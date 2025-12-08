Rossana Filippi · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Il confronto tra Virtus Entella e Spezia si distingue come uno degli appuntamenti chiave della serie b. La motivazione è alta su entrambi i fronti: i padroni di casa cercano ossigeno per allontanarsi dal fondo della classifica, mentre gli ospiti puntano decisamente alle posizioni di vertice. Di seguito esamineremo le metriche reali, lo stato di forma, il contesto della gara e i fattori tattici determinanti per il risultato finale.

Statistiche recenti delle squadre

Virtus Entella (stagione 2024/25)

Media gol segnati: 0.98 per partita

per partita Gol subiti: 1.32 per partita

per partita Ultime 5 partite in casa: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

Possesso palla medio: 45%

Clean sheet in casa: 22%

L’Entella si distingue per un approccio prudente, spesso orientato sulla fase difensiva. La squadra fatica a mantenere continuità offensiva, ma riesce a restare compatta in casa, dove concede pochi spazi e preferisce un gioco diretto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Spezia (stagione 2024/25)

Media gol segnati: 1.28 per partita

per partita Gol subiti: 1.10 per partita

per partita Ultime 5 trasferte: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

Possesso medio: 52%

Clean sheet fuori casa: 30%

Lo Spezia è una delle squadre più solide della categoria. Ha una buona qualità tecnica e riesce a imporre ritmo e pressing, soprattutto contro avversari che lasciano l’iniziativa. Tuttavia, nelle ultime giornate ha mostrato difficoltà nel mantenere il vantaggio e nel concretizzare le occasioni.

Analisi del campo e contesto della partita

La gara si disputerà allo Stadio Comunale di Chiavari, uno degli impianti più particolari della Serie B per via delle sue dimensioni e del terreno sintetico. Questo elemento spesso penalizza le squadre più tecniche, favorendo chi gioca in modo diretto e fisico.

L’Entella ha un rendimento casalingo generalmente migliore rispetto alle partite in trasferta.

Lo Spezia deve adattarsi rapidamente al terreno sintetico, dove spesso le traiettorie di passaggio risultano più veloci.

Le condizioni meteo di dicembre potrebbero incidere sulla partita, con un possibile ritmo più basso.

Chiavi tattiche del match

Virtus Entella

Modulo abituale: 4-3-1-2

Densità in mezzo al campo e ripartenze veloci

Pochi rischi in costruzione

Dipendenza dai movimenti del trequartista per creare occasioni

Spezia

Modulo abituale: 4-3-3 o 4-2-3-1

o Pressione alta e recupero palla immediato

Attacco più pericoloso sugli esterni

Maggiore qualità individuale rispetto all’Entella

Giocatori da osservare

Virtus Entella: Lescano (fisicità e presenza in area), Meazzi (inserimenti), Coppolaro (leadership difensiva).

Spezia: Verde (creatività e tiro da fuori), Moro (finalizzazione), Krollis (fisicità e gioco spalle alla porta).

Tendenze statistiche

4 delle ultime 6 partite dell’Entella sono terminate con meno di 2.5 gol.

Lo Spezia ha segnato in 8 delle ultime 10 partite.

Solo 1 delle ultime 5 gare tra squadre con livelli simili è terminata con più di 3 gol.

Pronostico della partita

Lo Spezia parte favorito grazie alla migliore qualità tecnica e a un’organizzazione più solida. Tuttavia, il campo sintetico di Chiavari e lo stile più fisico dell’Entella potrebbero bilanciare la sfida, soprattutto nei primi minuti.

Ci si attende una partita tattica, equilibrata, con poche occasioni nitide. Lo Spezia dovrebbe riuscire a creare di più, ma l’Entella in casa raramente crolla.

Pronostico finale

Spezia doppia chance X2

Under 2.5 gol

Risultato probabile: 0-1 oppure 1-1

Conclusione: Lo Spezia ha le carte in regola per portare via almeno un punto, ma non sarà una partita semplice. Il ritmo potrebbe essere basso e il match verrà deciso da un episodio o da una giocata individuale.