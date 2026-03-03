Pronostico Entella vs Modena Serie B 03 Marzo 2026
La sfida tra Virtus Entella e Modena, valida per la Serie B 2025/2026 e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella zona centrale della classifica. In Serie B ogni punto pesa e il margine tra playoff e zona retrocessione è spesso minimo.
L’Entella punta sulla solidità casalinga, mentre il Modena cerca continuità fuori casa per restare agganciato alla zona promozione.
Situazione di Classifica
Dopo circa 27 giornate di campionato:
Entella
- Posizione: metà classifica
- Punti: 35
- Differenza reti: -2
Modena
- Posizione: zona playoff
- Punti: 45
- Differenza reti: +10
Il Modena arriva con maggiore stabilità nei risultati, ma l’Entella ha mostrato crescita nelle ultime settimane.
Analisi dell’Entella
La Virtus Entella è una squadra organizzata, con blocco medio e ricerca delle ripartenze veloci. In casa aumenta intensità e pressing nei primi 20 minuti.
Media stagionale Entella
- Gol segnati: 1.12 a partita
- Gol subiti: 1.20 a partita
- Tiri medi: 10.6
- Possesso medio: 48%
- Media punti in casa: 1.60
Grafico rendimento offensivo Entella
Gol segnati
███████████
Gol subiti
████████████
La squadra concede poco ma fatica contro difese compatte.
Analisi del Modena
Il Modena è tra le squadre più equilibrate della Serie B. Struttura tattica solida, buon palleggio e transizioni rapide sugli esterni.
Media stagionale Modena
- Gol segnati: 1.55 a partita
- Gol subiti: 1.07 a partita
- Tiri medi: 13.2
- Possesso medio: 53%
- Media punti in trasferta: 1.65
Grafico rendimento offensivo Modena
Gol segnati
███████████████
Gol subiti
██████████
La differenza reti positiva evidenzia maggiore qualità offensiva e solidità difensiva.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|Entella
|Modena
|Gol medi segnati
|1.12
|1.55
|Gol medi subiti
|1.20
|1.07
|Possesso medio
|48%
|53%
|Tiri medi
|10.6
|13.2
Il Modena ha numeri superiori nella produzione offensiva e nel controllo del gioco.
Analisi del Campo: Stadio Comunale di Chiavari
Il campo dell’Entella è noto per:
- Ritmo intenso nelle prime fasi
- Partite spesso chiuse tatticamente
- Alta incidenza di Under 2.5
Il terreno di gioco favorisce squadre organizzate difensivamente.
Chiavi Tattiche del Match
- Pressione iniziale dell’Entella
- Gestione del possesso del Modena
- Duelli sulle fasce
- Efficacia sulle palle inattive
Se il Modena riuscirà a mantenere il possesso sopra il 52%, potrà controllare il ritmo gara.
Scenario Probabile
La Serie B è un campionato equilibrato, ma i dati indicano:
- Primo tempo molto tattico
- Crescita del Modena nella ripresa
- Partita con 1 o 2 gol complessivi
Pronostico Finale
Pronostico principale: Modena Draw No Bet
Alternativa prudente: Under 2.5
Opzione combinata: Modena o Pareggio
Risultato probabile: Entella 0-1 Modena oppure 1-1
Conclusione
La gara del 03 marzo 2026 di Serie B tra Entella e Modena si preannuncia equilibrata ma con leggero vantaggio tecnico per gli ospiti. Le statistiche stagionali indicano maggiore continuità del Modena sia in fase offensiva che difensiva.
Pronostico basato su analisi numerica, rendimento casa/trasferta e contesto tattico tipico della Serie B italiana.