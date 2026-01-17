Pronostico Chelsea vs Brentford 17 Gennaio 2026
Il match tra Chelsea e Brentford si disputerà il 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stamford Bridge di Londra, per la Premier League. È un derby londinese che mette a confronto una squadra in cerca di rilancio, il Chelsea, contro un Brentford in ottima forma, protagonista di un’ottima stagione finora.
Descrizione Generale del Team
Chelsea:
Il Chelsea sta vivendo una stagione complessa, con risultati altalenanti e cambi di guida tecnica. In casa ha faticato a imporsi con continuità, mostrando lacune sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco. La squadra ha bisogno di punti per risalire in classifica e ritrovare fiducia.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Brentford:
Il Brentford sta disputando una delle sue migliori stagioni in Premier League. È solido, concreto e molto efficace in trasferta, dove ha ottenuto risultati prestigiosi. I Bees sono reduci da diversi risultati utili consecutivi, compresi tre successi nelle ultime quattro visite a Stamford Bridge.
Forme e Statistiche Recenti
Chelsea: P, N, P, G, P
Brentford: G, G, N, G, N
Risultati Precedenti
Negli scontri diretti recenti, il Brentford ha spesso sorpreso il Chelsea, con diversi pareggi e vittorie esterne. Le partite sono state in genere molto equilibrate e combattute.
Giocatori Chiave
Chelsea: Il reparto offensivo ruoterà intorno alla creatività dei centrocampisti, ma servirà maggiore concretezza per superare una difesa ben organizzata come quella del Brentford.
Brentford: Igor Thiago è l’uomo più pericoloso in attacco. La sua presenza fisica e il senso del gol lo rendono fondamentale nelle ripartenze e nelle azioni in profondità.
Fattori da Considerare
-
Forma Recente: Brentford è in un momento positivo, mentre il Chelsea è alla ricerca di stabilità.
-
Testa a Testa: I precedenti premiano Brentford, che si è dimostrato più efficace nei derby recenti.
-
Fattore Campo: Stamford Bridge potrebbe non bastare per invertire la tendenza se il Chelsea non cambia ritmo.
Previsione
Il Brentford parte leggermente favorito, forte della propria forma attuale e del recente rendimento nei derby contro il Chelsea. I padroni di casa possono comunque dire la loro se riusciranno a trovare equilibrio tra difesa e attacco. Si prevede una partita combattuta, con gol da entrambe le parti.
Risultato suggerito: 1‑1 o 1‑2 per Brentford, con probabile Over 2,5 gol e entrambe le squadre a segno (BTTS).