primo tempo, mentre il Celta realizza il 55% delle reti in trasferta nella ripresa.

Grafico Andamento Gol (media stagionale)

Espanyol:

Primo tempo: 0,52 gol

Secondo tempo: 0,60 gol

Celta:

Primo tempo: 0,61 gol

Secondo tempo: 0,68 gol

Questo suggerisce una partita che potrebbe accendersi progressivamente.

Probabilità Statistiche

Vittoria Espanyol: 34%

Pareggio: 31%

Vittoria Celta: 35%

Equilibrio quasi perfetto secondo i modelli previsionali basati su rendimento, xG e fattore campo.

Pronostico Finale

Considerando:

Il leggero vantaggio tecnico del Celta

Il fattore campo favorevole all’Espanyol

Le medie gol contenute

Lo storico equilibrato

Il pronostico più credibile è:

Pareggio 1-1

Opzione alternativa:

Under 2.5 gol

Gol/Goal Sì

Si prevede una partita tattica, con poche occasioni nitide e grande equilibrio nei duelli individuali. Il RCDE Stadium potrebbe spingere l’Espanyol a partire forte, ma la qualità offensiva del Celta dovrebbe garantire almeno una rete.

Conclusione

Espanyol vs Celta de Vigo del 14 Febbraio 2026 si presenta come una gara bilanciata, con due squadre tecnicamente simili e statisticamente vicine. Le probabilità suggeriscono un risultato condiviso, in una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli e sulle palle inattive.