Pronostico Derby vs Ipswich 07 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

Il 7 febbraio 2026 il Derby County ospita l’Ipswich Town in una sfida molto interessante di Championship. L’incontro assume grande importanza per entrambe le squadre, coinvolte nella corsa ai playoff o comunque nelle posizioni alte della classifica. Il Derby punta sulla solidità casalinga per fare punti pesanti, mentre l’Ipswich arriva con l’obiettivo di confermare l’ottimo rendimento stagionale anche lontano da casa.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Derby County ha costruito gran parte dei suoi risultati tra le mura amiche, dove ha vinto circa il 65% delle ultime partite. La squadra si mostra compatta, ben organizzata e difficile da affrontare, soprattutto quando riesce a controllare il ritmo del match.
L’Ipswich, invece, è una delle formazioni più costanti del campionato, con un rendimento esterno positivo nel 55% delle trasferte. Il suo stile di gioco è dinamico, con buone rotazioni offensive e una fase di possesso efficace.

Forma e Statistiche Recenti

Derby: G, G, L, G, L
Ipswich: G, L, G, G, L

Risultati Anteriori

Derby 1-1 Ipswich
Ipswich 2-0 Derby
Derby 2-1 Ipswich

Giocatori Chiave

Per il Derby, Nathaniel Mendez-Laing rappresenta un elemento fondamentale grazie alla sua velocità e alla capacità di creare superiorità numerica sulle fasce.
Nell’Ipswich, Conor Chaplin è uno dei giocatori più incisivi in fase offensiva, abile negli inserimenti e decisivo negli ultimi metri.

Fattori da Considerare

Predizione

Il Derby cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, puntando su aggressività e compattezza difensiva. In casa, la squadra tende a concedere poco e a sfruttare bene le occasioni create.

L’Ipswich ha però qualità e organizzazione per reggere l’urto, soprattutto se riuscirà a gestire il possesso e a colpire negli spazi lasciati dai padroni di casa. La solidità mostrata nelle ultime uscite resta un punto a favore.

Nel complesso, la sfida si preannuncia molto equilibrata, con il Derby leggermente favorito dal fattore campo, ma con alte probabilità di una gara decisa da pochi episodi o da un risultato di misura.

