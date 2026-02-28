La sfida tra Empoli e Cesena rappresenta un confronto delicato nella parte centrale della stagione. Entrambe le squadre hanno obiettivi chiari: Empoli punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre Cesena cerca punti preziosi per stabilizzare la classifica e mantenere continuità.

Contesto e motivazioni

Ti potrebbe interessare Pronostico Levante vs Alavés – LaLiga – 27 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Empoli, davanti al proprio pubblico, ha dimostrato maggiore solidità rispetto alle gare esterne. La squadra costruisce molto attraverso il possesso palla e tende ad aumentare l’intensità nei secondi tempi.

Cesena si presenta come formazione organizzata, con buona capacità di adattamento tattico. In trasferta mantiene un approccio più prudente, cercando di sfruttare errori avversari e palle inattive.

Ti potrebbe interessare Pronostico Lyngby vs Kolding – Dinamarca 1ª Division – 27 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Dati chiave della stagione

Empoli in casa

Media gol segnati: circa 1.5 a partita

Media gol subiti: circa 1.0

Ti potrebbe interessare Pronostico Hobro vs HB Køge – Dinamarca 1ª Division – 27 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Cesena in trasferta

Media gol segnati: circa 1.1

Media gol subiti: circa 1.4

Il differenziale suggerisce un leggero vantaggio offensivo per Empoli e una maggiore esposizione difensiva per Cesena fuori casa.

Forma recente

Empoli ha mostrato rendimento relativamente stabile nelle ultime giornate, con capacità di reagire anche dopo aver subito gol.

Cesena alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, specialmente contro squadre che mantengono alto il ritmo.

Analisi tattica

Empoli dovrebbe impostare con baricentro medio-alto, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti centrali. L’obiettivo sarà creare superiorità numerica sulle fasce.

Cesena potrebbe schierarsi con linee compatte e ripartenze rapide, puntando su verticalizzazioni immediate.

Probabilità stimate

Vittoria Empoli: 51%

Pareggio: 28%

Vittoria Cesena: 21%

Proiezione Expected Goals

Empoli: 1.60 – 1.85 xG

Cesena: 0.95 – 1.20 xG

Il gap non è enorme ma indica un vantaggio statistico per i padroni di casa.

Pronostico finale

Pronostico principale: 1

Risultato esatto suggerito: 2-1

Alternative di valore

Entrambe le squadre segnano

Over 2.0 asiatico

Empoli vincente con margine minimo