Pronostico Entella vs Monza 10 Gennaio 2026

Il 10 gennaio 2026 la Virtus Entella ospita il Monza allo Stadio Comunale di Chiavari in una sfida di Serie B dal sapore molto importante per entrambi. L’Entella è impegnata nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Monza, con ambizioni di alta classifica e promozione, punta a consolidare la sua posizione e allungare la striscia di risultati utili.

Descrizione Generale delle Squadre

Entella:

L’Entella arriva a questo incontro con qualche difficoltà di continuità nei risultati. In casa fatica a imporre il proprio gioco per tutti i 90 minuti e, pur mostrando impegno e organizzazione, concede spesso spazio agli avversari. L’attacco non è particolarmente prolifico e deve migliorare l’efficacia sotto porta.

Monza:

Il Monza si presenta come squadra più solida e completa. In trasferta mantiene un rendimento più stabile di quello dell’Entella e mostra un equilibrio tra fase difensiva e creatività offensiva. La rosa è di qualità superiore e i biancorossi hanno spesso il controllo del gioco, cercando di dettare il ritmo dell’incontro.

Forma e Statistiche Recenti

Entella: P, L, P, N, L

L’Entella non ha raccolto punti in maniera costante nelle ultime giornate e alterna prestazioni senza continuità.

Monza: V, N, V, V, P

Il Monza arriva con una bella serie di risultati positivi, con diverse vittorie e solo qualche pareggio nelle ultime uscite.

Risultati Precedenti

Negli scontri diretti recenti il Monza ha spesso avuto la meglio, confermando un trend favorevole nei confronti dell’Entella:

Monza 2‑0 Entella

Entella 1‑1 Monza

Monza 3‑1 Entella

Giocatori Chiave

Entella – Alessandro Capello: Attaccante con senso del gol, può essere l’uomo in grado di creare pericoli se supportato in fase offensiva.

Monza – Arthur Cabral: Punta di peso per il Monza, capace di finalizzare le azioni e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Fattori da Considerare

Campo: L’Entella giocherà davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per ottenere risultati; tuttavia, la pressione di trovare punti potrebbe influire sul ritmo di gioco.

Clima: Condizioni tipiche di gennaio, con un possibile terreno di gioco pesante che potrebbe influenzare ritmo e precisione, soprattutto nel primo tempo.

Assenze: Eventuali defezioni nelle due squadre possono cambiare equilibri, ma il Monza dispone di una rosa più profonda.

Pronostico

Il Monza parte come favorito per qualità tecnica, forma recente e continuità di rendimento. L’Entella cercherà di restare compatta e di sfruttare tutte le palle inattive per creare pericoli, ma è probabile che il Monza controlli la partita e riesca a imporre il proprio ritmo.

È lecito aspettarsi un Monza propositivo, con occasioni create e una buona gestione del possesso palla. L’Entella potrebbe soffrire la capacità offensiva degli ospiti, soprattutto se dovesse andare sotto nel punteggio.

Pronostico suggerito: Vittoria Monza (2)

Risultato possibile: 0‑2 oppure 1‑3 per il Monza

Opzione prudente: Doppia chance X2, coprendo anche l’ipotesi di pareggio in una partita che può rimanere aperta fino ai minuti finali.