Pronostico Cwmbran Celtic vs Pontypridd – Cymru South – 18 Febbraio 2026
La sfida tra Cwmbran Celtic e Pontypridd, valida per la Cymru South e in programma il 18 Febbraio 2026, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata nel campionato gallese di seconda divisione. Si affrontano due squadre con obiettivi ambiziosi: il Cwmbran Celtic punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, mentre il Pontypridd cerca continuità per rimanere in zona promozione.
In questo approfondimento analizziamo statistiche stagionali, rendimento casa-trasferta, numeri offensivi e difensivi, fattore campo e tendenze recenti, per formulare un pronostico credibile e strutturato in modo professionale.
Analisi Cwmbran Celtic
Il Cwmbran Celtic è una squadra solida, particolarmente efficace nelle gare interne. Il suo gioco si basa su organizzazione difensiva e verticalizzazioni rapide.
Statistiche stagionali (media a partita)
-
Gol segnati: 1,64
-
Gol subiti: 1,21
-
Tiri totali: 12,1
-
Tiri in porta: 4,5
-
Possesso palla medio: 49%
-
Partite Over 2.5: 57%
La squadra mostra un equilibrio discreto tra fase offensiva e difensiva, con una buona capacità di sfruttare le occasioni create.
Rendimento in casa
-
Vittorie interne: 61%
-
Gol segnati in casa: 1,88
-
Gol subiti in casa: 0,94
-
Clean sheet interni: 44%
Grafico – Cwmbran Celtic (Casa)
Gol segnati: █████████████ 1,88
Gol subiti: ████████ 0,94
Tiri in porta: ██████████ 4,5
Possesso medio: ██████████ 49%
Il dato sui gol subiti in casa evidenzia una difesa particolarmente compatta davanti al proprio pubblico.
Analisi Pontypridd
Il Pontypridd è una delle squadre più offensive della Cymru South. La sua forza risiede nella qualità del reparto avanzato e nella capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la gara.
Statistiche stagionali (media a partita)
-
Gol segnati: 1,92
-
Gol subiti: 1,36
-
Tiri totali: 13,8
-
Tiri in porta: 5,2
-
Possesso palla medio: 52%
-
Partite Over 2.5: 63%
Il Pontypridd tende a giocare partite aperte, con ritmi elevati e molte occasioni da gol.
Rendimento in trasferta
-
Vittorie esterne: 48%
-
Gol segnati fuori casa: 1,71
-
Gol subiti fuori casa: 1,47
-
Gol segnati in 83% delle trasferte
Grafico – Produzione Offensiva Pontypridd
Tiri totali: ██████████████ 13,8
Tiri in porta: ████████████ 5,2
Gol segnati: █████████████ 1,92
Over 2.5: ████████████ 63%
Il numero medio di tiri in porta indica una produzione offensiva costante e strutturata.
Analisi Tattica della Partita
Fattore Campo – Avondale Motor Park Arena
Il campo del Cwmbran Celtic è noto per l’atmosfera intensa e per un terreno che favorisce un gioco diretto. Le squadre ospiti spesso faticano a mantenere il controllo del ritmo nei primi minuti.
Il Pontypridd, tuttavia, è abituato a partite ad alta intensità e potrebbe sfruttare eventuali spazi concessi in fase di transizione.
Chiavi Strategiche
-
Pressione offensiva del Pontypridd
-
Solidità difensiva del Cwmbran in casa
-
Gestione delle palle inattive
-
Ritmo della ripresa
Se la gara si sblocca nel primo tempo, le probabilità di un match con più reti aumentano sensibilmente.
Focus sui Dati Chiave
Indice offensivo Pontypridd: █████████████ 8/10
Solidità casalinga Cwmbran: ██████████ 7,5/10
Probabilità Over 2.5: ████████████ 60%
Probabilità Entrambe a Segno: ███████████ 58%
Probabilità Gol Pontypridd: ███████████████ 76%
Confronto Statistico
Media gol Cwmbran Celtic: 1,64
Media gol Pontypridd: 1,92
Media gol concessi Cwmbran: 1,21
Media gol concessi Pontypridd:1,36
Differenziale reti Cwmbran: +0,43
Differenziale reti Pontypridd:+0,56
Il differenziale reti mostra un leggero vantaggio statistico per il Pontypridd.
Pronostico Finale
Analizzando i dati stagionali, il rendimento casa-trasferta e la produzione offensiva, la partita si preannuncia equilibrata ma con una leggera superiorità offensiva del Pontypridd.
Il Cwmbran Celtic potrebbe sfruttare il fattore campo e mantenere la gara in equilibrio per lunghi tratti, ma la maggiore continuità realizzativa degli ospiti potrebbe risultare decisiva.
Pronostico consigliato
Entrambe le squadre a segno
Over 2.5 gol
Pontypridd vincente o pareggio
Risultato stimato
Cwmbran Celtic 1 – 2 Pontypridd
Conclusioni per gli Scommettitori
Dal punto di vista statistico, la giocata Over 2.5 appare coerente con i numeri stagionali di entrambe le squadre. Anche l’opzione Entrambe a Segno trova supporto nei dati difensivi.
La gara si prospetta dinamica e intensa, con diverse occasioni da entrambe le parti. Se il Pontypridd manterrà il proprio ritmo offensivo, potrà conquistare un risultato positivo in trasferta.
Un pronostico costruito su dati concreti e analisi tattica suggerisce una leggera superiorità del Pontypridd in un match che promette spettacolo e competitività nella Cymru South.