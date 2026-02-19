La sfida tra Concarneau e Versailles, valida per il campionato di Francia National, si gioca il 20 Febbraio 2026 e mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma rendimento piuttosto equilibrato. In National il margine tra zona playoff e metà classifica è spesso ridotto, e questo tipo di partita assume un peso specifico importante.

Situazione in Classifica e Numeri Stagionali

Dopo 20 giornate di campionato (stagione 2025/26):

Concarneau

Versailles

Posizione: zona medio-alta

Punti: 29

Gol fatti: 24

Gol subiti: 21

Media gol segnati: 1,20 a partita

Media gol concessi: 1,05 a partita

Il dato che emerge è l’equilibrio difensivo di entrambe: nessuna delle due supera mediamente 1,2 gol segnati a gara, elemento che suggerisce una partita potenzialmente bloccata.

Analisi del Campo – Stade Guy-Piriou

La partita si gioca allo Stade Guy-Piriou di Concarneau, impianto da circa 7.500 posti con superficie in erba naturale.

Statisticamente, Concarneau:

Ottiene circa il 60% dei punti totali in casa

Subisce meno reti tra le mura amiche rispetto alle trasferte

Mantiene una percentuale Under 2.5 superiore al 55% nelle gare interne

Il fattore ambientale incide: campo compatto, pubblico vicino e partite spesso fisiche, con ritmo spezzato.

Analisi Tattica

Concarneau

Modulo prevalente: 4-4-2 compatto o 4-2-3-1

Punti di forza:

Linee corte e densità centrale

Buona gestione dei cross difensivi

Pericolosità su palla inattiva

Debolezze:

Costruzione lenta dal basso

Difficoltà a ribaltare rapidamente il fronte

Concarneau tende a difendere basso contro squadre tecniche, cercando ripartenze controllate.

Versailles

Modulo prevalente: 4-3-3 fluido

Punti di forza:

Maggiore qualità tecnica sugli esterni

Buona pressione offensiva nei primi 30 minuti

Migliore produzione offensiva complessiva

Debolezze:

Transizioni difensive non sempre rapide

Calo di intensità nel secondo tempo

Versailles è leggermente più propositivo, ma fuori casa riduce la propria media realizzativa.

Confronto Diretto (Trend recente)

Ultimi 4 confronti ufficiali:

1 vittoria Concarneau

1 vittoria Versailles

2 pareggi

Media gol: 2,0 a partita

75% Under 2.5

Il trend storico rafforza l’idea di gara tattica e punteggio contenuto.

Modello Statistico Previsionale

Il modello combina:

Differenza reti

Media gol fatti/subiti

Performance casa/trasferta

Equilibrio difensivo

Expected Goals Stimati

Concarneau: 1,08 xG

Versailles: 1,12 xG

Valori molto vicini, segno di equilibrio reale.

Probabilità 1X2

Concarneau 33%

Pareggio 31%

Versailles 36%

Grafico probabilità:

Concarneau ██████████████████ 33%

Pareggio ████████████████ 31%

Versailles ███████████████████ 36%

Leggero vantaggio per Versailles in termini qualitativi, ma il fattore campo riequilibra.

Totale Gol – Linea 2.5

Under 2.5 59%

Over 2.5 41%

Grafico:

Under 2.5 ███████████████████████ 59%

Over 2.5 ████████████████ 41%

La National storicamente registra molte partite sotto le 3 reti, e questo match non sembra fare eccezione.

Entrambe le Squadre Segnano

No BTTS 53%

Sì BTTS 47%

Grafico:

No BTTS ████████████████████ 53%

Sì BTTS █████████████████ 47%

Scenario Probabile della Partita

Primo tempo tattico, con Versailles che prova a imporre ritmo nei primi 20 minuti. Concarneau potrebbe abbassarsi e giocare su duelli e seconde palle.

Nel secondo tempo:

Se il punteggio resta bloccato, le squadre potrebbero accettare il pareggio.

Se una delle due passa in vantaggio, difficilmente si vedrà una partita aperta.

Momento chiave tra il 55° e il 75° minuto, fase in cui entrambe concedono più occasioni.

Pronostico Finale

Risultato più probabile:

Concarneau 1 – 1 Versailles

Alternative plausibili:

1 – 0 Concarneau

0 – 1 Versailles

Sintesi Tecnica per Scommesse

Under 2.5 gol

Pareggio o doppia chance X2

Primo tempo Under 1.5

Conclusione

Il pronostico per il 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Concarneau e Versailles indica una sfida estremamente equilibrata. Le statistiche stagionali, il rendimento difensivo e lo storico recente suggeriscono una gara con pochi gol e margini ridotti. Il pareggio rappresenta lo scenario più coerente, con leggera possibilità di colpo esterno qualora Versailles riesca a sfruttare meglio le transizioni offensive.