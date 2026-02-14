Pronostico Cremonese – Genoa | Serie A | 15 febbraio 2026
La sfida tra Cremonese e Genoa, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
Si tratta di un confronto diretto importante nella parte medio-bassa della classifica, con punti pesanti in chiave salvezza.
La partita si preannuncia equilibrata, con grande attenzione tattica e margini di errore ridotti.
Contesto della partita
La Cremonese arriva a questa gara con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per guadagnare terreno sulla zona retrocessione.
Il Genoa, dal canto suo, sta vivendo una stagione più stabile ma non ancora al riparo da rischi, e cerca continuità soprattutto nelle trasferte contro dirette concorrenti.
La pressione psicologica potrebbe influenzare l’andamento del match.
Analisi Cremonese
La Cremonese è una squadra che basa il proprio gioco su compattezza difensiva e ripartenze veloci.
In casa riesce a mantenere maggiore equilibrio, pur mostrando qualche limite nella finalizzazione.
Statistiche stagionali Cremonese:
-
Posizione in classifica: 17ª
-
Punti totali: 21
-
Media gol segnati: 1,05 a partita
-
Media gol subiti: 1,45 a partita
-
Vittorie in casa: 4 su 11
-
Clean sheet interni: 3
La squadra tende a chiudere gli spazi centralmente e a sfruttare le palle inattive come principale arma offensiva.
Analisi Genoa
Il Genoa si presenta come una formazione solida, con maggiore esperienza e una struttura tattica ben organizzata.
Fuori casa mantiene un atteggiamento prudente, cercando di colpire con transizioni rapide.
Statistiche stagionali Genoa:
-
Posizione in classifica: 13ª
-
Punti totali: 28
-
Media gol segnati: 1,20 a partita
-
Media gol subiti: 1,30 a partita
-
Vittorie in trasferta: 3 su 11
-
Gol subiti fuori casa: 17
Il Genoa mostra maggiore qualità nel palleggio rispetto alla Cremonese, ma non sempre riesce a concretizzare le occasioni create.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 confronti in Serie A:
-
Vittorie Genoa: 2
-
Vittorie Cremonese: 1
-
Pareggi: 2
-
Media gol: 2,2 a partita
Storicamente si tratta di sfide molto equilibrate e spesso decise da episodi.
Analisi del campo: Stadio Giovanni Zini
Lo Stadio Zini è un impianto compatto, con tribune vicine al terreno di gioco.
Fattori determinanti:
-
Pressione del pubblico locale
-
Clima freddo nel mese di febbraio
-
Ritmi spezzati e gioco fisico
-
Importanza dei duelli individuali
Queste condizioni favoriscono partite bloccate e con poche reti.
Grafica 1 – Confronto difensivo stagionale
Cremonese:
-
Gol subiti: 32
-
Media gol concessi: 1,45
Genoa:
-
Gol subiti: 29
-
Media gol concessi: 1,30
Descrizione grafico:
Grafico a barre che mostra un leggero vantaggio difensivo del Genoa.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Cremonese in casa:
-
Vittoria: 36%
-
Pareggio: 27%
-
Sconfitta: 37%
Genoa in trasferta:
-
Vittoria: 27%
-
Pareggio: 36%
-
Sconfitta: 37%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che evidenzia un equilibrio marcato nei rendimenti.
Chiavi tattiche del match
-
Partita bloccata nei primi minuti
-
Attenzione alle palle inattive
-
Importanza del primo gol
-
Possibile equilibrio fino alla ripresa
La gara potrebbe decidersi su un episodio o su un errore individuale.
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
equilibrio tra le due squadre
-
importanza della posta in palio
-
tendenza a partite poco spettacolari
-
rendimento difensivo simile
Il pronostico più credibile è una gara equilibrata e con poche reti.
Pronostici consigliati:
-
Under 2.5
-
Pareggio
-
Entrambe le squadre a segno: No
Risultato esatto possibile: 1-1
Conclusione
Cremonese – Genoa si presenta come uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.
L’equilibrio tattico e la tensione potrebbero rendere il match molto combattuto e con poche occasioni nitide.