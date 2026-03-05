Pronostico Casarano vs Siracusa

La Serie C italiana – Girone C propone una sfida molto interessante tra Casarano e Siracusa, due squadre che stanno cercando di consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica. Il match si disputerà allo Stadio Giuseppe Capozza di Casarano, un campo dove la squadra di casa riesce spesso a esprimere grande intensità grazie al sostegno del pubblico.
Questo incontro rappresenta un momento importante della stagione, soprattutto perché entrambe le squadre puntano a ottenere punti preziosi nella corsa ai playoff promozione. Analizziamo quindi la forma delle due squadre, i dati statistici e i fattori che potrebbero influenzare il risultato finale.
Analisi del Casarano
Il Casarano è una squadra che negli ultimi anni ha costruito la propria identità su una struttura difensiva solida e su un gioco molto organizzato. Il club pugliese tende a mantenere linee compatte e a sfruttare le occasioni attraverso il gioco sugli esterni e i calci piazzati.
La squadra mostra spesso un rendimento migliore nelle partite casalinghe, dove riesce a mantenere un ritmo elevato per tutta la gara.
Statistiche stagionali Casarano
Partite giocate: 26
Vittorie: 11
Pareggi: 8
Sconfitte: 7
Gol segnati: 32
Gol subiti: 27
Media gol segnati: 1.23 a partita
Media gol subiti: 1.04 a partita
Possesso medio: 50%
Focus sui Dati Chiave – Casarano
Produzione offensiva
Gol segnati ████████████ 1.23
Tiri in porta ████████████ 4.8
Occasioni create ████████████ 5.1
Il Casarano riesce a creare un buon numero di occasioni soprattutto nelle partite giocate davanti al proprio pubblico.
Analisi del Siracusa
Il Siracusa è una squadra che negli ultimi anni ha mostrato una crescita importante in termini di organizzazione tattica. Il club siciliano punta molto sulla fase offensiva e sulle ripartenze rapide, cercando di sfruttare la velocità degli attaccanti.
Il Siracusa è spesso una squadra pericolosa in trasferta perché riesce a sfruttare gli spazi lasciati dalle difese avversarie.
Statistiche stagionali Siracusa
Partite giocate: 26
Vittorie: 12
Pareggi: 6
Sconfitte: 8
Gol segnati: 36
Gol subiti: 30
Media gol segnati: 1.38 a partita
Media gol subiti: 1.15 a partita
Possesso medio: 51%
Focus sui Dati Chiave – Siracusa
Prestazioni offensive
Gol segnati █████████████ 1.38
Tiri in porta █████████████ 5.2
Occasioni create █████████████ 5.5
Il Siracusa mostra una produzione offensiva leggermente superiore rispetto al Casarano.
Confronto statistico tra le squadre
Comparazione media per partita
Categoria Casarano Siracusa
Gol segnati 1.23 1.38
Gol subiti 1.04 1.15
Tiri in porta 4.8 5.2
Possesso palla 50% 51%
Grafico comparativo
Produzione offensiva
Casarano ████████████
Siracusa █████████████
Solidità difensiva
Casarano █████████████
Siracusa ███████████
Il Casarano appare leggermente più solido difensivamente, mentre il Siracusa è più incisivo in attacco.
Il fattore campo
Lo Stadio Giuseppe Capozza è uno dei principali punti di forza del Casarano. La squadra pugliese riesce spesso a imporre il proprio ritmo nelle partite casalinghe.
Prestazioni Casarano in casa
Partite in casa: 13
Vittorie: 7
Pareggi: 4
Sconfitte: 2
Gol segnati: 19
Gol subiti: 11
Focus sui Dati Chiave – rendimento interno
Distribuzione risultati
Vittorie ██████████████ 54%
Pareggi ████████ 31%
Sconfitte ████ 15%
Il Casarano riesce spesso a ottenere risultati positivi davanti ai propri tifosi.
Chiavi tattiche della partita
Controllo del centrocampo
Entrambe le squadre cercheranno di controllare il ritmo della partita attraverso il possesso palla.
Pressione offensiva del Siracusa
Il Siracusa proverà a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti nelle transizioni.
Compattezza difensiva del Casarano
La squadra di casa cercherà di limitare gli spazi e colpire in contropiede.
Situazioni da calcio piazzato
Le palle inattive potrebbero avere un ruolo decisivo.
Pronostico Casarano vs Siracusa
Considerando il rendimento recente delle due squadre e il fattore campo, ci si può aspettare una partita molto equilibrata.
Il Casarano potrebbe sfruttare il sostegno del pubblico, mentre il Siracusa ha dimostrato di avere una maggiore capacità offensiva.
Pronostico finale
Casarano 1 – 1 Siracusa
È probabile assistere a una partita tattica e combattuta, con entrambe le squadre capaci di trovare la rete ma senza riuscire a dominare completamente la gara nella sfida di Serie C Girone C.