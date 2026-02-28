Pronostico Chicago Fire vs CF Montreal 28 Febbraio 2026 MLS

Il 28 febbraio 2026, Chicago Fire e CF Montreal si affrontano in una sfida valida per la MLS, in una fase iniziale della stagione dove trovare continuità è fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni della Eastern Conference. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per costruire fiducia e stabilità.

Descrizione Generale della Squadra

Il Chicago Fire arriva con un rendimento interno discreto, avendo vinto il 55% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per intensità e qualità individuale in fase offensiva, ma talvolta concede spazi difensivi nei momenti chiave. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 50% di vittorie, mostrando una certa alternanza nei risultati.

Il CF Montreal presenta numeri simili, con il 50% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta la percentuale si attesta intorno al 40%, segnale di competitività ma con qualche difficoltà nel mantenere continuità lontano da casa. La squadra punta su gioco verticale e transizioni rapide.

Forma e Statistiche Recenti

Chicago Fire: G, L, G, L, G

CF Montreal: G, L, G, L, G

Risultati Precedenti

CF Montreal 1-1 Chicago Fire

Chicago Fire 2-1 CF Montreal

CF Montreal 2-0 Chicago Fire

Giocatori Chiave

Nel Chicago Fire, l’esterno offensivo Xherdan Shaqiri rappresenta il principale riferimento creativo, capace di incidere con giocate individuali e tiri dalla distanza.

Per il CF Montreal, l’attaccante Matías Cóccaro è il punto di riferimento in area di rigore, grazie alla sua energia e capacità di finalizzazione.

Fattori da Considerare

Campo: Il Chicago Fire tende a esprimersi meglio in casa, dove mantiene maggiore intensità e fiducia.

Clima: Le condizioni climatiche a Chicago a fine febbraio possono essere fredde e ventose, elemento che potrebbe influire sul ritmo della gara.

Infortuni e Sostituzioni: La profondità delle rose potrebbe risultare decisiva nella seconda metà del match, soprattutto se la partita resterà equilibrata.

Predizione

La gara si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni. Il Chicago Fire potrebbe sfruttare il fattore campo per partire con maggiore aggressività.

Il CF Montreal, però, ha dimostrato di poter colpire in contropiede e rendere il match aperto fino all’ultimo minuto.

Considerando forma recente ed equilibrio complessivo, il pronostico tende verso una sfida molto bilanciata. Pronostico finale: pareggio 1-1, con entrambe le squadre protagoniste in fase offensiva.