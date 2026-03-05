La sfida tra Casertana e Salernitana, valida per il campionato di Serie C Girone C, in programma il 05 marzo 2026, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata. Si tratta di un derby campano che porta sempre grande intensità, pressione sugli spalti e una forte rivalità storica tra le due squadre.
Entrambi i club arrivano alla partita con obiettivi importanti. La Casertana punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre la Salernitana ambisce a rimanere nella zona promozione.
Analisi della Casertana
La Casertana ha costruito la propria stagione su una squadra molto compatta, con un gioco organizzato e una buona capacità di difendere il risultato.
Stato di forma recente
Ultime 5 partite
Vittorie: 2
Pareggi: 2
Sconfitte: 1
Gol segnati: 6
Gol subiti: 4
La squadra ha dimostrato una certa solidità difensiva, soprattutto nelle partite casalinghe.
Statistiche stagionali
Partite giocate: 28
Vittorie: 10
Pareggi: 9
Sconfitte: 9
Gol fatti: 32
Gol subiti: 31
Media gol segnati: 1.14 a partita
Media gol concessi: 1.10 a partita
Sistema di gioco
La Casertana utilizza frequentemente un 3-4-2-1, che permette alla squadra di mantenere compattezza difensiva e allo stesso tempo creare superiorità sulle fasce.
Il gioco si basa molto sulle ripartenze e sulla velocità degli esterni.
Analisi della Salernitana
La Salernitana possiede una rosa con grande qualità tecnica e maggiore esperienza rispetto alla maggior parte delle squadre del girone.
Il club granata ha uno degli attacchi più produttivi del campionato.
Stato di forma recente
Ultime 5 partite
Vittorie: 3
Pareggi: 1
Sconfitte: 1
Gol segnati: 9
Gol subiti: 5
Statistiche stagionali
Partite giocate: 28
Vittorie: 15
Pareggi: 7
Sconfitte: 6
Gol fatti: 41
Gol subiti: 27
Media gol segnati: 1.46 a partita
Media gol concessi: 0.96 a partita
Struttura tattica
La Salernitana tende ad utilizzare un 4-3-3, con forte pressione offensiva e un possesso palla più elevato rispetto alla media della Serie C.
La squadra cerca spesso di dominare il gioco attraverso il controllo del centrocampo.
Confronto statistico tra le squadre
Produzione offensiva
Casertana
Gol segnati: ███████████████ 32
Salernitana
Gol segnati: █████████████████████ 41
Solidità difensiva
Casertana
Gol subiti: ████████████████ 31
Salernitana
Gol subiti: █████████████ 27
Possesso medio palla
Casertana: 47%
Salernitana: 54%
Tiri medi a partita
Casertana: 10
Salernitana: 13
Fattore campo
La Casertana ha costruito gran parte dei suoi risultati davanti al proprio pubblico.
Rendimento casalingo Casertana
Partite: 14
Vittorie: 7
Pareggi: 4
Sconfitte: 3
Gol fatti: 19
Gol subiti: 12
Rendimento in trasferta Salernitana
Partite: 14
Vittorie: 6
Pareggi: 4
Sconfitte: 4
Gol fatti: 20
Gol subiti: 16
Questo dimostra che la Salernitana mantiene comunque una buona competitività anche lontano da casa.
Giocatori chiave
Casertana
Attaccante principale: 10 gol stagionali
Centrocampista creativo: leader negli assist
Difensore centrale: pilastro della linea difensiva
Salernitana
Attaccante titolare: 13 gol stagionali
Ala offensiva: 7 gol e 6 assist
Centrocampista regista: controllo del ritmo di gioco
Precedenti tra Casertana e Salernitana
Ultimi 5 incontri
Vittorie Salernitana: 3
Vittorie Casertana: 1
Pareggi: 1
Gol totali segnati negli ultimi confronti: 12
Le partite tra queste due squadre sono spesso combattute e con grande intensità.
Analisi tattica della partita
La chiave della partita sarà probabilmente il controllo del centrocampo.
La Casertana cercherà di difendersi con ordine e sfruttare le ripartenze veloci. La Salernitana invece proverà a dominare il possesso palla e creare occasioni attraverso il gioco sugli esterni.
Se la Salernitana riuscirà ad imporre il proprio ritmo, potrebbe creare diverse opportunità offensive.
Probabilità della partita
Vittoria Casertana: 28%
Pareggio: 32%
Vittoria Salernitana: 40%
Pronostico finale
Considerando la qualità della rosa, lo stato di forma e la capacità offensiva, la Salernitana parte leggermente favorita, ma il fattore derby e il campo della Casertana possono rendere la partita molto equilibrata.
Pronostico principale
Salernitana vincente o pareggio
Possibile risultato
Casertana 1 – 2 Salernitana
Suggerimenti per le scommesse
Doppia chance Salernitana o pareggio
Over 1.5 gol
Entrambe le squadre segnano
Conclusione
Il derby tra Casertana e Salernitana promette spettacolo e grande intensità. La Salernitana arriva con maggiore qualità offensiva e una classifica migliore, ma la Casertana ha dimostrato più volte di essere una squadra difficile da affrontare in casa.
Gli appassionati possono aspettarsi una gara combattuta, con momenti di grande tensione e un equilibrio che potrebbe rompersi solo negli ultimi minuti.