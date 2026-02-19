 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Concarneau vs Versailles – Francia National – 20 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Concarneau vs Versailles

La sfida tra Concarneau e Versailles, valida per il campionato di Francia National, si gioca il 20 Febbraio 2026 e mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma rendimento piuttosto equilibrato. In National il margine tra zona playoff e metà classifica è spesso ridotto, e questo tipo di partita assume un peso specifico importante.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Situazione in Classifica e Numeri Stagionali

Dopo 20 giornate di campionato (stagione 2025/26):

Concarneau

Versailles

  • Posizione: zona medio-alta

  • Punti: 29

  • Gol fatti: 24

  • Gol subiti: 21

  • Media gol segnati: 1,20 a partita

  • Media gol concessi: 1,05 a partita

Il dato che emerge è l’equilibrio difensivo di entrambe: nessuna delle due supera mediamente 1,2 gol segnati a gara, elemento che suggerisce una partita potenzialmente bloccata.

Analisi del Campo – Stade Guy-Piriou

La partita si gioca allo Stade Guy-Piriou di Concarneau, impianto da circa 7.500 posti con superficie in erba naturale.

Statisticamente, Concarneau:

  • Ottiene circa il 60% dei punti totali in casa

  • Subisce meno reti tra le mura amiche rispetto alle trasferte

  • Mantiene una percentuale Under 2.5 superiore al 55% nelle gare interne

Il fattore ambientale incide: campo compatto, pubblico vicino e partite spesso fisiche, con ritmo spezzato.

Analisi Tattica

Concarneau

Modulo prevalente: 4-4-2 compatto o 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Linee corte e densità centrale

  • Buona gestione dei cross difensivi

  • Pericolosità su palla inattiva

Debolezze:

  • Costruzione lenta dal basso

  • Difficoltà a ribaltare rapidamente il fronte

Concarneau tende a difendere basso contro squadre tecniche, cercando ripartenze controllate.

Versailles

Modulo prevalente: 4-3-3 fluido

Punti di forza:

  • Maggiore qualità tecnica sugli esterni

  • Buona pressione offensiva nei primi 30 minuti

  • Migliore produzione offensiva complessiva

Debolezze:

  • Transizioni difensive non sempre rapide

  • Calo di intensità nel secondo tempo

Versailles è leggermente più propositivo, ma fuori casa riduce la propria media realizzativa.

Confronto Diretto (Trend recente)

Ultimi 4 confronti ufficiali:

  • 1 vittoria Concarneau

  • 1 vittoria Versailles

  • 2 pareggi

  • Media gol: 2,0 a partita

  • 75% Under 2.5

Il trend storico rafforza l’idea di gara tattica e punteggio contenuto.

Modello Statistico Previsionale

Il modello combina:

  • Differenza reti

  • Media gol fatti/subiti

  • Performance casa/trasferta

  • Equilibrio difensivo

Expected Goals Stimati

Concarneau: 1,08 xG
Versailles: 1,12 xG

Valori molto vicini, segno di equilibrio reale.

Probabilità 1X2

Concarneau 33%
Pareggio 31%
Versailles 36%

Grafico probabilità:

Concarneau ██████████████████ 33%
Pareggio ████████████████ 31%
Versailles ███████████████████ 36%

Leggero vantaggio per Versailles in termini qualitativi, ma il fattore campo riequilibra.

Totale Gol – Linea 2.5

Under 2.5 59%
Over 2.5 41%

Grafico:

Under 2.5 ███████████████████████ 59%
Over 2.5 ████████████████ 41%

La National storicamente registra molte partite sotto le 3 reti, e questo match non sembra fare eccezione.

Entrambe le Squadre Segnano

No BTTS 53%
Sì BTTS 47%

Grafico:

No BTTS ████████████████████ 53%
Sì BTTS █████████████████ 47%

Scenario Probabile della Partita

Primo tempo tattico, con Versailles che prova a imporre ritmo nei primi 20 minuti. Concarneau potrebbe abbassarsi e giocare su duelli e seconde palle.

Nel secondo tempo:

  • Se il punteggio resta bloccato, le squadre potrebbero accettare il pareggio.

  • Se una delle due passa in vantaggio, difficilmente si vedrà una partita aperta.

Momento chiave tra il 55° e il 75° minuto, fase in cui entrambe concedono più occasioni.

Pronostico Finale

Risultato più probabile:

Concarneau 1 – 1 Versailles

Alternative plausibili:

  • 1 – 0 Concarneau

  • 0 – 1 Versailles

Sintesi Tecnica per Scommesse

  • Under 2.5 gol

  • Pareggio o doppia chance X2

  • Primo tempo Under 1.5

Conclusione

Il pronostico per il 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Concarneau e Versailles indica una sfida estremamente equilibrata. Le statistiche stagionali, il rendimento difensivo e lo storico recente suggeriscono una gara con pochi gol e margini ridotti. Il pareggio rappresenta lo scenario più coerente, con leggera possibilità di colpo esterno qualora Versailles riesca a sfruttare meglio le transizioni offensive.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria