Pronostico Carlisle vs Scunthorpe 10 Febbraio 2026
Il 10 febbraio 2026, il Carlisle United ospita lo Scunthorpe in una sfida valida per la League Two inglese. L’incontro arriva in una fase importante della stagione, con il Carlisle alla ricerca di continuità per restare agganciato alla zona playoff e lo Scunthorpe impegnato a conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Il contesto rende la partita particolarmente combattuta.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Descrizione Generale delle Squadre
Il Carlisle ha mostrato un rendimento piuttosto solido in casa, dove ha raccolto circa il 63% dei punti stagionali. La squadra tende a mantenere un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva, riuscendo spesso a gestire i momenti chiave delle partite davanti al proprio pubblico.
Lo Scunthorpe, invece, fatica maggiormente in trasferta, con risultati positivi ottenuti in circa il 40% delle gare lontano da casa. La squadra mostra spirito combattivo, ma concede spesso qualcosa sul piano difensivo, soprattutto nei secondi tempi.
Forma e Statistiche Recenti
Carlisle: G, G, L, G, L
Scunthorpe: L, L, G, L, G
Risultati dei Precedenti Incontri
Carlisle 2-0 Scunthorpe
Scunthorpe 1-1 Carlisle
Carlisle 3-1 Scunthorpe
Giocatori Chiave
Nel Carlisle, il giocatore più incisivo è Jordan Gibson, esterno offensivo capace di creare occasioni con velocità e dribbling. Il suo contributo può risultare decisivo soprattutto sulle corsie laterali.
Per lo Scunthorpe, spicca Callum Roberts, attaccante che rappresenta il principale riferimento offensivo e che può rendersi pericoloso anche con poche opportunità.
Fattori da Considerare
-
Campo: Il Carlisle in casa riesce spesso a imporre il proprio ritmo, sfruttando il sostegno del pubblico.
-
Clima: Le condizioni invernali potrebbero rendere il campo più pesante, favorendo una partita fisica.
-
Infortuni e Sostituzioni: Eventuali assenze in difesa per lo Scunthorpe potrebbero incidere sulla tenuta complessiva del reparto arretrato.
Predizione
Il Carlisle parte con un vantaggio legato al fattore campo e a una forma recente più convincente. La squadra di casa cercherà di controllare la gara fin dalle prime battute, limitando i rischi.
Lo Scunthorpe proverà a restare compatto e a colpire in contropiede, ma potrebbe faticare a reggere l’intensità per tutta la durata del match.
Considerando forma, precedenti e rendimento casalingo, il Carlisle appare favorito. Il segno 1 è una scelta solida, con Under 2.5 come opzione coerente con una gara equilibrata ma gestita dai padroni di casa.