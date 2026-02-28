Pronostico Dolomiti Bellunesi vs Renate – 28 Febbraio 2026 – Italia
Il 28 febbraio alle ore 09:30 si affrontano Dolomiti Bellunesi e Renate, una sfida interessante che mette di fronte due squadre con ambizioni differenti ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi in questa fase della stagione.
Analisi del contesto
Dolomiti Bellunesi in casa tende a mantenere un atteggiamento compatto e disciplinato, cercando di costruire solidità difensiva come base per il risultato.
Renate presenta maggiore esperienza nella categoria e una struttura tattica più consolidata. In trasferta adotta un approccio equilibrato, con attenzione alla fase di non possesso.
Statistiche stagionali
Dolomiti Bellunesi in casa
Media gol segnati: circa 1.1
Media gol subiti: circa 1.2
Renate in trasferta
Media gol segnati: circa 1.3
Media gol subiti: circa 1.1
I numeri indicano un leggero vantaggio offensivo per Renate e maggiore equilibrio difensivo.
Forma recente
Dolomiti Bellunesi mostra rendimento altalenante, con difficoltà contro squadre più organizzate.
Renate arriva con maggiore continuità nelle ultime giornate, soprattutto in gare equilibrate.
Analisi tattica
Dolomiti Bellunesi dovrebbe difendere con blocco medio e cercare ripartenze rapide.
Renate potrebbe gestire il possesso e sfruttare inserimenti centrali, cercando di controllare i ritmi della partita.
Probabilità stimate
Vittoria Dolomiti Bellunesi: 30%
Pareggio: 32%
Vittoria Renate: 38%
Proiezione Expected Goals
Dolomiti Bellunesi: 1.10 – 1.35 xG
Renate: 1.30 – 1.60 xG
Pronostico finale
Pronostico principale: X2
Risultato suggerito: 1-1 oppure 1-2
Alternative interessanti
Under 3.0 asiatico
Entrambe le squadre segnano
Pareggio primo tempo
Conclusione: Renate parte leggermente favorito grazie alla maggiore continuità e solidità tattica, ma Dolomiti Bellunesi in casa può mantenere equilibrio e rendere la gara combattuta.