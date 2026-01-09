Pronostico Entella vs Monza 10 Gennaio 2026
Il 10 gennaio 2026 la Virtus Entella ospita il Monza allo Stadio Comunale di Chiavari in una sfida di Serie B dal sapore molto importante per entrambi. L’Entella è impegnata nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Monza, con ambizioni di alta classifica e promozione, punta a consolidare la sua posizione e allungare la striscia di risultati utili.
Descrizione Generale delle Squadre
Entella:
L’Entella arriva a questo incontro con qualche difficoltà di continuità nei risultati. In casa fatica a imporre il proprio gioco per tutti i 90 minuti e, pur mostrando impegno e organizzazione, concede spesso spazio agli avversari. L’attacco non è particolarmente prolifico e deve migliorare l’efficacia sotto porta.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Monza:
Il Monza si presenta come squadra più solida e completa. In trasferta mantiene un rendimento più stabile di quello dell’Entella e mostra un equilibrio tra fase difensiva e creatività offensiva. La rosa è di qualità superiore e i biancorossi hanno spesso il controllo del gioco, cercando di dettare il ritmo dell’incontro.
Forma e Statistiche Recenti
Entella: P, L, P, N, L
L’Entella non ha raccolto punti in maniera costante nelle ultime giornate e alterna prestazioni senza continuità.
Monza: V, N, V, V, P
Il Monza arriva con una bella serie di risultati positivi, con diverse vittorie e solo qualche pareggio nelle ultime uscite.
Risultati Precedenti
Negli scontri diretti recenti il Monza ha spesso avuto la meglio, confermando un trend favorevole nei confronti dell’Entella:
-
Monza 2‑0 Entella
-
Entella 1‑1 Monza
-
Monza 3‑1 Entella
Giocatori Chiave
Entella – Alessandro Capello: Attaccante con senso del gol, può essere l’uomo in grado di creare pericoli se supportato in fase offensiva.
Monza – Arthur Cabral: Punta di peso per il Monza, capace di finalizzare le azioni e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria.
Fattori da Considerare
-
Campo: L’Entella giocherà davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per ottenere risultati; tuttavia, la pressione di trovare punti potrebbe influire sul ritmo di gioco.
-
Clima: Condizioni tipiche di gennaio, con un possibile terreno di gioco pesante che potrebbe influenzare ritmo e precisione, soprattutto nel primo tempo.
-
Assenze: Eventuali defezioni nelle due squadre possono cambiare equilibri, ma il Monza dispone di una rosa più profonda.
Pronostico
Il Monza parte come favorito per qualità tecnica, forma recente e continuità di rendimento. L’Entella cercherà di restare compatta e di sfruttare tutte le palle inattive per creare pericoli, ma è probabile che il Monza controlli la partita e riesca a imporre il proprio ritmo.
È lecito aspettarsi un Monza propositivo, con occasioni create e una buona gestione del possesso palla. L’Entella potrebbe soffrire la capacità offensiva degli ospiti, soprattutto se dovesse andare sotto nel punteggio.
Pronostico suggerito: Vittoria Monza (2)
Risultato possibile: 0‑2 oppure 1‑3 per il Monza
Opzione prudente: Doppia chance X2, coprendo anche l’ipotesi di pareggio in una partita che può rimanere aperta fino ai minuti finali.