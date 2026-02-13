Pronostico Como vs Fiorentina 14 Febbraio 2026

Il 14 febbraio 2026, il Como ospita la Fiorentina in una sfida importante di Serie A che può influenzare in modo significativo il cammino di entrambe nella seconda parte della stagione. Il Como vuole consolidare la propria posizione a metà classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre la Fiorentina punta con decisione ai posti europei e ha bisogno di continuità anche lontano da casa.

La partita arriva in un momento delicato: il Como ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, soprattutto tra le mura amiche, mentre la Fiorentina alterna prestazioni convincenti a qualche passo falso. Sulla carta gli ospiti partono favoriti, ma il contesto rende l’incontro molto più equilibrato di quanto possa sembrare.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Como ha vinto il 60% delle ultime partite casalinghe, dimostrando solidità difensiva e grande organizzazione tattica. Nelle ultime dieci gare ufficiali ha ottenuto punti nel 50% dei casi, evidenziando un rendimento altalenante ma competitivo. In casa tende a chiudere gli spazi e ripartire velocemente, sfruttando l’entusiasmo del pubblico.

La Fiorentina ha conquistato il 50% delle vittorie nelle ultime trasferte, mantenendo una media punti complessiva intorno al 60% nelle recenti giornate. La squadra viola si distingue per qualità tecnica e costruzione del gioco, anche se fuori casa concede qualcosa in più dal punto di vista difensivo. Nella seconda parte della stagione si è vista una crescita nella gestione del possesso e nella pressione alta.

Forma e Statistiche Recenti

Como: G, L, G, L, G

Fiorentina: G, G, L, G, L

Precedenti

Fiorentina 2-1 Como

Como 0-2 Fiorentina

Fiorentina 1-1 Como

Giocatori Chiave

Nel Como, l’attaccante di riferimento ha segnato 3 gol nelle ultime 5 partite, diventando il punto centrale dell’attacco. La sua capacità di attaccare la profondità e sfruttare le occasioni in area potrebbe creare difficoltà a una difesa che tende a giocare alta.

Per la Fiorentina, il trequartista creativo sta vivendo un buon momento di forma, con 2 gol e 3 assist nelle ultime gare. La sua visione di gioco e la qualità nell’ultimo passaggio possono fare la differenza, soprattutto contro una squadra che concede poco spazio tra le linee.

Fattori da Considerare

Campo: Il Como ha un rendimento interno positivo, con il 60% di vittorie recenti in casa. Questo dato rappresenta un vantaggio concreto contro una Fiorentina leggermente meno brillante in trasferta.

Clima: Si prevede una serata fredda tipica del nord Italia a febbraio. Le basse temperature potrebbero rallentare il ritmo e favorire una partita più fisica.

Ti potrebbe interessare Pronostico Elche vs Osasuna LaLiga 13 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Infortuni e Sostituzioni: La Fiorentina potrebbe avere un’assenza nel reparto difensivo che costringerebbe a qualche adattamento, mentre il Como recupera un centrocampista importante dopo la squalifica, aumentando equilibrio e copertura.

Pronostico

La gara si preannuncia equilibrata, con la Fiorentina intenzionata a imporre la propria qualità tecnica e maggiore esperienza. Tuttavia, il rendimento del Como in casa suggerisce che non sarà una trasferta semplice per i viola. L’organizzazione difensiva dei lombardi potrebbe limitare le soluzioni offensive ospiti.

Se la Fiorentina riuscirà a mantenere alta l’intensità e sfruttare le transizioni, ha le caratteristiche per portare a casa i tre punti. La migliore percentuale realizzativa recente e la qualità individuale restano elementi determinanti.

Nonostante ciò, il fattore campo e il momento positivo del Como indicano una sfida chiusa e combattuta. È probabile un match con pochi gol e margini ridotti. Pronostico finale: pareggio 1-1, con una leggera possibilità di vittoria della Fiorentina di misura in caso di vantaggio iniziale.