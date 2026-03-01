 Salta al contenuto
Pronostici Premier League

Pronostico Brighton vs Nottingham Forest – Premier League – 01 Marzo 2026

Brighton vs Nottingham

La sfida tra Brighton e Nottingham Forest, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, mette di fronte due squadre con identità tattiche molto diverse ma con obiettivi simili: consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica e mantenere margine sulla zona calda.

Il Brighton continua a distinguersi per qualità di gioco e organizzazione offensiva, mentre il Nottingham Forest punta su intensità, fisicità e transizioni rapide. Analizziamo dati statistici, rendimento casa-trasferta e indicatori avanzati per formulare un pronostico professionale e credibile.

Stato di Forma delle Squadre

Brighton

Il Brighton mantiene uno stile di gioco basato su possesso palla e costruzione dal basso.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,72 a partita
  • Gol subiti: 1,41 a partita
  • Possesso medio: 58%
  • Tiri medi: 15,2 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,85

Ultime 5 partite:

  • 3 vittorie
  • 1 pareggio
  • 1 sconfitta

Il Brighton crea molte occasioni, ma concede anche spazi in fase difensiva quando alza il baricentro.

Nottingham Forest

Il Nottingham Forest adotta un approccio più diretto e verticale.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,18 a partita
  • Gol subiti: 1,63 a partita
  • Possesso medio: 44%
  • Tiri medi: 10,6 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,21

Ultime 5 partite:

  • 2 vittorie
  • 1 pareggio
  • 2 sconfitte

La squadra fatica soprattutto in trasferta, dove la produzione offensiva cala sensibilmente.

Analisi del Campo

La partita si giocherà all’Amex Stadium, impianto moderno che favorisce squadre tecniche e con buon palleggio.

Rendimento Brighton in casa:

  • 7 vittorie su 13 partite interne
  • Media gol segnati: 1,92
  • Media gol subiti: 1,23

Rendimento Nottingham in trasferta:

  • 3 vittorie su 13 trasferte
  • Media gol segnati: 1,02
  • Media gol subiti: 1,78

Il fattore campo rappresenta un elemento chiave, soprattutto per una squadra come il Brighton che basa il proprio gioco su ritmo e controllo.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Brighton
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,72

Nottingham Forest
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,18

Media Gol Subiti

Brighton
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,41

Nottingham Forest
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,63

Possesso Medio

Brighton
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 58%

Nottingham Forest
▇▇▇▇▇▇▇▇ 44%

Chiavi Tattiche

  1. Dominio del possesso Brighton: probabile controllo territoriale.
  2. Ripartenze Nottingham: arma principale per sorprendere.
  3. Pressione alta: Brighton recupera molti palloni nella metà campo avversaria.
  4. Fragilità difensiva ospite: dato negativo nelle trasferte.

Scenario Probabile

Statisticamente il Brighton parte favorito grazie alla maggiore produzione offensiva e al rendimento interno.

Il Nottingham Forest potrebbe cercare di abbassare il ritmo e colpire in contropiede, ma la differenza nei numeri offensivi è significativa.

Tendenze rilevanti:

  • Alta probabilità di Over 1.5 gol
  • Possibile gol Brighton nel primo tempo
  • Maggiore controllo del match da parte dei padroni di casa

Pronostico Finale

Considerando:

  • Migliore rendimento interno del Brighton
  • Fragilità difensiva del Nottingham in trasferta
  • Maggiore qualità tecnica dei padroni di casa
  • Differenza nel possesso palla e negli xG

Il pronostico più credibile per Brighton vs Nottingham Forest del 01 Marzo 2026 in Premier League è:

Vittoria Brighton

Opzione alternativa: Brighton Over 1.5 gol squadra

Risultato stimato: 2-1 oppure 2-0

Conclusione

La partita del 01 marzo 2026 in Premier League tra Brighton e Nottingham Forest si presenta con un chiaro vantaggio statistico per i padroni di casa.

Se il match seguirà l’andamento medio stagionale, il Brighton dovrebbe riuscire a imporre il proprio ritmo e conquistare i tre punti grazie alla maggiore qualità offensiva e al fattore campo.

