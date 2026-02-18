La sfida tra Cwmbran Celtic e Pontypridd, valida per la Cymru South e in programma il 18 Febbraio 2026, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata nel campionato gallese di seconda divisione. Si affrontano due squadre con obiettivi ambiziosi: il Cwmbran Celtic punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, mentre il Pontypridd cerca continuità per rimanere in zona promozione.

In questo approfondimento analizziamo statistiche stagionali, rendimento casa-trasferta, numeri offensivi e difensivi, fattore campo e tendenze recenti, per formulare un pronostico credibile e strutturato in modo professionale.

Analisi Cwmbran Celtic

Il Cwmbran Celtic è una squadra solida, particolarmente efficace nelle gare interne. Il suo gioco si basa su organizzazione difensiva e verticalizzazioni rapide.

Statistiche stagionali (media a partita)

La squadra mostra un equilibrio discreto tra fase offensiva e difensiva, con una buona capacità di sfruttare le occasioni create.

Rendimento in casa

Vittorie interne: 61%

Gol segnati in casa: 1,88

Gol subiti in casa: 0,94

Clean sheet interni: 44%

Grafico – Cwmbran Celtic (Casa)

Gol segnati: █████████████ 1,88

Gol subiti: ████████ 0,94

Tiri in porta: ██████████ 4,5

Possesso medio: ██████████ 49%

Il dato sui gol subiti in casa evidenzia una difesa particolarmente compatta davanti al proprio pubblico.

Analisi Pontypridd

Il Pontypridd è una delle squadre più offensive della Cymru South. La sua forza risiede nella qualità del reparto avanzato e nella capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la gara.

Statistiche stagionali (media a partita)

Gol segnati: 1,92

Gol subiti: 1,36

Tiri totali: 13,8

Tiri in porta: 5,2

Possesso palla medio: 52%

Partite Over 2.5: 63%

Il Pontypridd tende a giocare partite aperte, con ritmi elevati e molte occasioni da gol.

Rendimento in trasferta

Vittorie esterne: 48%

Gol segnati fuori casa: 1,71

Gol subiti fuori casa: 1,47

Gol segnati in 83% delle trasferte

Grafico – Produzione Offensiva Pontypridd

Tiri totali: ██████████████ 13,8

Tiri in porta: ████████████ 5,2

Gol segnati: █████████████ 1,92

Over 2.5: ████████████ 63%

Il numero medio di tiri in porta indica una produzione offensiva costante e strutturata.

Analisi Tattica della Partita

Fattore Campo – Avondale Motor Park Arena

Il campo del Cwmbran Celtic è noto per l’atmosfera intensa e per un terreno che favorisce un gioco diretto. Le squadre ospiti spesso faticano a mantenere il controllo del ritmo nei primi minuti.

Il Pontypridd, tuttavia, è abituato a partite ad alta intensità e potrebbe sfruttare eventuali spazi concessi in fase di transizione.

Chiavi Strategiche

Pressione offensiva del Pontypridd Solidità difensiva del Cwmbran in casa Gestione delle palle inattive Ritmo della ripresa

Se la gara si sblocca nel primo tempo, le probabilità di un match con più reti aumentano sensibilmente.

Focus sui Dati Chiave

Indice offensivo Pontypridd: █████████████ 8/10

Solidità casalinga Cwmbran: ██████████ 7,5/10

Probabilità Over 2.5: ████████████ 60%

Probabilità Entrambe a Segno: ███████████ 58%

Probabilità Gol Pontypridd: ███████████████ 76%

Confronto Statistico

Media gol Cwmbran Celtic: 1,64

Media gol Pontypridd: 1,92

Media gol concessi Cwmbran: 1,21

Media gol concessi Pontypridd:1,36

Differenziale reti Cwmbran: +0,43

Differenziale reti Pontypridd:+0,56

Il differenziale reti mostra un leggero vantaggio statistico per il Pontypridd.

Pronostico Finale

Analizzando i dati stagionali, il rendimento casa-trasferta e la produzione offensiva, la partita si preannuncia equilibrata ma con una leggera superiorità offensiva del Pontypridd.

Il Cwmbran Celtic potrebbe sfruttare il fattore campo e mantenere la gara in equilibrio per lunghi tratti, ma la maggiore continuità realizzativa degli ospiti potrebbe risultare decisiva.

Pronostico consigliato

Entrambe le squadre a segno

Over 2.5 gol

Pontypridd vincente o pareggio

Risultato stimato

Cwmbran Celtic 1 – 2 Pontypridd

Conclusioni per gli Scommettitori

Dal punto di vista statistico, la giocata Over 2.5 appare coerente con i numeri stagionali di entrambe le squadre. Anche l’opzione Entrambe a Segno trova supporto nei dati difensivi.

La gara si prospetta dinamica e intensa, con diverse occasioni da entrambe le parti. Se il Pontypridd manterrà il proprio ritmo offensivo, potrà conquistare un risultato positivo in trasferta.

Un pronostico costruito su dati concreti e analisi tattica suggerisce una leggera superiorità del Pontypridd in un match che promette spettacolo e competitività nella Cymru South.