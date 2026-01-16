Pronostico Dijon vs Le Puy-en-Velay 16 Gennaio 2026

Il match tra Dijon e Le Puy‑en‑Velay si giocherà il 16 gennaio 2026 alle 14:30. Dijon, squadra con ambizioni di vertice, affronta il Le Puy‑en‑Velay, formazione che lotta nelle zone basse della classifica. La differenza di obiettivi stagionali rende i padroni di casa favoriti per il successo finale.

Descrizione Generale del Team

Dijon:

Il Dijon è una squadra storicamente solida nella seconda divisione francese e punta a ritorni importanti verso la parte alta della classifica. In casa, il Dijon ha mostrato una buona capacità offensiva e solidità difensiva, riuscendo a controllare molte partite con equilibrio.

Le Puy‑en‑Velay:

Le Puy‑en‑Velay ha avuto una stagione più complicata e ha raccolto meno punti rispetto agli avversari. In trasferta la squadra fatica a creare continuità e trova spesso difficoltà nei momenti chiave del match. Nonostante ciò, può sfruttare la fase di ripartenza se trova spazi.

Forme e Statistiche Recenti

Dijon: G, N, G, P, G

Le Puy‑en‑Velay: P, P, N, P, P

Risultati Precedenti

Non sono disponibili scontri diretti recenti significativi tra le due squadre, ma la qualità tecnica del Dijon è evidente nei confronti contro avversari simili.

Giocatori Chiave

Dijon: Jean‑Pierre Nsame è uno dei principali riferimenti offensivi. Dotato di senso del gol e fisicità, può essere decisivo nelle azioni in area e nei momenti decisivi del match.

Le Puy‑en‑Velay: Marco Pérez è il più pericoloso in avanti per gli ospiti. La sua capacità di attaccare la profondità può creare problemi alla difesa avversaria e sorprendere nei contropiedi.

Fattori da Considerare

Campo: Il Dijon gioca in casa, dove ha mostrato una buona organizzazione e ha raccolto punti importanti. Forma e Motivazione: Gli uomini di casa hanno una forma recente migliore e motivazione maggiore per continuare la corsa verso la vetta. Trasferta Difficile: Le Puy‑en‑Velay ha faticato fuori dal proprio stadio, con pochi risultati utili nelle ultime trasferte.

Previsione:



Dijon parte nettamente favorito grazie alla qualità della rosa, al rendimento interno e alla capacità di sfruttare le occasioni create. Le Puy‑en‑Velay dovrà lavorare molto per limitare le avanzate avversarie e cercare di rendere il match meno prevedibile.

Ci si aspetta una partita controllata dal Dijon, con poche sbavature difensive e buone opportunità offensive.

Risultato suggerito: 2‑0 o 3‑1 per Dijon, con probabile Over 2,5 gol.