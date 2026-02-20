Pronostico Coleraine vs Ballymena – NIFL Premiership – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Coleraine FC e Ballymena United, valida per la NIFL Premiership (massima divisione dell’Irlanda del Nord), in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella corsa alla parte alta della classifica e nella definizione della zona playoff.
Il match si disputerà al The Showgrounds di Coleraine, stadio storico con una capienza di circa 3.000 posti, noto per l’ambiente compatto e per le condizioni climatiche spesso rigide nel periodo invernale.
Situazione in Classifica
Dopo circa 26 giornate di campionato:
-
Il Coleraine occupa una posizione in zona playoff, con una media di circa 1,7 punti a partita.
-
Il Ballymena si trova nella parte centrale della classifica, con una media intorno a 1,2 punti per gara.
La differenza di rendimento è visibile, ma nei derby regionali il fattore emotivo può incidere.
Stato di Forma Recente
Coleraine – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 5
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 2
-
Media gol segnati: 1,8
-
Media gol subiti: 1,1
-
Clean sheet: 40%
Il Coleraine è una squadra organizzata, solida in difesa e capace di sfruttare le palle inattive. In casa mantiene un approccio aggressivo fin dai primi minuti.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,9
-
Media gol subiti in casa: 1,0
-
Percentuale vittorie casalinghe: circa 60%
Ballymena – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 4
-
Media gol segnati: 1,3
-
Media gol subiti: 1,6
-
Percentuale Over 2.5: 55%
Il Ballymena utilizza spesso un sistema compatto, puntando sulle ripartenze e sulla fisicità.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 1,1
-
Media gol subiti: 1,8
-
Clean sheet esterni: 20%
Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un limite evidente.
Confronti Diretti
Negli ultimi 10 incontri ufficiali tra Coleraine e Ballymena:
-
Vittorie Coleraine: 6
-
Vittorie Ballymena: 2
-
Pareggi: 2
-
Media gol totale: 2,7
-
Over 2.5: 60%
Il Coleraine ha mostrato maggiore continuità nei confronti diretti, soprattutto nelle gare casalinghe.
Analisi del Campo: The Showgrounds
The Showgrounds presenta:
-
Terreno naturale spesso pesante nel periodo invernale
-
Pubblico vicino al campo
-
Atmosfera intensa nei derby
Nel mese di febbraio il clima dell’Irlanda del Nord può essere freddo e ventoso, elemento che favorisce squadre fisiche e ben organizzate.
Il Coleraine sfrutta spesso il fattore ambientale per imporre ritmo e pressione.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Coleraine
Tiri medi a partita: 14
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,9
Ballymena
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,4
Il Coleraine crea mediamente più occasioni di qualità.
Solidità Difensiva
Coleraine
Gol concessi: 1,1
Clean sheet: 40%
Ballymena
Gol concessi: 1,6
Clean sheet: 25%
La differenza difensiva è significativa.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Coleraine: 1,8
Ballymena: 1,3
Media Gol Subiti
Coleraine: 1,1
Ballymena: 1,6
Percentuale Vittorie Ultime 10
Coleraine: 50%
Ballymena: 30%
I dati evidenziano un vantaggio statistico per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
Il Coleraine probabilmente:
-
Imposterà pressione alta
-
Sfrutterà palle inattive
-
Cercherà di segnare nel primo tempo
Il Ballymena:
-
Difenderà con blocco medio-basso
-
Proverà a colpire in contropiede
-
Cercherà equilibrio nel centrocampo
La chiave sarà la gestione delle transizioni difensive. Se il Coleraine manterrà compattezza, la superiorità tecnica potrebbe emergere nel corso della gara.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Coleraine
-
Storico favorevole
-
Maggiore solidità difensiva
-
Difficoltà del Ballymena in trasferta
Il pronostico principale è:
Vittoria Coleraine
Risultato probabile: 2-0
Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:
-
Under 3.5 gol
-
Coleraine vince senza subire gol
-
Coleraine segna nel primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di NIFL Premiership tra Coleraine e Ballymena presenta un chiaro favorito sulla carta. Il Coleraine mostra maggiore equilibrio tattico, migliore rendimento casalingo e solidità difensiva superiore.
Il Ballymena potrà restare competitivo nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo potrebbero risultare decisivi.
Il Coleraine parte favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.