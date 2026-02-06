Pronostico Cambuur vs Almere City 06 Febbraio 2026

Il 6 febbraio 2026, il Cambuur affronta l’Almere City in una sfida valida per l’Eredivisie, un match importante soprattutto in chiave classifica. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la parte medio-bassa e arrivano a questo incontro con l’esigenza di fare punti per allontanarsi dalle zone più delicate. Il fattore campo potrebbe incidere in modo significativo sull’andamento della gara.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Cambuur ha mostrato un rendimento più convincente nelle partite casalinghe, dove ha ottenuto circa il 60% dei punti stagionali. La squadra tende a giocare con maggiore intensità davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare ritmo alto e pressing offensivo, anche se concede qualcosa in fase difensiva.

L’Almere City ha avuto un percorso più irregolare, soprattutto in trasferta, dove ha raccolto solo il 35% dei punti disponibili. Il suo approccio è spesso prudente, con una linea difensiva compatta e la ricerca di occasioni attraverso le ripartenze.

Forma e Statistiche Recenti

Cambuur: G, L, G, L, G

Almere City: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori (Ultimi 3 Scontri Diretti)

Almere City 1-1 Cambuur

Cambuur 2-1 Almere City

Almere City 2-0 Cambuur

Giocatori Chiave

Nel Cambuur, il giocatore più influente è Roberts Uldriķis, attaccante fisico che rappresenta un riferimento costante in area. La sua capacità di finalizzare e di far salire la squadra può essere decisiva in una partita equilibrata.

Per l’Almere City, spicca Lance Duijvestijn, centrocampista offensivo capace di inserirsi e creare occasioni da gol. La sua qualità tra le linee è una delle principali armi della squadra ospite.

Fattori da Considerare

Campo: Il Cambuur in casa mantiene un'intensità elevata e riesce spesso a mettere in difficoltà gli avversari. Clima: Le condizioni invernali potrebbero rendere il campo pesante, favorendo una gara fisica e meno fluida. Infortuni e Rotazioni: Entrambe le squadre arrivano senza gravi emergenze, ma con rotazioni limitate che potrebbero pesare nel finale.

Predizione

Il Cambuur parte leggermente favorito grazie al rendimento interno e a una maggiore propensione offensiva mostrata nelle ultime gare casalinghe. La capacità di creare occasioni con continuità rappresenta un vantaggio importante contro un avversario più attendista.

L’Almere City proverà a mantenere la partita bloccata e a sfruttare eventuali errori, ma la difficoltà nel gestire le trasferte potrebbe limitarne l’efficacia complessiva.

Nel complesso, il match si preannuncia equilibrato e combattuto, con buone possibilità di vedere poche reti. Un risultato come 1-0 o 2-1 per il Cambuur appare coerente con le tendenze recenti e con il fattore campo.