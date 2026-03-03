 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici Serie B

Pronostico Entella vs Modena Serie B 03 Marzo 2026

Rossana Filippi
3 min
Entella vs Modena

La sfida tra Virtus Entella e Modena, valida per la Serie B 2025/2026 e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella zona centrale della classifica. In Serie B ogni punto pesa e il margine tra playoff e zona retrocessione è spesso minimo.

L’Entella punta sulla solidità casalinga, mentre il Modena cerca continuità fuori casa per restare agganciato alla zona promozione.

Situazione di Classifica

Dopo circa 27 giornate di campionato:

Entella

  • Posizione: metà classifica
  • Punti: 35
  • Differenza reti: -2

Modena

  • Posizione: zona playoff
  • Punti: 45
  • Differenza reti: +10

Il Modena arriva con maggiore stabilità nei risultati, ma l’Entella ha mostrato crescita nelle ultime settimane.

Analisi dell’Entella

La Virtus Entella è una squadra organizzata, con blocco medio e ricerca delle ripartenze veloci. In casa aumenta intensità e pressing nei primi 20 minuti.

Media stagionale Entella

  • Gol segnati: 1.12 a partita
  • Gol subiti: 1.20 a partita
  • Tiri medi: 10.6
  • Possesso medio: 48%
  • Media punti in casa: 1.60

Grafico rendimento offensivo Entella

Gol segnati
███████████

Gol subiti
████████████

La squadra concede poco ma fatica contro difese compatte.

Analisi del Modena

Il Modena è tra le squadre più equilibrate della Serie B. Struttura tattica solida, buon palleggio e transizioni rapide sugli esterni.

Media stagionale Modena

  • Gol segnati: 1.55 a partita
  • Gol subiti: 1.07 a partita
  • Tiri medi: 13.2
  • Possesso medio: 53%
  • Media punti in trasferta: 1.65

Grafico rendimento offensivo Modena

Gol segnati
███████████████

Gol subiti
██████████

La differenza reti positiva evidenzia maggiore qualità offensiva e solidità difensiva.

Confronto Statistico Diretto

Statistica Entella Modena
Gol medi segnati 1.12 1.55
Gol medi subiti 1.20 1.07
Possesso medio 48% 53%
Tiri medi 10.6 13.2

Il Modena ha numeri superiori nella produzione offensiva e nel controllo del gioco.

Analisi del Campo: Stadio Comunale di Chiavari

Il campo dell’Entella è noto per:

  • Ritmo intenso nelle prime fasi
  • Partite spesso chiuse tatticamente
  • Alta incidenza di Under 2.5

Il terreno di gioco favorisce squadre organizzate difensivamente.

Chiavi Tattiche del Match

  1. Pressione iniziale dell’Entella
  2. Gestione del possesso del Modena
  3. Duelli sulle fasce
  4. Efficacia sulle palle inattive

Se il Modena riuscirà a mantenere il possesso sopra il 52%, potrà controllare il ritmo gara.

Scenario Probabile

La Serie B è un campionato equilibrato, ma i dati indicano:

  • Primo tempo molto tattico
  • Crescita del Modena nella ripresa
  • Partita con 1 o 2 gol complessivi

Pronostico Finale

Pronostico principale: Modena Draw No Bet
Alternativa prudente: Under 2.5
Opzione combinata: Modena o Pareggio

Risultato probabile: Entella 0-1 Modena oppure 1-1

Conclusione

La gara del 03 marzo 2026 di Serie B tra Entella e Modena si preannuncia equilibrata ma con leggero vantaggio tecnico per gli ospiti. Le statistiche stagionali indicano maggiore continuità del Modena sia in fase offensiva che difensiva.

Pronostico basato su analisi numerica, rendimento casa/trasferta e contesto tattico tipico della Serie B italiana.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria