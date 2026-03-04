La sfida tra CotonTchad e Yves del 04 marzo 2026, valida per la Premiere Division LPFN del Chad, rappresenta un confronto interessante tra una delle squadre storicamente più competitive del campionato e una formazione emergente che negli ultimi anni ha mostrato crescita strutturale.
Il contesto del calcio ciadiano è caratterizzato da partite spesso equilibrate, ritmo fisico elevato e medie gol contenute rispetto ai campionati europei. In questo scenario, la solidità difensiva e l’efficacia sulle palle inattive assumono un peso determinante.
Di seguito un’analisi approfondita con dati medi delle ultime stagioni della Premiere Division LPFN.
Analisi del CotonTchad
Il CotonTchad è storicamente una delle squadre più organizzate del campionato. Negli ultimi tornei ha mantenuto rendimento costante in zona alta classifica.
Dati medi ultime stagioni
- Gol segnati: 1,4 a partita
- Gol subiti: 0,9 a partita
- Media punti in casa: 1,9
- Percentuale clean sheet: circa 45%
- Over 2.5: inferiore al 40%
Il CotonTchad basa il proprio gioco su compattezza difensiva e gestione del possesso in zona centrale. In casa aumenta pressione e intensità nei primi 30 minuti.
Grafico rendimento offensivo CotonTchad
Gol medi
████████████ 1,4
Gol subiti
████████ 0,9
Analisi dello Yves
Lo Yves è una squadra che ha alternato buone prestazioni a fasi di difficoltà, soprattutto in trasferta.
Dati medi ultime stagioni
- Gol segnati: 1,1 a partita
- Gol subiti: 1,3 a partita
- Media punti in trasferta: 1,0
- Percentuale Under 2.5: circa 60%
La squadra tende a giocare con blocco medio-basso, cercando transizioni rapide ma soffrendo contro squadre che mantengono controllo territoriale.
Grafico solidità difensiva Yves
Gol segnati
██████████ 1,1
Gol subiti
████████████ 1,3
Confronto statistico diretto
Produzione offensiva:
CotonTchad
████████████
Yves
██████████
Solidità difensiva:
CotonTchad
████████
Yves
████████████
Il CotonTchad mostra maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
Analisi del campo
Nel campionato ciadiano il fattore campo è spesso determinante, soprattutto per le condizioni climatiche e il supporto locale.
Media punti CotonTchad in casa
██████████████ 1,9
Media punti Yves in trasferta
██████████ 1,0
Il CotonTchad tende a subire meno gol in casa e a mantenere controllo territoriale più costante.
Analisi tattica del match
CotonTchad
Modulo probabile 4-3-3:
- Costruzione centrale
- Pressione alta nei primi minuti
- Buona gestione delle palle inattive
Punti forti:
- Organizzazione difensiva
- Maggiore esperienza
Yves
Modulo probabile 4-4-2:
- Linee compatte
- Transizioni rapide
- Ricerca del contropiede
Punti critici:
- Difficoltà contro squadre che mantengono possesso
- Calo fisico nel secondo tempo
Trend rilevanti Premiere Division LPFN
- Media gol generalmente contenuta
- Alta incidenza di Under 3.5
- Margine ridotto tra vittoria e pareggio
- Importanza delle palle inattive
Fattori decisivi
- Migliore solidità difensiva del CotonTchad
- Fattore campo
- Maggiore esperienza nei momenti chiave
- Media gol subiti inferiore
Pronostico finale CotonTchad vs Yves – Premiere Division LPFN – 04 Marzo 2026
Considerando:
- Differenza nella media punti casalinga
- Solidità difensiva superiore del CotonTchad
- Difficoltà dello Yves in trasferta
- Media gol generalmente bassa nel campionato
Pronostico principale:
Vittoria CotonTchad
Opzioni alternative:
- Under 3.5 gol
- CotonTchad segna almeno 1 gol
- Vittoria con margine di un gol
Risultato probabile: 1-0 oppure 2-0
Conclusione professionale
La partita del 04 marzo 2026 tra CotonTchad e Yves nella Premiere Division LPFN del Chad evidenzia un leggero vantaggio strutturale per la squadra di casa.
Il contesto del campionato, caratterizzato da equilibrio e media gol contenuta, suggerisce una gara tattica con poche reti. Il CotonTchad appare favorito grazie a solidità difensiva e rendimento interno superiore.
Pronostico consigliato: CotonTchad vincente in una partita a punteggio contenuto.