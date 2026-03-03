Pronostico Cambuur vs Almere City Eerste Divisie 03 Marzo 2026
La sfida tra Cambuur e Almere City, in programma il 03 marzo 2026 e valida per la Eerste Divisie olandese, rappresenta un confronto diretto di grande importanza nella corsa ai playoff promozione. La seconda divisione dei Paesi Bassi è tradizionalmente un campionato ad alta intensità offensiva, con medie gol tra le più elevate d’Europa.
Cambuur punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre Almere City cerca continuità per restare agganciato alla lotta promozione.
Situazione di Classifica
Dopo 28 giornate:
Cambuur
- Posizione: 4ª
- Punti: 52
- Differenza reti: +17
Almere City
- Posizione: 7ª
- Punti: 45
- Differenza reti: +9
Il margine tra le due squadre è ridotto e una vittoria potrebbe modificare significativamente la classifica.
Analisi del Cambuur
Cambuur si distingue per un calcio offensivo, con costruzione rapida e grande utilizzo delle corsie laterali.
Media stagionale Cambuur
- Gol segnati: 1.96 a partita
- Gol subiti: 1.32
- Tiri medi: 14.8
- Possesso medio: 54%
- Media punti in casa: 2.00
Grafico rendimento offensivo Cambuur
Gol segnati
████████████████████
Gol subiti
██████████████
Il Cambuur segna nel 86% delle partite casalinghe e mantiene ritmo elevato nei secondi tempi.
Analisi dell’Almere City
Almere City è una squadra più pragmatica, capace di adattarsi agli avversari e sfruttare le ripartenze.
Media stagionale Almere City
- Gol segnati: 1.61 a partita
- Gol subiti: 1.29
- Tiri medi: 12.1
- Possesso medio: 50%
- Media punti in trasferta: 1.42
Grafico rendimento Almere
Gol segnati
████████████████
Gol subiti
█████████████
Almere mostra equilibrio ma soffre contro squadre con pressing alto e ritmo sostenuto.
Analisi del Campo: Cambuur Stadion
Dati casalinghi Cambuur:
- Media gol totali: 3.1
- Over 2.5 frequente nel 64% delle gare interne
- Vittorie interne: 61%
Il campo favorisce partite aperte e dinamiche.
Confronto Diretto
Negli ultimi 5 confronti:
- Cambuur vittorie: 2
- Almere vittorie: 2
- Pareggi: 1
- Media gol totale: 3.0
Le partite tra queste due squadre tendono ad avere diverse reti.
Chiavi della Partita
- Pressione iniziale Cambuur
- Capacità Almere di sfruttare spazi
- Gestione delle transizioni
- Intensità nel secondo tempo
Se il ritmo resterà alto, aumenteranno le probabilità di una gara con almeno tre reti complessive.
Scenario Probabile
- Partita aperta
- Entrambe le squadre a segno
- Ritmo alto e numerose occasioni
La natura offensiva della Eerste Divisie favorisce match spettacolari.
Pronostico Finale
Pronostico principale: Over 2.5
Alternativa: Entrambe le squadre segnano
Opzione risultato: Cambuur vincente
Risultato probabile: Cambuur 3-2 Almere City oppure 2-1
Conclusione
Il match del 03 marzo 2026 di Eerste Divisie tra Cambuur e Almere City promette spettacolo e intensità offensiva. Le statistiche stagionali indicano due squadre produttive in attacco e non sempre impeccabili in difesa.
Il contesto, il fattore campo e le medie gol suggeriscono una partita dinamica, con elevata probabilità di reti da entrambe le parti.