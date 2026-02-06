Pronostico Concarneau vs Aubagne 06 Febbraio 2026

Il 6 febbraio 2026, il Concarneau affronta l’Aubagne in una sfida valida per il campionato National, un match importante per entrambe le squadre in ottica classifica. I padroni di casa cercano continuità per avvicinarsi alle posizioni di vertice, mentre l’Aubagne arriva con l’obiettivo di strappare punti preziosi in trasferta. Il contesto rende la partita equilibrata, con il fattore campo che potrebbe incidere.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Concarneau sta vivendo una stagione piuttosto solida, soprattutto nelle gare casalinghe, dove ha conquistato circa il 62% dei punti totali. La squadra si distingue per un’organizzazione difensiva compatta e per una buona gestione dei ritmi di gioco.

L’Aubagne ha mostrato un rendimento più altalenante, in particolare lontano da casa, dove ha raccolto solo il 38% dei punti disponibili. La squadra tende a chiudersi molto e a cercare soluzioni rapide in contropiede, ma fatica a mantenere continuità per tutta la gara.

Forma e Statistiche Recenti

Concarneau: G, G, L, G, L

Aubagne: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori (Ultimi 3 Scontri Diretti)

Aubagne 1-1 Concarneau

Concarneau 2-0 Aubagne

Aubagne 2-1 Concarneau

Giocatori Chiave

Nel Concarneau, il giocatore più determinante è Félix Lemaréchal, centrocampista capace di dare equilibrio e qualità alla manovra. La sua visione di gioco può fare la differenza in una partita chiusa.

Per l’Aubagne, spicca Julien Anziani, attaccante rapido e dinamico, in grado di rendersi pericoloso soprattutto in campo aperto e nelle ripartenze.

Fattori da Considerare

Predizione

Il Concarneau parte leggermente favorito grazie alla maggiore solidità mostrata in casa e a una migliore continuità di rendimento. La capacità di controllare il gioco potrebbe essere decisiva contro un Aubagne più attendista.

L’Aubagne cercherà di mantenere la partita bloccata e colpire in contropiede, ma la difficoltà nel gestire le trasferte resta un limite importante.

Nel complesso, la gara si preannuncia equilibrata e con poche reti. Un risultato come 1-0 per il Concarneau o un pareggio 1-1 appare coerente con l’andamento recente delle due squadre.