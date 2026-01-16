La Jupiler Pro League propone la sfida tra Club Brugge KV e RAAL La Louvière, in programma il 16 Gennaio 2026, un incontro che sulla carta vede nettamente favoriti i padroni di casa. Il Club Brugge, da anni protagonista del calcio belga, affronta una squadra neopromossa o comunque di livello inferiore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

La gara si giocherà allo Jan Breydel Stadium, uno degli stadi più temuti del campionato, dove il Club Brugge riesce spesso a imporre ritmo, intensità e qualità tecnica.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Analisi Club Brugge KV

Stato di forma e identità tattica

Il Club Brugge è una delle squadre più complete del Belgio, con una rosa costruita per dominare il campionato e competere anche in Europa. Il gioco si basa su possesso palla, pressing alto e grande velocità sulle corsie laterali.

Il sistema più utilizzato è il 4-3-3, che permette alla squadra di occupare bene tutte le zone del campo e creare superiorità numerica in fase offensiva.

Rendimento casalingo

Al Jan Breydel Stadium, il Club Brugge mantiene numeri di assoluto livello:

Dati medi in casa (ultime stagioni di Jupiler Pro League):

La squadra tende a partire forte, cercando di chiudere la partita già nella prima frazione.

Punti di forza

Qualità tecnica superiore

Intensità e pressing costante Ti potrebbe interessare Pronostico Racing Santander vs Barcelona – Copa del Rey – 15 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Ottima gestione del possesso

Punti deboli

Rischio di cali di concentrazione con vantaggio ampio

Qualche spazio con linea difensiva alta

Analisi RAAL La Louvière

Stato di forma e approccio tattico

La RAAL La Louvière affronta questa trasferta con l’obiettivo principale di limitare i danni e cercare di restare in partita il più a lungo possibile. La squadra basa il proprio gioco su compattezza difensiva e sacrificio collettivo.

Il modulo più utilizzato è il 4-4-2, che diventa spesso un 5-4-1 in fase di non possesso contro squadre superiori.

Rendimento in trasferta

Lontano dal proprio stadio, La Louvière fatica a mantenere continuità:

Dati medi in trasferta (ultime stagioni tra Jupiler Pro League e categorie inferiori):

Vittorie: circa 20%

Pareggi: 25%

Sconfitte: 55%

Gol segnati: 0.9 a partita

Gol subiti: 1.8 a partita

La squadra soffre particolarmente contro avversari che mantengono il controllo del gioco.

Punti di forza

Spirito di sacrificio

Organizzazione difensiva bassa

Buona applicazione tattica

Punti deboli

Differenza tecnica evidente

Difficoltà a creare occasioni offensive

Precedenti diretti e contesto

I precedenti diretti tra le due squadre sono limitati, ma storicamente:

Club Brugge quasi sempre vincente in casa

Ampio dominio territoriale dei padroni di casa

Punteggi spesso netti

Il divario tecnico resta un fattore determinante.

Analisi del campo e condizioni ambientali

Il Jan Breydel Stadium a gennaio presenta:

Temperature rigide

Campo in buone condizioni

Atmosfera molto intensa

Condizioni che favoriscono:

Squadre aggressive

Ritmi alti

Pressione costante sugli avversari

Grafica statistica – Media gol partita

Media gol complessivi:

Club Brugge in casa: 3.1

RAAL La Louvière in trasferta: 2.7

Probabilità stimata:

Over 2.5: circa 62%

Under 2.5: circa 38%

Grafica comparativa – Possesso e tiri

Possesso palla medio:

Club Brugge: 60%

RAAL La Louvière: 42%

Tiri a partita:

Club Brugge: 16

RAAL La Louvière: 9

Numeri che evidenziano un netto dominio dei padroni di casa.

Pronostico finale Club Brugge KV vs RAAL La Louvière

Considerando:

Differenza tecnica

Fattore campo

Statistiche stagionali

Pronostico consigliato:

Vittoria Club Brugge

Over 2.5 gol

Club Brugge segna nel primo tempo

Risultato esatto più probabile: 3-0 oppure 3-1 Club Brugge

Conclusione

La partita tra Club Brugge KV e RAAL La Louvière del 16 Gennaio 2026 in Jupiler Pro League appare fortemente sbilanciata a favore dei padroni di casa. Il Club Brugge ha tutte le carte in regola per controllare il match dall’inizio alla fine, mentre La Louvière dovrà affidarsi a una prova difensiva quasi perfetta per restare in partita.