Pronostico Colorado Rapids vs Portland Timbers 28 Febbraio 2026 MLS

Il 28 febbraio 2026, Colorado Rapids e Portland Timbers si affrontano in una sfida valida per la MLS, in una fase iniziale della stagione dove costruire continuità è fondamentale per restare agganciati alla parte alta della Western Conference. Entrambe le squadre cercano punti importanti per consolidare identità e ambizioni.

Descrizione Generale della Squadra

I Colorado Rapids arrivano con un rendimento interno discreto, avendo vinto il 55% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per organizzazione difensiva e capacità di sfruttare le palle inattive, elemento spesso decisivo nelle gare equilibrate. Nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto il 50% di vittorie, mostrando però qualche difficoltà nella gestione dei finali.

Ti potrebbe interessare Pronostico Bournemouth vs Sunderland Premier League 18 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

I Portland Timbers presentano numeri leggermente superiori, con il 60% di vittorie nelle ultime gare disputate. In trasferta mantengono una percentuale intorno al 45%, segnale di buona competitività anche lontano dal proprio stadio. La squadra si caratterizza per intensità sulle fasce e rapidità nelle transizioni offensive.

Forma e Statistiche Recenti

Colorado Rapids: G, L, G, L, G

Portland Timbers: G, G, L, G, L

Risultati Precedenti

Portland Timbers 2-1 Colorado Rapids

Colorado Rapids 1-1 Portland Timbers

Portland Timbers 3-2 Colorado Rapids

Giocatori Chiave

Nei Colorado Rapids, l’attaccante Rafael Navarro rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua presenza in area e alla capacità di finalizzare su cross e seconde palle.

Ti potrebbe interessare Zouma volta pagina e riparte dagli Emirati: firma con l’Al-Wasl Calcio Estero

Per i Portland Timbers, l’uomo chiave è Felipe Mora, centravanti esperto e abile nel muoversi tra i difensori, capace di colpire anche con poche occasioni a disposizione.

Fattori da Considerare

Campo: Il Colorado tende a esprimersi meglio in casa, dove l’altitudine può rappresentare un fattore fisico importante nel corso dei novanta minuti.

Ti potrebbe interessare Pronostico FC Dallas vs Nashville SC 28 Febbraio 2026 MLS Calcio Estero

Clima: A fine febbraio le condizioni a Denver possono essere fredde, elemento che potrebbe incidere sul ritmo e favorire una gara più fisica.

Infortuni e Sostituzioni: La profondità delle rose sarà determinante, soprattutto nella seconda metà di gara, quando l’intensità potrebbe calare.

Predizione

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni ma anche attente a non concedere spazi. Il Colorado Rapids potrebbe sfruttare il fattore campo e l’altitudine per mantenere ritmo e intensità elevati.

I Portland Timbers, però, appaiono leggermente più continui nei risultati recenti e più incisivi nelle transizioni offensive, qualità che potrebbe fare la differenza.

Considerando forma recente ed equilibrio complessivo, il pronostico tende verso una gara molto bilanciata. Pronostico finale: pareggio 1-1, con entrambe le squadre protagoniste ma senza un netto predominio.