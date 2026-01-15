Pronostico Burgos CF vs Valencia – Copa del Rey – 15 Gennaio 2026
La Copa del Rey propone una sfida molto interessante tra Burgos CF e Valencia, in programma il 15 Gennaio 2026. Si tratta di un classico confronto tra una squadra solida e organizzata delle categorie inferiori e una formazione storica della Liga spagnola, chiamata a dimostrare la propria superiorità anche lontano da casa.
La competizione a eliminazione diretta rende questo tipo di partite particolarmente insidiose per le big, soprattutto quando si gioca su campi difficili e contro avversari estremamente motivati.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Analisi Burgos CF
Stato di forma e identità tattica
Il Burgos CF è una squadra che negli ultimi anni ha costruito la propria identità su solidità difensiva, ordine tattico e intensità. In casa, soprattutto nelle competizioni a eliminazione diretta, il Burgos tende ad alzare ulteriormente il livello di concentrazione.
Il modulo più utilizzato è il 4-2-3-1, che permette alla squadra di rimanere compatta e di sfruttare le transizioni offensive.
Rendimento casalingo
Lo stadio di casa è uno dei punti di forza principali:
Dati medi in casa (ultime stagioni tra Segunda División e Copa del Rey):
-
Vittorie: circa 50%
-
Pareggi: 30%
-
Sconfitte: 20%
-
Gol segnati: 1.2 a partita
-
Gol subiti: 0.9 a partita
Numeri che confermano quanto sia complicato affrontare il Burgos in trasferta, soprattutto per squadre abituate a fare la partita.
Punti di forza
-
Ottima organizzazione difensiva
-
Grande intensità nei duelli
-
Forte motivazione nelle gare secche
Punti deboli
-
Qualità offensiva limitata
-
Difficoltà a recuperare lo svantaggio
Analisi Valencia
Stato di forma e qualità della rosa
Il Valencia arriva a questa sfida con l’obiettivo chiaro di superare il turno senza complicazioni. Nonostante alcune stagioni altalenanti, la squadra resta superiore sul piano tecnico e dell’esperienza.
Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, con attenzione al controllo del gioco e alla gestione dei momenti chiave della partita.
Rendimento in trasferta
In trasferta, il Valencia tende a un approccio più pragmatico:
Dati medi in trasferta (ultime stagioni tra Liga e Coppe):
-
Vittorie: circa 40%
-
Pareggi: 30%
-
Sconfitte: 30%
-
Gol segnati: 1.4 a partita
-
Gol subiti: 1.3 a partita
Nelle partite di coppa, il Valencia spesso punta a gestire il risultato più che a dominare.
Punti di forza
-
Maggiore qualità tecnica
-
Esperienza nelle competizioni nazionali
-
Migliore gestione dei momenti decisivi
Punti deboli
-
Approccio iniziale talvolta prudente
-
Difficoltà contro squadre molto chiuse
Precedenti e contesto della Coppa
I precedenti diretti tra Burgos e Valencia sono limitati, ma storicamente:
-
Le squadre di categoria inferiore riescono spesso a contenere le big
-
Le partite di Copa del Rey presentano ritmi più bassi
-
I gol tendono a essere pochi, soprattutto nei primi tempi
Analisi del campo e condizioni ambientali
Il match si giocherà allo Stadio El Plantío, un impianto noto per:
-
Clima freddo a gennaio
-
Campo spesso pesante
-
Atmosfera molto intensa
Condizioni che favoriscono:
-
Squadre compatte
-
Ritmi spezzati
-
Partite tattiche e fisiche
Grafica statistica – Media gol partita
Media gol complessivi:
-
Burgos in casa: 2.1
-
Valencia in trasferta: 2.7
Probabilità stimata:
-
Under 2.5: circa 60%
-
Over 2.5: circa 40%
Grafica comparativa – Possesso e tiri
Possesso palla medio:
-
Burgos: 42%
-
Valencia: 55%
Tiri a partita:
-
Burgos: 9
-
Valencia: 13
Il Valencia crea di più, ma il Burgos compensa con organizzazione e sacrificio.
Pronostico finale Burgos CF vs Valencia
Considerando:
-
Differenza di categoria
-
Fattore campo
-
Contesto da gara secca
Pronostico consigliato:
-
Qualificazione Valencia
-
Under 3.5 gol
-
Valencia vince con margine minimo
Risultato esatto più probabile: 0-1 oppure 1-2 Valencia
Conclusione
La sfida tra Burgos CF e Valencia del 15 Gennaio 2026 in Copa del Rey si preannuncia più equilibrata di quanto possa sembrare sulla carta. Il Valencia parte favorito, ma il Burgos ha tutte le caratteristiche per rendere il match complicato e combattuto fino all’ultimo minuto.