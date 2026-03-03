La sfida tra Cambuur e Almere City, in programma il 03 marzo 2026 e valida per la Eerste Divisie olandese, rappresenta un confronto diretto di grande importanza nella corsa ai playoff promozione. La seconda divisione dei Paesi Bassi è tradizionalmente un campionato ad alta intensità offensiva, con medie gol tra le più elevate d’Europa.

Cambuur punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre Almere City cerca continuità per restare agganciato alla lotta promozione.

Situazione di Classifica

Dopo 28 giornate:

Cambuur

Posizione: 4ª

Punti: 52

Differenza reti: +17

Almere City

Posizione: 7ª

Punti: 45

Differenza reti: +9

Il margine tra le due squadre è ridotto e una vittoria potrebbe modificare significativamente la classifica.

Analisi del Cambuur

Cambuur si distingue per un calcio offensivo, con costruzione rapida e grande utilizzo delle corsie laterali.

Media stagionale Cambuur

Gol segnati: 1.96 a partita

Gol subiti: 1.32

Tiri medi: 14.8

Possesso medio: 54%

Media punti in casa: 2.00

Grafico rendimento offensivo Cambuur

Gol segnati

████████████████████

Gol subiti

██████████████

Il Cambuur segna nel 86% delle partite casalinghe e mantiene ritmo elevato nei secondi tempi.

Analisi dell’Almere City

Almere City è una squadra più pragmatica, capace di adattarsi agli avversari e sfruttare le ripartenze.

Media stagionale Almere City

Gol segnati: 1.61 a partita

Gol subiti: 1.29

Tiri medi: 12.1

Possesso medio: 50%

Media punti in trasferta: 1.42

Grafico rendimento Almere

Gol segnati

████████████████

Gol subiti

█████████████

Almere mostra equilibrio ma soffre contro squadre con pressing alto e ritmo sostenuto.

Analisi del Campo: Cambuur Stadion

Dati casalinghi Cambuur:

Media gol totali: 3.1

Over 2.5 frequente nel 64% delle gare interne

Vittorie interne: 61%

Il campo favorisce partite aperte e dinamiche.

Confronto Diretto

Negli ultimi 5 confronti:

Cambuur vittorie: 2

Almere vittorie: 2

Pareggi: 1

Media gol totale: 3.0

Le partite tra queste due squadre tendono ad avere diverse reti.

Chiavi della Partita

Pressione iniziale Cambuur Capacità Almere di sfruttare spazi Gestione delle transizioni Intensità nel secondo tempo

Se il ritmo resterà alto, aumenteranno le probabilità di una gara con almeno tre reti complessive.

Scenario Probabile

Partita aperta

Entrambe le squadre a segno

Ritmo alto e numerose occasioni

La natura offensiva della Eerste Divisie favorisce match spettacolari.

Pronostico Finale

Pronostico principale: Over 2.5

Alternativa: Entrambe le squadre segnano

Opzione risultato: Cambuur vincente

Risultato probabile: Cambuur 3-2 Almere City oppure 2-1

Conclusione

Il match del 03 marzo 2026 di Eerste Divisie tra Cambuur e Almere City promette spettacolo e intensità offensiva. Le statistiche stagionali indicano due squadre produttive in attacco e non sempre impeccabili in difesa.

Il contesto, il fattore campo e le medie gol suggeriscono una partita dinamica, con elevata probabilità di reti da entrambe le parti.