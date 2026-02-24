Pronostico Cambuur vs FC Eindhoven – Eerste Divisie – 24 Febbraio 2026
Il 24 febbraio 2026 la Eerste Divisie olandese propone un confronto interessante tra Cambuur e FC Eindhoven, due squadre con obiettivi ben definiti nella parte alta e centrale della classifica.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Cambuur punta con decisione ai playoff promozione, mentre l’FC Eindhoven cerca continuità per restare agganciato alla zona spareggi. La Eerste Divisie è un campionato noto per l’alto numero di reti e per l’intensità offensiva, fattore che rende questa partita particolarmente intrigante dal punto di vista statistico.
Situazione di Classifica
Dopo circa 27 giornate:
Cambuur
-
Media punti: 1,74 a partita
-
Gol segnati: 58
-
Gol subiti: 36
-
Differenza reti: +22
-
Miglior attacco tra le prime 4
FC Eindhoven
-
Media punti: 1,41 a partita
-
Gol segnati: 49
-
Gol subiti: 47
-
Differenza reti: +2
Cambuur si distingue per equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mentre Eindhoven mostra maggiore discontinuità.
Analisi Offensiva
Media Gol a Partita
Cambuur
██████████████████ 2,15
FC Eindhoven
████████████████ 1,81
Tiri Medi
Cambuur: 16,4
Eindhoven: 14,7
Cambuur costruisce molto sulle fasce e mantiene pressione costante nei primi 60 minuti.
Analisi Difensiva
Media Gol Subiti
Cambuur
██████████ 1,33
FC Eindhoven
██████████████ 1,74
Il dato evidenzia una maggiore solidità difensiva dei padroni di casa.
Rendimento Casa e Trasferta
Cambuur in Casa
-
73% dei punti ottenuti al Cambuur Stadion
-
Media gol segnati: 2,38
-
Over 2.5 verificato nel 68% delle gare interne
Il fattore campo rappresenta uno degli elementi chiave della stagione del Cambuur.
FC Eindhoven in Trasferta
-
Media gol segnati fuori casa: 1,59
-
Subisce gol nel 78% delle trasferte
-
Over 2.5 fuori casa: 71%
Eindhoven mantiene un approccio offensivo anche lontano dal proprio stadio.
Analisi Tattica
Cambuur
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Ampiezza offensiva
-
Pressione alta
-
Inserimenti continui dei centrocampisti
Punti critici:
-
Linea difensiva talvolta alta
-
Spazi concessi sulle transizioni rapide
FC Eindhoven
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Velocità negli esterni
-
Buona capacità realizzativa
Punti critici:
-
Fragilità sui calci piazzati
-
Difficoltà nel mantenere equilibrio difensivo
Analisi del Campo – Cambuur Stadion
Il Cambuur Stadion favorisce:
-
Ritmi elevati
-
Squadre propositive
-
Partite con molte occasioni
Il pubblico incide notevolmente nei momenti decisivi, soprattutto nei secondi tempi.
Indicatori Statistici
Over 2.5:
-
Cambuur: 74%
-
FC Eindhoven: 72%
Gol entrambe le squadre:
-
Cambuur: 63%
-
FC Eindhoven: 67%
I numeri suggeriscono un’alta probabilità di una partita con almeno tre reti complessive.
Scenario Probabile
-
Cambuur dominante nel possesso
-
Eindhoven pronto a colpire in ripartenza
-
Ritmo alto già nei primi 20 minuti
-
Possibile gara aperta fino al termine
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Cambuur
-
Percentuali Over elevate
-
Maggiore equilibrio difensivo dei padroni di casa
Pronostico principale:
Over 2.5
Alternative valide:
-
Cambuur vincente
-
Gol entrambe le squadre
-
Cambuur Over 1.5 gol squadra
Risultato esatto probabile: 3-1 oppure 3-2
Conclusione
La partita del 24 febbraio 2026 tra Cambuur e FC Eindhoven in Eerste Divisie si presenta come una delle gare più promettenti in termini di spettacolo offensivo.
Le statistiche evidenziano una forte propensione alle reti da parte di entrambe le squadre, con un leggero vantaggio per il Cambuur grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva. Una sfida che, numeri alla mano, ha elevate probabilità di regalare gol e intensità per tutti i 90 minuti.