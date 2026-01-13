Il 13 gennaio 2026, Deportivo La Coruña affronta Atletico Madrid negli ottavi di finale della Copa del Rey. È una sfida a eliminazione diretta in cui l’Atletico parte da grande favorito vista la differenza di categoria e di qualità delle rose, mentre il Deportivo cerca l’impresa davanti al pubblico di casa.

Descrizione Generale delle Squadre

Deportivo La Coruña milita in Segunda División e sta vivendo una stagione con alti e bassi: in Coppa del Rey ha dimostrato grinta ma anche difficoltà contro avversari più attrezzati. Il fattore campo e la storia del club possono dare motivazione, ma manca esperienza contro squadre di livello superiore.

Atletico Madrid è una delle squadre di vertice della Liga spagnola, con ambizioni sia in campionato sia in Coppa. I colchoneros dispongono di una rosa profonda, esperienza internazionale e un attacco più incisivo, elementi che lo rendono favorito per superare il turno.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Forme e Statistiche Recenti

Il Deportivo ha alternato vittorie e sconfitte nella seconda divisione, mostrando a volte difficoltà a mantenere compattezza difensiva per 90 minuti. L’Atletico, pur con qualche risultato altalenante, resta solido nei momenti chiave e spesso trova gol contro squadre di livello inferiore.

Giocatori Chiave

Deportivo La Coruña: in rosa non ha stelle di rilievo internazionale, ma alcuni attaccanti giovani e motivati possono creare pericoli in transizione o su palle inattive. La compattezza del gruppo sarà fondamentale.

Atletico Madrid: giocatori di esperienza e qualità come quelli nel reparto offensivo e di centrocampo garantiscono ritmo e concretezza. La capacità di finalizzare e gestire il possesso palla sarà un fattore chiave.

Fattori da Considerare

Campo: il Deportivo gioca in casa con il pubblico a supporto, elemento che può alzare il livello di intensità soprattutto nei primi minuti. Motivazioni: partita secca ad eliminazione diretta: entrambe le squadre vorranno evitare errori, ma l’Atletico ha più esperienza in queste situazioni. Ti potrebbe interessare Juventus su Mingueza: esterno duttile nel mirino per Spalletti Calciomercato News Differenza tecnica: l’Atletico ha una rosa decisamente superiore e può controllare meglio il ritmo di gioco, anche in trasferta.

Previsione

L’Atletico Madrid parte nettamente favorito per il passaggio del turno. Il Deportivo potrà rendere la vita difficile soprattutto nei primi 30‑45 minuti sfruttando il pubblico e la voglia di sorprendere, ma difficilmente riuscirà a contenere l’attacco avversario per l’intera durata della partita. Ci si aspetta un controllo del gioco da parte dei colchoneros con qualche occasione da gol e la capacità di sfruttare errori difensivi.

Ti potrebbe interessare Pronostico Cultural Leonesa vs Athletic Bilbao 13 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Pronostico finale: vittoria Atletico Madrid

Risultato suggerito: 0‑2 o 1‑3

Se vuoi anche quote di scommessa consigliate o un pronostico con under/over & doppia chance, posso aggiungerle!