La sfida tra Brighton e Nottingham Forest, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, mette di fronte due squadre con identità tattiche molto diverse ma con obiettivi simili: consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica e mantenere margine sulla zona calda.

Il Brighton continua a distinguersi per qualità di gioco e organizzazione offensiva, mentre il Nottingham Forest punta su intensità, fisicità e transizioni rapide. Analizziamo dati statistici, rendimento casa-trasferta e indicatori avanzati per formulare un pronostico professionale e credibile.

Stato di Forma delle Squadre

Brighton

Il Brighton mantiene uno stile di gioco basato su possesso palla e costruzione dal basso.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,72 a partita

Gol subiti: 1,41 a partita

Possesso medio: 58%

Tiri medi: 15,2 a gara

Expected Goals (xG): 1,85

Ultime 5 partite:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Il Brighton crea molte occasioni, ma concede anche spazi in fase difensiva quando alza il baricentro.

Nottingham Forest

Il Nottingham Forest adotta un approccio più diretto e verticale.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,18 a partita

Gol subiti: 1,63 a partita

Possesso medio: 44%

Tiri medi: 10,6 a gara

Expected Goals (xG): 1,21

Ultime 5 partite:

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

La squadra fatica soprattutto in trasferta, dove la produzione offensiva cala sensibilmente.

Analisi del Campo

La partita si giocherà all’Amex Stadium, impianto moderno che favorisce squadre tecniche e con buon palleggio.

Rendimento Brighton in casa:

7 vittorie su 13 partite interne

Media gol segnati: 1,92

Media gol subiti: 1,23

Rendimento Nottingham in trasferta:

3 vittorie su 13 trasferte

Media gol segnati: 1,02

Media gol subiti: 1,78

Il fattore campo rappresenta un elemento chiave, soprattutto per una squadra come il Brighton che basa il proprio gioco su ritmo e controllo.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Brighton

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,72

Nottingham Forest

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,18

Media Gol Subiti

Brighton

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,41

Nottingham Forest

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,63

Possesso Medio

Brighton

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 58%

Nottingham Forest

▇▇▇▇▇▇▇▇ 44%

Chiavi Tattiche

Dominio del possesso Brighton: probabile controllo territoriale. Ripartenze Nottingham: arma principale per sorprendere. Pressione alta: Brighton recupera molti palloni nella metà campo avversaria. Fragilità difensiva ospite: dato negativo nelle trasferte.

Scenario Probabile

Statisticamente il Brighton parte favorito grazie alla maggiore produzione offensiva e al rendimento interno.

Il Nottingham Forest potrebbe cercare di abbassare il ritmo e colpire in contropiede, ma la differenza nei numeri offensivi è significativa.

Tendenze rilevanti:

Alta probabilità di Over 1.5 gol

Possibile gol Brighton nel primo tempo

Maggiore controllo del match da parte dei padroni di casa

Pronostico Finale

Considerando:

Migliore rendimento interno del Brighton

Fragilità difensiva del Nottingham in trasferta

Maggiore qualità tecnica dei padroni di casa

Differenza nel possesso palla e negli xG

Il pronostico più credibile per Brighton vs Nottingham Forest del 01 Marzo 2026 in Premier League è:

Vittoria Brighton

Opzione alternativa: Brighton Over 1.5 gol squadra

Risultato stimato: 2-1 oppure 2-0

Conclusione

La partita del 01 marzo 2026 in Premier League tra Brighton e Nottingham Forest si presenta con un chiaro vantaggio statistico per i padroni di casa.

Se il match seguirà l’andamento medio stagionale, il Brighton dovrebbe riuscire a imporre il proprio ritmo e conquistare i tre punti grazie alla maggiore qualità offensiva e al fattore campo.