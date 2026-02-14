 Salta al contenuto
Cremonese Calcio News 24/7 | Europa Calcio Genoa Calcio News 24/7 Pronostici Calcio

Pronostico Cremonese – Genoa | Serie A | 15 febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Cremonese – Genoa

La sfida tra Cremonese e Genoa, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
Si tratta di un confronto diretto importante nella parte medio-bassa della classifica, con punti pesanti in chiave salvezza.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

La partita si preannuncia equilibrata, con grande attenzione tattica e margini di errore ridotti.

Contesto della partita

La Cremonese arriva a questa gara con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per guadagnare terreno sulla zona retrocessione.
Il Genoa, dal canto suo, sta vivendo una stagione più stabile ma non ancora al riparo da rischi, e cerca continuità soprattutto nelle trasferte contro dirette concorrenti.

La pressione psicologica potrebbe influenzare l’andamento del match.

Analisi Cremonese

La Cremonese è una squadra che basa il proprio gioco su compattezza difensiva e ripartenze veloci.
In casa riesce a mantenere maggiore equilibrio, pur mostrando qualche limite nella finalizzazione.

Statistiche stagionali Cremonese:

La squadra tende a chiudere gli spazi centralmente e a sfruttare le palle inattive come principale arma offensiva.

Analisi Genoa

Il Genoa si presenta come una formazione solida, con maggiore esperienza e una struttura tattica ben organizzata.
Fuori casa mantiene un atteggiamento prudente, cercando di colpire con transizioni rapide.

Statistiche stagionali Genoa:

  • Posizione in classifica: 13ª

  • Punti totali: 28

  • Media gol segnati: 1,20 a partita

  • Media gol subiti: 1,30 a partita

  • Vittorie in trasferta: 3 su 11

  • Gol subiti fuori casa: 17

Il Genoa mostra maggiore qualità nel palleggio rispetto alla Cremonese, ma non sempre riesce a concretizzare le occasioni create.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 confronti in Serie A:

  • Vittorie Genoa: 2

  • Vittorie Cremonese: 1

  • Pareggi: 2

  • Media gol: 2,2 a partita

Storicamente si tratta di sfide molto equilibrate e spesso decise da episodi.

Analisi del campo: Stadio Giovanni Zini

Lo Stadio Zini è un impianto compatto, con tribune vicine al terreno di gioco.

Fattori determinanti:

  • Pressione del pubblico locale

  • Clima freddo nel mese di febbraio

  • Ritmi spezzati e gioco fisico

  • Importanza dei duelli individuali

Queste condizioni favoriscono partite bloccate e con poche reti.

Grafica 1 – Confronto difensivo stagionale

Cremonese:

  • Gol subiti: 32

  • Media gol concessi: 1,45

Genoa:

  • Gol subiti: 29

  • Media gol concessi: 1,30

Descrizione grafico:
Grafico a barre che mostra un leggero vantaggio difensivo del Genoa.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

Cremonese in casa:

  • Vittoria: 36%

  • Pareggio: 27%

  • Sconfitta: 37%

Genoa in trasferta:

  • Vittoria: 27%

  • Pareggio: 36%

  • Sconfitta: 37%

Descrizione grafico:
Grafico a torta che evidenzia un equilibrio marcato nei rendimenti.

Chiavi tattiche del match

  • Partita bloccata nei primi minuti

  • Attenzione alle palle inattive

  • Importanza del primo gol

  • Possibile equilibrio fino alla ripresa

La gara potrebbe decidersi su un episodio o su un errore individuale.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

  • equilibrio tra le due squadre

  • importanza della posta in palio

  • tendenza a partite poco spettacolari

  • rendimento difensivo simile

Il pronostico più credibile è una gara equilibrata e con poche reti.

Pronostici consigliati:

  • Under 2.5

  • Pareggio

  • Entrambe le squadre a segno: No

Risultato esatto possibile: 1-1

Conclusione

Cremonese – Genoa si presenta come uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.
L’equilibrio tattico e la tensione potrebbero rendere il match molto combattuto e con poche occasioni nitide.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria