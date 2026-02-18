Pronostico Catania vs Trapani 18 Febbraio 2026 Serie C Girone C

Il 18 febbraio 2026 il Catania ospita il Trapani in un derby siciliano valido per la Serie C – Girone C, una sfida che va oltre la semplice classifica. L’atmosfera si preannuncia calda, con due squadre che vivono questo confronto come un appuntamento cruciale sia per motivi sportivi sia per orgoglio territoriale.

Il Catania punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre il Trapani cerca punti pesanti per restare agganciato alla parte alta e non perdere contatto con le prime.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Catania ha vinto il 65% delle ultime partite casalinghe, mostrando solidità difensiva e grande intensità nei secondi tempi. In casa tende ad aumentare pressione e ritmo, soprattutto nei momenti chiave.

Il Trapani ha ottenuto risultati positivi nel 55% delle ultime trasferte, dimostrando organizzazione tattica e buona capacità di ripartenza. Tuttavia, ha subito gol nel 60% delle gare esterne recenti.

Forma e Statistiche Recenti

Catania: G, G, L, G, L

Trapani: G, L, G, G, L

Risultati Anteriores

Trapani 1-1 Catania

Catania 2-0 Trapani

Trapani 2-1 Catania

Giocatori Chiave

Nel Catania spicca Cosimo Chiricò, esterno offensivo tecnico e imprevedibile, capace di creare superiorità numerica e occasioni decisive.

Per il Trapani attenzione a Facundo Lescano, attaccante con buon senso del gol e abile nel muoversi tra i difensori.

Fattori da Considerare

Campo: Il Massimino rappresenta un fattore importante, con il Catania che aumenta intensità e pressione davanti al proprio pubblico.

Clima: Temperature miti intorno ai 12-14°C favoriranno una gara dinamica e tecnica.

Lesioni e Sostituzioni: Il Catania arriva con formazione quasi completa, mentre il Trapani potrebbe avere un dubbio a centrocampo per affaticamento.

Predizione

Il derby si preannuncia equilibrato e carico di tensione. Il Catania potrebbe cercare di imporre ritmo fin dai primi minuti, sfruttando la spinta del pubblico e la maggiore solidità casalinga.

Il Trapani, però, ha dimostrato di saper competere anche in trasferta e potrebbe rendere la gara molto combattuta, soprattutto nelle transizioni offensive.

Considerando rendimento interno, precedenti e continuità recente, il pronostico è per una vittoria di misura del Catania, con risultato possibile 1-0 o 2-1 in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.