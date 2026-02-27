Pronostico Chateauroux vs Paris 13 Atletico – National – 27 Febbraio 2026
La sfida tra Chateauroux e Paris 13 Atletico, valida per il campionato National francese, in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto importante nella parte centrale della classifica. Due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla necessità di continuità in una fase decisiva della stagione.
Il match si giocherà allo Stade Gaston Petit, impianto storico che spesso favorisce le squadre organizzate e solide dal punto di vista difensivo.
Stato di Forma e Dati Statistici
Chateauroux
Il Chateauroux è una squadra che basa il proprio gioco su compattezza e organizzazione difensiva. In casa tende a mantenere un ritmo controllato, cercando di sfruttare le ripartenze e le palle inattive.
Dati medi stagionali recenti in National:
-
Gol segnati a partita: 1.1
-
Gol subiti a partita: 1.0
-
Possesso palla medio: 50%
-
Tiri medi a partita: 10.5
-
Expected Goals (xG) medio: 1.20
Il rendimento interno è generalmente positivo, con una percentuale di punti conquistati in casa superiore al 58%.
Punti di forza:
-
Solidità difensiva
-
Buona gestione dei ritmi
-
Efficacia sulle palle inattive
Punti critici:
-
Limitata produzione offensiva
-
Difficoltà nel recuperare situazioni di svantaggio
Paris 13 Atletico
Il Paris 13 Atletico si distingue per un approccio più dinamico, con ricerca costante delle corsie laterali e pressione organizzata.
Dati medi stagionali recenti in National:
-
Gol segnati a partita: 1.3
-
Gol subiti a partita: 1.4
-
Possesso palla medio: 48%
-
Tiri medi a partita: 11.8
-
Expected Goals (xG) medio: 1.35
In trasferta la squadra tende a concedere qualcosa in più, ma resta pericolosa in contropiede.
Punti di forza:
-
Intensità offensiva
-
Buona qualità sugli esterni
-
Capacità di creare occasioni in transizione
Punti critici:
-
Fragilità difensiva
-
Calo nei secondi tempi
Confronto Statistico
Produzione Offensiva Media
Chateauroux ███████████ 1.1
Paris 13 Atletico █████████████ 1.3
Gol Subiti
Chateauroux ██████████ 1.0
Paris 13 Atletico █████████████ 1.4
Expected Goals (xG)
Chateauroux ███████████ 1.20
Paris 13 Atletico █████████████ 1.35
Possesso Medio
Chateauroux ████████████ 50%
Paris 13 Atletico ██████████ 48%
Analisi Tattica
Il Chateauroux dovrebbe impostare la gara su:
-
Blocco compatto
-
Ricerca delle ripartenze
-
Attenzione sulle seconde palle
Il Paris 13 Atletico potrebbe rispondere con:
-
Pressione sulle corsie laterali
-
Maggiore verticalità
-
Intensità nei duelli
La chiave sarà l’equilibrio tra fase difensiva e transizioni rapide.
Analisi del Campo: Stade Gaston Petit
Lo Stade Gaston Petit è uno stadio che favorisce partite tattiche e spesso a punteggio contenuto.
Storicamente:
-
Il Chateauroux ottiene oltre il 58% dei punti in casa
-
Le partite interne hanno una media gol intorno a 2.1
-
Il primo tempo è spesso equilibrato
Le dimensioni del campo favoriscono un gioco organizzato e poco dispersivo.
Precedenti Recenti
Negli ultimi confronti ufficiali:
-
Vittorie Chateauroux: 2
-
Vittorie Paris 13 Atletico: 2
-
Pareggi: 2
-
Media gol: 2.0 per partita
Le sfide tra queste due squadre risultano generalmente equilibrate.
Scenario Probabile
Primo tempo:
Fase di studio con ritmi controllati e poche occasioni.
Secondo tempo:
Maggiore apertura del gioco, soprattutto se il risultato resta in equilibrio.
La partita potrebbe essere decisa da un episodio su palla inattiva.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Maggiore solidità difensiva del Chateauroux
-
Fragilità esterna del Paris 13 Atletico
-
Tendenza a punteggi contenuti
Pronostico principale: Vittoria Chateauroux
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-0
Conclusione
La sfida tra Chateauroux e Paris 13 Atletico del 27 febbraio 2026 nel National francese si presenta equilibrata ma leggermente favorevole ai padroni di casa. La maggiore solidità difensiva del Chateauroux e il fattore campo rappresentano elementi determinanti.
Il Paris 13 Atletico potrà restare competitivo grazie alla propria intensità offensiva, ma la gestione tattica e l’organizzazione dei padroni di casa potrebbero fare la differenza nel corso dei novanta minuti.