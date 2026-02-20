Pronostico Dordrecht vs Jong Ajax 20 Febbraio 2026 Eerste Divisie

Il 20 febbraio 2026, Dordrecht e Jong Ajax si affrontano in una gara valida per la Eerste Divisie, in un momento delicato della stagione dove la lotta per i playoff entra nel vivo. I padroni di casa cercano continuità per restare nelle zone alte della classifica, mentre la formazione giovanile dell’Ajax punta a confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane.

Descrizione Generale della Squadra

Il Dordrecht sta vivendo una fase positiva, soprattutto tra le mura amiche, dove ha vinto il 60% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per organizzazione tattica e capacità di sfruttare le occasioni create, con una media realizzativa costante. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 60% di vittorie, dimostrando buona solidità difensiva.

Il Jong Ajax presenta un rendimento più variabile, con il 50% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta, però, la percentuale si attesta intorno al 35%, evidenziando qualche difficoltà nel mantenere equilibrio lontano da casa. La squadra è nota per il suo gioco offensivo dinamico e per la qualità tecnica dei giovani talenti.

Forma e Statistiche Recenti

Dordrecht: G, G, L, G, L

Jong Ajax: G, L, G, L, G

Risultati Precedenti

Jong Ajax 2-2 Dordrecht

Dordrecht 1-0 Jong Ajax

Jong Ajax 3-1 Dordrecht

Giocatori Chiave

Nel Dordrecht, l’attaccante Samuele Longo rappresenta un riferimento offensivo importante grazie alla sua esperienza e alla capacità di finalizzazione in area di rigore.

Per il Jong Ajax, il talento offensivo Julian Rijkhoff è uno dei profili più interessanti: rapido, tecnico e capace di attaccare la profondità, può mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Fattori da Considerare

Campo: Il Dordrecht ha mostrato maggiore solidità in casa, dove mantiene percentuali di vittoria superiori rispetto alle gare in trasferta.

Clima: Le condizioni nei Paesi Bassi a febbraio possono essere fredde e ventose, fattore che potrebbe influire sul ritmo e sulla precisione dei lanci lunghi.

Infortuni e Sostituzioni: La giovane età della rosa del Jong Ajax può incidere nella gestione dei momenti decisivi, mentre il Dordrecht può contare su maggiore esperienza complessiva.

Predizione

La gara si preannuncia equilibrata, con due squadre che prediligono un approccio offensivo. Il Dordrecht parte con un leggero vantaggio grazie al fattore campo e alla maggiore continuità mostrata nelle ultime settimane.

Il Jong Ajax, però, ha qualità tecniche importanti e può rendersi pericoloso soprattutto nelle ripartenze rapide e nei momenti di transizione.

Considerando forma recente e rendimento interno, il pronostico pende leggermente verso i padroni di casa. Pronostico finale: Dordrecht vincente 2-1, in una partita vivace e con diverse occasioni da gol.