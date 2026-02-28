Pronostico Empoli vs Cesena – 28 Febbraio 2026 – Italia
La sfida tra Empoli e Cesena rappresenta un confronto delicato nella parte centrale della stagione. Entrambe le squadre hanno obiettivi chiari: Empoli punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre Cesena cerca punti preziosi per stabilizzare la classifica e mantenere continuità.
Contesto e motivazioni
Empoli, davanti al proprio pubblico, ha dimostrato maggiore solidità rispetto alle gare esterne. La squadra costruisce molto attraverso il possesso palla e tende ad aumentare l’intensità nei secondi tempi.
Cesena si presenta come formazione organizzata, con buona capacità di adattamento tattico. In trasferta mantiene un approccio più prudente, cercando di sfruttare errori avversari e palle inattive.
Dati chiave della stagione
Empoli in casa
Media gol segnati: circa 1.5 a partita
Media gol subiti: circa 1.0
Cesena in trasferta
Media gol segnati: circa 1.1
Media gol subiti: circa 1.4
Il differenziale suggerisce un leggero vantaggio offensivo per Empoli e una maggiore esposizione difensiva per Cesena fuori casa.
Forma recente
Empoli ha mostrato rendimento relativamente stabile nelle ultime giornate, con capacità di reagire anche dopo aver subito gol.
Cesena alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, specialmente contro squadre che mantengono alto il ritmo.
Analisi tattica
Empoli dovrebbe impostare con baricentro medio-alto, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti centrali. L’obiettivo sarà creare superiorità numerica sulle fasce.
Cesena potrebbe schierarsi con linee compatte e ripartenze rapide, puntando su verticalizzazioni immediate.
Probabilità stimate
Vittoria Empoli: 51%
Pareggio: 28%
Vittoria Cesena: 21%
Proiezione Expected Goals
Empoli: 1.60 – 1.85 xG
Cesena: 0.95 – 1.20 xG
Il gap non è enorme ma indica un vantaggio statistico per i padroni di casa.
Pronostico finale
Pronostico principale: 1
Risultato esatto suggerito: 2-1
Alternative di valore
Entrambe le squadre segnano
Over 2.0 asiatico
Empoli vincente con margine minimo