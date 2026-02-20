 Salta al contenuto
Pronostico Coleraine vs Ballymena – NIFL Premiership – 20 Febbraio 2026

Coleraine vs Ballymena

La sfida tra Coleraine FC e Ballymena United, valida per la NIFL Premiership (massima divisione dell’Irlanda del Nord), in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella corsa alla parte alta della classifica e nella definizione della zona playoff.

Il match si disputerà al The Showgrounds di Coleraine, stadio storico con una capienza di circa 3.000 posti, noto per l’ambiente compatto e per le condizioni climatiche spesso rigide nel periodo invernale.

Situazione in Classifica

Dopo circa 26 giornate di campionato:

La differenza di rendimento è visibile, ma nei derby regionali il fattore emotivo può incidere.

Stato di Forma Recente

Coleraine – Ultime 10 Partite

Il Coleraine è una squadra organizzata, solida in difesa e capace di sfruttare le palle inattive. In casa mantiene un approccio aggressivo fin dai primi minuti.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 1,9

  • Media gol subiti in casa: 1,0

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 60%

Ballymena – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 3

  • Pareggi: 3

  • Sconfitte: 4

  • Media gol segnati: 1,3

  • Media gol subiti: 1,6

  • Percentuale Over 2.5: 55%

Il Ballymena utilizza spesso un sistema compatto, puntando sulle ripartenze e sulla fisicità.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 1,1

  • Media gol subiti: 1,8

  • Clean sheet esterni: 20%

Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un limite evidente.

Confronti Diretti

Negli ultimi 10 incontri ufficiali tra Coleraine e Ballymena:

  • Vittorie Coleraine: 6

  • Vittorie Ballymena: 2

  • Pareggi: 2

  • Media gol totale: 2,7

  • Over 2.5: 60%

Il Coleraine ha mostrato maggiore continuità nei confronti diretti, soprattutto nelle gare casalinghe.

Analisi del Campo: The Showgrounds

The Showgrounds presenta:

  • Terreno naturale spesso pesante nel periodo invernale

  • Pubblico vicino al campo

  • Atmosfera intensa nei derby

Nel mese di febbraio il clima dell’Irlanda del Nord può essere freddo e ventoso, elemento che favorisce squadre fisiche e ben organizzate.

Il Coleraine sfrutta spesso il fattore ambientale per imporre ritmo e pressione.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Coleraine
Tiri medi a partita: 14
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,9

Ballymena
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,4

Il Coleraine crea mediamente più occasioni di qualità.

Solidità Difensiva

Coleraine
Gol concessi: 1,1
Clean sheet: 40%

Ballymena
Gol concessi: 1,6
Clean sheet: 25%

La differenza difensiva è significativa.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Coleraine: 1,8
Ballymena: 1,3

Media Gol Subiti
Coleraine: 1,1
Ballymena: 1,6

Percentuale Vittorie Ultime 10
Coleraine: 50%
Ballymena: 30%

I dati evidenziano un vantaggio statistico per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Coleraine probabilmente:

  • Imposterà pressione alta

  • Sfrutterà palle inattive

  • Cercherà di segnare nel primo tempo

Il Ballymena:

  • Difenderà con blocco medio-basso

  • Proverà a colpire in contropiede

  • Cercherà equilibrio nel centrocampo

La chiave sarà la gestione delle transizioni difensive. Se il Coleraine manterrà compattezza, la superiorità tecnica potrebbe emergere nel corso della gara.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento interno del Coleraine

  • Storico favorevole

  • Maggiore solidità difensiva

  • Difficoltà del Ballymena in trasferta

Il pronostico principale è:

Vittoria Coleraine

Risultato probabile: 2-0

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

  • Under 3.5 gol

  • Coleraine vince senza subire gol

  • Coleraine segna nel primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di NIFL Premiership tra Coleraine e Ballymena presenta un chiaro favorito sulla carta. Il Coleraine mostra maggiore equilibrio tattico, migliore rendimento casalingo e solidità difensiva superiore.

Il Ballymena potrà restare competitivo nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo potrebbero risultare decisivi.

Il Coleraine parte favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

