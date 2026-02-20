Pronostico Cambuur vs Waalwijk 20 Febbraio 2026 Eerste Divisie

Il 20 febbraio 2026, Cambuur e Waalwijk si affrontano in una sfida valida per la Eerste Divisie, in un momento importante della stagione regolare. Con la corsa ai playoff e alle posizioni di vertice ancora aperta, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per consolidare i propri obiettivi. Il fattore campo potrebbe avere un peso specifico in una gara che si preannuncia intensa.

Descrizione Generale della Squadra

Il Cambuur sta attraversando un periodo positivo, soprattutto in casa, dove ha vinto il 65% delle ultime partite casalinghe. La squadra mostra un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con una media realizzativa costante. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha conquistato il 60% di vittorie, segnale di continuità e fiducia crescente.

Ti potrebbe interessare Pronostico Villefranche vs Dijon – Francia National – 20 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Il Waalwijk presenta un rendimento più altalenante, con il 50% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta, la percentuale si abbassa al 35%, evidenziando alcune difficoltà nel mantenere compattezza lontano dal proprio stadio. Tuttavia, la squadra ha dimostrato di saper colpire in contropiede con rapidità.

Forma e Statistiche Recenti

Cambuur: G, G, L, G, L

Waalwijk: G, L, G, L, G

Risultati Precedenti

Waalwijk 1-1 Cambuur

Cambuur 2-1 Waalwijk

Waalwijk 2-0 Cambuur

Giocatori Chiave

Nel Cambuur, l’attaccante Roberts Uldriķis rappresenta il principale riferimento offensivo. La sua presenza fisica e la capacità di finalizzazione possono fare la differenza contro una difesa che talvolta concede spazi centrali.

Ti potrebbe interessare Pronostico Brest vs Olympique Marseille – Ligue 1 – 20 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Per il Waalwijk, il giocatore più influente è Michiel Kramer, centravanti esperto e abile nel gioco aereo. La sua capacità di sfruttare cross e palle inattive potrebbe risultare decisiva in una gara equilibrata.

Fattori da Considerare

Campo: Il Cambuur è particolarmente solido in casa, dove mantiene alte percentuali di vittoria e una media gol positiva.

Ti potrebbe interessare Pronostico Otelul vs UTA Arad 20 Febbraio 2026 Superliga Pronostici Calcio

Clima: Le condizioni nei Paesi Bassi a febbraio possono essere fredde e ventose, fattore che potrebbe influire sulla precisione dei lanci lunghi e dei cross.

Infortuni e Sostituzioni: Eventuali assenze nel reparto difensivo del Waalwijk potrebbero incidere sull’equilibrio del match, mentre il Cambuur dovrebbe presentarsi con la formazione tipo.

Predizione

Il Cambuur parte leggermente favorito grazie al rendimento interno e alla maggiore continuità mostrata nelle ultime settimane. Se riuscirà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare le occasioni create nei primi minuti, potrà indirizzare la gara a proprio favore.

Il Waalwijk, però, ha dimostrato di essere pericoloso nelle ripartenze e sulle palle inattive, elementi che potrebbero rendere il match più equilibrato del previsto.

Considerando forma recente, fattore campo e percentuali di rendimento, il pronostico pende verso i padroni di casa. Pronostico finale: Cambuur vincente 2-1, in una partita combattuta e con occasioni da entrambe le parti.