 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici LaLiga

Pronostico Elche vs Espanyol – LaLiga – 01 Marzo 2026

Rossana Filippi
2 min
Elche vs Espanyol

La sfida tra Elche ed Espanyol, valida per LaLiga e in programma il 01 marzo 2026, mette di fronte due squadre impegnate nella lotta per la salvezza e per la stabilità di metà classifica. Il match si giocherà allo Stadio Martínez Valero, un campo tradizionalmente complicato per le squadre ospiti.

Si tratta di una gara che, statisticamente, tende a svilupparsi su ritmi controllati e con margini ridotti.

Situazione di Classifica

Al momento della giornata:

  • Elche in zona medio-bassa
  • Espanyol leggermente avanti in classifica
  • Differenza punti stimata: 4-6 punti

Entrambe le squadre necessitano di punti fondamentali per consolidare la posizione.

Analisi dell’Elche

L’Elche si distingue per un approccio organizzato ma con limitata produzione offensiva.

Media stagionale

  • Gol segnati: 1,02 a partita
  • Gol subiti: 1,48
  • Tiri medi: 10,1
  • Possesso palla: 46%
  • Expected Goals (xG): 1,08

Rendimento in casa

  • Media gol segnati: 1,19
  • 4 vittorie interne
  • 60% delle reti segnate nel secondo tempo

L’Elche tende a difendersi basso e sfruttare ripartenze e calci piazzati.

Analisi dell’Espanyol

L’Espanyol mostra maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Media stagionale

  • Gol segnati: 1,34
  • Gol subiti: 1,36
  • Tiri medi: 12,4
  • Possesso medio: 49%
  • Expected Goals (xG): 1,39

Rendimento esterno

  • Media gol in trasferta: 1,21
  • 5 pareggi fuori casa
  • Buona capacità di gestione nei finali di gara

La squadra catalana si affida spesso al gioco sugli esterni e ai cross in area.

Confronto Statistico Diretto

Gol Segnati

Elche
▇▇▇▇▇▇ 1,02

Espanyol
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,34

Gol Subiti

Elche
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,48

Espanyol
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36

Expected Goals

Elche
▇▇▇▇▇▇ 1,08

Espanyol
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,39

Analisi del Fattore Campo

Lo Stadio Martínez Valero presenta:

  • Percentuale punti Elche in casa: 58%
  • Media possesso casalingo: 49%
  • Difesa più compatta rispetto alla media stagionale

L’atmosfera può favorire una partenza aggressiva dei padroni di casa.

Chiavi Tattiche

  1. Intensità iniziale dell’Elche
  2. Capacità dell’Espanyol di controllare il ritmo
  3. Possibile equilibrio a centrocampo
  4. Attenzione alle palle inattive

Scenario Probabile

Le statistiche indicano:

  • Produzione offensiva moderata da entrambe
  • Media gol combinata: circa 2,36
  • Tendenza a partite equilibrate

La probabilità di un match con punteggio contenuto è elevata.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Fattore campo dell’Elche
  • Maggiore equilibrio complessivo dell’Espanyol
  • Media gol non elevata

Pronostico principale: Under 2.5 gol

Opzione alternativa: Pareggio

Possibile risultato: 1-1 oppure 0-1

Conclusione

Il 01 marzo 2026 in LaLiga, la sfida tra Elche ed Espanyol si presenta come una partita tattica e potenzialmente equilibrata. I numeri suggeriscono un confronto con poche reti e margini sottili, dove ogni episodio potrebbe risultare decisivo.

Statisticamente il pareggio appare uno scenario plausibile, con lieve vantaggio tecnico per l’Espanyol ma con il fattore campo che bilancia l’equilibrio.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria