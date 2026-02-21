Pronostico DC United vs Philadelphia Union 21 Febbraio 2026 MLS

Il 21 febbraio 2026, DC United e Philadelphia Union si affrontano in una sfida valida per la MLS, un confronto sempre sentito nella Eastern Conference. In questa fase iniziale della stagione, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per costruire slancio e fiducia. La rivalità e l’equilibrio storico rendono il match particolarmente interessante.

Descrizione Generale della Squadra

Il DC United arriva con un rendimento interno discreto, avendo vinto il 55% delle ultime partite casalinghe. La squadra punta molto sull’intensità e sulla spinta offensiva, ma talvolta concede spazi in fase difensiva. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 50% di vittorie, mostrando una certa alternanza nei risultati.

Il Philadelphia Union presenta numeri leggermente superiori, con il 60% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta mantiene una percentuale intorno al 45%, segnale di buona solidità anche lontano dal proprio stadio. La squadra si distingue per organizzazione tattica e pressing alto.

Forma e Statistiche Recenti

DC United: G, L, G, L, G

Philadelphia Union: G, G, L, G, L

Risultati Precedenti

Philadelphia Union 2-1 DC United

DC United 1-1 Philadelphia Union

Philadelphia Union 3-0 DC United

Giocatori Chiave

Nel DC United, l’attaccante Christian Benteke rappresenta il principale riferimento offensivo. La sua presenza fisica e la capacità di finalizzare sui cross possono essere determinanti contro una difesa organizzata.

Per il Philadelphia Union, il centrocampista offensivo Dániel Gazdag è l’uomo chiave grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di inserirsi in area, spesso decisivo nei momenti chiave.

Fattori da Considerare

Campo: Il DC United tende a rendere meglio in casa, dove il supporto del pubblico aumenta intensità e pressione.

Clima: Le condizioni a Washington a febbraio possono essere fredde, fattore che potrebbe influire sul ritmo della gara.

Infortuni e Sostituzioni: La maggiore stabilità tattica del Philadelphia Union potrebbe risultare decisiva nei finali di partita.

Predizione

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni. Il DC United potrebbe sfruttare il fattore campo per partire con maggiore aggressività, cercando di indirizzare il match nei primi minuti.

Il Philadelphia Union, però, appare leggermente più solido e continuo nei risultati, qualità che può fare la differenza in una gara combattuta.

Considerando forma recente ed equilibrio complessivo, il pronostico tende verso un confronto molto aperto. Pronostico finale: pareggio 1-1, con entrambe le squadre protagoniste in fase offensiva.