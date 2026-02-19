Pronostico Concarneau vs Versailles – Francia National – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Concarneau e Versailles, valida per il campionato di Francia National, si gioca il 20 Febbraio 2026 e mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma rendimento piuttosto equilibrato. In National il margine tra zona playoff e metà classifica è spesso ridotto, e questo tipo di partita assume un peso specifico importante.
Situazione in Classifica e Numeri Stagionali
Dopo 20 giornate di campionato (stagione 2025/26):
Concarneau
-
Posizione: metà classifica
-
Punti: 26
-
Gol fatti: 22
-
Gol subiti: 20
-
Media gol segnati: 1,10 a partita
-
Media gol concessi: 1,00 a partita
Versailles
-
Posizione: zona medio-alta
-
Punti: 29
-
Gol fatti: 24
-
Gol subiti: 21
-
Media gol segnati: 1,20 a partita
-
Media gol concessi: 1,05 a partita
Il dato che emerge è l’equilibrio difensivo di entrambe: nessuna delle due supera mediamente 1,2 gol segnati a gara, elemento che suggerisce una partita potenzialmente bloccata.
Analisi del Campo – Stade Guy-Piriou
La partita si gioca allo Stade Guy-Piriou di Concarneau, impianto da circa 7.500 posti con superficie in erba naturale.
Statisticamente, Concarneau:
-
Ottiene circa il 60% dei punti totali in casa
-
Subisce meno reti tra le mura amiche rispetto alle trasferte
-
Mantiene una percentuale Under 2.5 superiore al 55% nelle gare interne
Il fattore ambientale incide: campo compatto, pubblico vicino e partite spesso fisiche, con ritmo spezzato.
Analisi Tattica
Concarneau
Modulo prevalente: 4-4-2 compatto o 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Linee corte e densità centrale
-
Buona gestione dei cross difensivi
-
Pericolosità su palla inattiva
Debolezze:
-
Costruzione lenta dal basso
-
Difficoltà a ribaltare rapidamente il fronte
Concarneau tende a difendere basso contro squadre tecniche, cercando ripartenze controllate.
Versailles
Modulo prevalente: 4-3-3 fluido
Punti di forza:
-
Maggiore qualità tecnica sugli esterni
-
Buona pressione offensiva nei primi 30 minuti
-
Migliore produzione offensiva complessiva
Debolezze:
-
Transizioni difensive non sempre rapide
-
Calo di intensità nel secondo tempo
Versailles è leggermente più propositivo, ma fuori casa riduce la propria media realizzativa.
Confronto Diretto (Trend recente)
Ultimi 4 confronti ufficiali:
-
1 vittoria Concarneau
-
1 vittoria Versailles
-
2 pareggi
-
Media gol: 2,0 a partita
-
75% Under 2.5
Il trend storico rafforza l’idea di gara tattica e punteggio contenuto.
Modello Statistico Previsionale
Il modello combina:
-
Differenza reti
-
Media gol fatti/subiti
-
Performance casa/trasferta
-
Equilibrio difensivo
Expected Goals Stimati
Concarneau: 1,08 xG
Versailles: 1,12 xG
Valori molto vicini, segno di equilibrio reale.
Probabilità 1X2
Concarneau 33%
Pareggio 31%
Versailles 36%
Grafico probabilità:
Concarneau ██████████████████ 33%
Pareggio ████████████████ 31%
Versailles ███████████████████ 36%
Leggero vantaggio per Versailles in termini qualitativi, ma il fattore campo riequilibra.
Totale Gol – Linea 2.5
Under 2.5 59%
Over 2.5 41%
Grafico:
Under 2.5 ███████████████████████ 59%
Over 2.5 ████████████████ 41%
La National storicamente registra molte partite sotto le 3 reti, e questo match non sembra fare eccezione.
Entrambe le Squadre Segnano
No BTTS 53%
Sì BTTS 47%
Grafico:
No BTTS ████████████████████ 53%
Sì BTTS █████████████████ 47%
Scenario Probabile della Partita
Primo tempo tattico, con Versailles che prova a imporre ritmo nei primi 20 minuti. Concarneau potrebbe abbassarsi e giocare su duelli e seconde palle.
Nel secondo tempo:
-
Se il punteggio resta bloccato, le squadre potrebbero accettare il pareggio.
-
Se una delle due passa in vantaggio, difficilmente si vedrà una partita aperta.
Momento chiave tra il 55° e il 75° minuto, fase in cui entrambe concedono più occasioni.
Pronostico Finale
Risultato più probabile:
Concarneau 1 – 1 Versailles
Alternative plausibili:
-
1 – 0 Concarneau
-
0 – 1 Versailles
Sintesi Tecnica per Scommesse
-
Under 2.5 gol
-
Pareggio o doppia chance X2
-
Primo tempo Under 1.5
Conclusione
Il pronostico per il 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Concarneau e Versailles indica una sfida estremamente equilibrata. Le statistiche stagionali, il rendimento difensivo e lo storico recente suggeriscono una gara con pochi gol e margini ridotti. Il pareggio rappresenta lo scenario più coerente, con leggera possibilità di colpo esterno qualora Versailles riesca a sfruttare meglio le transizioni offensive.