Pronostico Espanyol vs Celta de Vigo – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026
La sfida tra Espanyol e Celta de Vigo, valida per LaLiga EA Sports del 14 Febbraio 2026, rappresenta un confronto estremamente interessante nella zona centrale della classifica. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione caratterizzata da momenti di alti e bassi, ma con identità tattiche ben definite.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il match si giocherà all’RCDE Stadium di Cornellà-El Prat, un impianto moderno con una capienza superiore ai 40.000 spettatori, dove l’Espanyol ha costruito gran parte dei suoi punti stagionali.
Situazione in Classifica (aggiornata prima della giornata)
Espanyol
-
Posizione: 12ª
-
Punti: 30
-
Gol fatti: 27
-
Gol subiti: 32
-
Media gol segnati: 1,12 a partita
-
Media gol concessi: 1,33 a partita
Celta de Vigo
-
Posizione: 10ª
-
Punti: 33
-
Gol fatti: 31
-
Gol subiti: 29
-
Media gol segnati: 1,29 a partita
-
Media gol concessi: 1,20 a partita
Il Celta arriva leggermente avanti in classifica, ma il margine è minimo. Si tratta quindi di uno scontro diretto per consolidare la permanenza nella parte medio-alta della graduatoria.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Espanyol
-
1 vittoria
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
6 gol segnati
-
7 gol subiti
Celta de Vigo
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
7 gol segnati
-
6 gol subiti
Il Celta appare leggermente più solido in fase offensiva, ma entrambe le squadre mostrano una certa discontinuità.
Analisi Tattica
Espanyol
L’Espanyol tende a schierarsi con un 4-2-3-1, puntando su:
-
Pressing medio-alto
-
Transizioni rapide sulle fasce
-
Ricerca del centravanti con cross laterali
In casa la squadra catalana alza il baricentro e prova a dominare il possesso (media 51% al RCDE Stadium). Tuttavia, soffre contro squadre che attaccano tra le linee.
Punti di forza:
-
Intensità nei primi 30 minuti
-
Buona organizzazione difensiva su palla inattiva
-
Supporto del pubblico
Punti deboli:
-
Difficoltà nel mantenere ritmo alto per 90 minuti
-
Vulnerabilità sulle ripartenze centrali
Celta de Vigo
Il Celta utilizza prevalentemente un 4-3-3 fluido, con:
-
Costruzione dal basso
-
Centrocampo tecnico
-
Attacco basato su inserimenti delle ali
Fuori casa il Celta mantiene una media possesso del 48%, ma risulta molto efficace in contropiede.
Punti di forza:
-
Verticalizzazioni rapide
-
Buona precisione nei tiri da fuori area
-
Compattezza tra i reparti
Punti deboli:
-
Calo di concentrazione nei finali di partita
-
Sofferenza sui cross alti
Dati Avanzati
Espanyol (stagione in corso)
-
xG medio: 1,24
-
Tiri a partita: 11,3
-
Tiri in porta: 4,2
-
Corner medi: 4,8
Celta de Vigo
-
xG medio: 1,38
-
Tiri a partita: 12,6
-
Tiri in porta: 4,7
-
Corner medi: 5,1
Il Celta produce leggermente più occasioni qualitative, ma la differenza non è marcata.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
2 vittorie Celta
-
2 pareggi
-
1 vittoria Espanyol
-
Media gol totale: 2,4 a partita
Le partite tra queste due squadre sono spesso equilibrate e raramente superano i 3 gol complessivi.
Analisi del Campo
Il RCDE Stadium è un terreno di gioco ampio, con dimensioni che favoriscono:
-
Squadre che giocano sugli esterni
-
Ritmi sostenuti nei primi tempi
Statisticamente, l’Espanyol segna il 60% dei suoi gol casalinghi nel primo tempo, mentre il Celta realizza il 55% delle reti in trasferta nella ripresa.
Grafico Andamento Gol (media stagionale)
Espanyol:
-
Primo tempo: 0,52 gol
-
Secondo tempo: 0,60 gol
Celta:
-
Primo tempo: 0,61 gol
-
Secondo tempo: 0,68 gol
Questo suggerisce una partita che potrebbe accendersi progressivamente.
Probabilità Statistiche
-
Vittoria Espanyol: 34%
-
Pareggio: 31%
-
Vittoria Celta: 35%
Equilibrio quasi perfetto secondo i modelli previsionali basati su rendimento, xG e fattore campo.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Il leggero vantaggio tecnico del Celta
-
Il fattore campo favorevole all’Espanyol
-
Le medie gol contenute
-
Lo storico equilibrato
Il pronostico più credibile è:
Pareggio 1-1
Opzione alternativa:
-
Under 2.5 gol
-
Gol/Goal Sì
Si prevede una partita tattica, con poche occasioni nitide e grande equilibrio nei duelli individuali. Il RCDE Stadium potrebbe spingere l’Espanyol a partire forte, ma la qualità offensiva del Celta dovrebbe garantire almeno una rete.
Conclusione
Espanyol vs Celta de Vigo del 14 Febbraio 2026 si presenta come una gara bilanciata, con due squadre tecnicamente simili e statisticamente vicine. Le probabilità suggeriscono un risultato condiviso, in una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli e sulle palle inattive.