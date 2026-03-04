JuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisaJuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisa
CotonTchad vs Yves

Pronostico CotonTchad vs Yves – Premiere Division LPFN (Chad) – 04 Marzo 2026

di

La sfida tra CotonTchad e Yves del 04 marzo 2026, valida per la Premiere Division LPFN del Chad, rappresenta un confronto interessante tra una delle squadre storicamente più competitive del campionato e una formazione emergente che negli ultimi anni ha mostrato crescita strutturale.

Il contesto del calcio ciadiano è caratterizzato da partite spesso equilibrate, ritmo fisico elevato e medie gol contenute rispetto ai campionati europei. In questo scenario, la solidità difensiva e l’efficacia sulle palle inattive assumono un peso determinante.

Di seguito un’analisi approfondita con dati medi delle ultime stagioni della Premiere Division LPFN.

Analisi del CotonTchad

Il CotonTchad è storicamente una delle squadre più organizzate del campionato. Negli ultimi tornei ha mantenuto rendimento costante in zona alta classifica.

Dati medi ultime stagioni

  • Gol segnati: 1,4 a partita
  • Gol subiti: 0,9 a partita
  • Media punti in casa: 1,9
  • Percentuale clean sheet: circa 45%
  • Over 2.5: inferiore al 40%

Il CotonTchad basa il proprio gioco su compattezza difensiva e gestione del possesso in zona centrale. In casa aumenta pressione e intensità nei primi 30 minuti.

Grafico rendimento offensivo CotonTchad

Gol medi
████████████ 1,4

Gol subiti
████████ 0,9

Analisi dello Yves

Lo Yves è una squadra che ha alternato buone prestazioni a fasi di difficoltà, soprattutto in trasferta.

Dati medi ultime stagioni

  • Gol segnati: 1,1 a partita
  • Gol subiti: 1,3 a partita
  • Media punti in trasferta: 1,0
  • Percentuale Under 2.5: circa 60%

La squadra tende a giocare con blocco medio-basso, cercando transizioni rapide ma soffrendo contro squadre che mantengono controllo territoriale.

Grafico solidità difensiva Yves

Gol segnati
██████████ 1,1

Gol subiti
████████████ 1,3

Confronto statistico diretto

Produzione offensiva:

CotonTchad
████████████

Yves
██████████

Solidità difensiva:

CotonTchad
████████

Yves
████████████

Il CotonTchad mostra maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Analisi del campo

Nel campionato ciadiano il fattore campo è spesso determinante, soprattutto per le condizioni climatiche e il supporto locale.

Media punti CotonTchad in casa
██████████████ 1,9

Media punti Yves in trasferta
██████████ 1,0

Il CotonTchad tende a subire meno gol in casa e a mantenere controllo territoriale più costante.

Analisi tattica del match

CotonTchad

Modulo probabile 4-3-3:

  • Costruzione centrale
  • Pressione alta nei primi minuti
  • Buona gestione delle palle inattive

Punti forti:

  • Organizzazione difensiva
  • Maggiore esperienza

Yves

Modulo probabile 4-4-2:

  • Linee compatte
  • Transizioni rapide
  • Ricerca del contropiede

Punti critici:

  • Difficoltà contro squadre che mantengono possesso
  • Calo fisico nel secondo tempo

Trend rilevanti Premiere Division LPFN

  • Media gol generalmente contenuta
  • Alta incidenza di Under 3.5
  • Margine ridotto tra vittoria e pareggio
  • Importanza delle palle inattive

Fattori decisivi

  1. Migliore solidità difensiva del CotonTchad
  2. Fattore campo
  3. Maggiore esperienza nei momenti chiave
  4. Media gol subiti inferiore

Pronostico finale CotonTchad vs Yves – Premiere Division LPFN – 04 Marzo 2026

Considerando:

  • Differenza nella media punti casalinga
  • Solidità difensiva superiore del CotonTchad
  • Difficoltà dello Yves in trasferta
  • Media gol generalmente bassa nel campionato

Pronostico principale:

Vittoria CotonTchad

Opzioni alternative:

  • Under 3.5 gol
  • CotonTchad segna almeno 1 gol
  • Vittoria con margine di un gol

Risultato probabile: 1-0 oppure 2-0

Conclusione professionale

La partita del 04 marzo 2026 tra CotonTchad e Yves nella Premiere Division LPFN del Chad evidenzia un leggero vantaggio strutturale per la squadra di casa.

Il contesto del campionato, caratterizzato da equilibrio e media gol contenuta, suggerisce una gara tattica con poche reti. Il CotonTchad appare favorito grazie a solidità difensiva e rendimento interno superiore.

Pronostico consigliato: CotonTchad vincente in una partita a punteggio contenuto.

