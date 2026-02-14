Pronostico Burnley vs Mansfield 14 Febbraio 2026

Il 14 febbraio 2026 il Burnley ospita il Mansfield Town in una sfida di FA Cup che, almeno sulla carta, vede i padroni di casa partire favoriti. Per il Burnley questa competizione rappresenta un’opportunità concreta per avanzare nel torneo, mentre il Mansfield arriva con l’obiettivo di sorprendere e giocarsi le proprie carte senza pressioni eccessive.

La differenza di categoria e profondità della rosa è evidente, ma in partite secche come questa la gestione dei dettagli può cambiare l’inerzia del match.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Burnley ha vinto il 65% delle ultime partite casalinghe, mostrando solidità difensiva e buon controllo del possesso. In casa tende a imporre il ritmo e a mantenere una struttura tattica ordinata, concedendo poche occasioni.

Il Mansfield ha ottenuto risultati positivi nel 45% delle ultime trasferte, dimostrando spirito competitivo ma anche qualche limite contro squadre tecnicamente superiori. Ha subito gol nel 70% delle gare esterne recenti.

Forma e Statistiche Recenti

Burnley: G, G, L, G, G

Mansfield: G, L, L, G, L

Precedenti

Burnley 2-0 Mansfield

Mansfield 1-1 Burnley

Burnley 3-1 Mansfield

Giocatori Chiave

Nel Burnley spicca Josh Brownhill, centrocampista completo capace di inserirsi con tempi giusti e di dare equilibrio alla squadra. La sua presenza tra le linee può risultare determinante.

Per il Mansfield attenzione a Lucas Akins, attaccante esperto e fisicamente forte, utile sia nel gioco aereo sia nel proteggere palla per far salire la squadra.

Fattori da Considerare

Campo: Il Burnley sfrutta molto bene il fattore casa, mantenendo pressione costante e organizzazione tattica.

Clima: Temperature invernali intorno ai 5-7°C potrebbero favorire una gara intensa e fisica.

Infortuni e Sostituzioni: Il Burnley potrebbe ruotare alcuni titolari ma mantiene qualità elevata; il Mansfield dovrebbe schierare la formazione migliore disponibile.

Pronostico

Il Burnley parte con un vantaggio evidente grazie alla maggiore qualità tecnica e alla solidità mostrata nelle gare interne. Se riuscirà a sbloccare il risultato nei primi minuti, potrebbe gestire la partita con relativa tranquillità.

Il Mansfield dovrà puntare su compattezza difensiva e ripartenze rapide, cercando di restare in partita il più a lungo possibile. La fisicità potrebbe aiutarlo nei duelli, ma la differenza tecnica resta significativa.

Considerando rendimento recente, profondità della rosa e fattore campo, il pronostico è per una vittoria del Burnley, con risultato possibile 2-0 o 3-1.